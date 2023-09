Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230929 Gerardo Landa

–Gerardo, se reunió en las últimas horas con vecinos y también con representantes de instituciones locales para dialogar sobre las propuestas de campaña. Me gustaría conocer, justamente, cómo avanza en este tramo final la campaña rumbo a las elecciones generales de octubre.

La verdad que bien. Venimos, podríamos decir que diariamente, charlando con algún vecino, con alguna institución, con algún grupo de vecinos. En el caso de ayer, en Pipinas, invitamos a las instituciones de la localidad y a vecinos en general que quisieran conocer nuestra propuesta y a la vez intercambiar también inquietudes y vicisitudes de cada vecino y cómo ve la localidad, cómo ve el distrito, las diferentes necesidades que ellos ven. En general las necesidades las conocemos todos, pero siempre hay alguna necesidad particular o puntual que por ahí algún vecino la ve de determinada manera y a uno se le puede pasar.

–Con respecto a las inquietudes, ¿cuáles son aquellas que sobresalen en la localidad? ¿Cuáles son las inquietudes vecinales que recibieron en la jornada de ayer?

Coinciden mucho con nuestros ejes de campaña. Nosotros tenemos tres ejes, que son planificación, cercanía y transparencia. Y fundamentalmente la falta de planificación el vecino la nota en la gestión, con obras que se inician y no se terminan, en la localidad y en el distrito. Si bien es un tema de Vialidad Provincial, en Pipinas están muy preocupados porque un sector importante del pueblo vive del turismo de paso hacia la costa, se acerca un fin de semana largo, que están esperando con mucha necesidad los vecinos, y la ruta 36 hace varios meses que se la intervino para asfaltar, se hizo un trabajo y quedó a medias ese trabajo. Se continúa con las banquinas, pero no con el trabajo en sí, y la verdad que la gente está muy molesta y muy preocupada.

Lo mismo pasa también con algunas intervenciones de obras en la localidad, en el caso puntual de Pipinas y en el resto del distrito. No se termina una obra, viene y se arranca otra. Y después queda, y se había anunciado que se iba a hacer y muchas veces quedan a mitad de camino.

–Pero ¿por qué pasa esto, Gerardo? ¿Hay alguna explicación por parte del Ejecutivo?

Es la falta de planificación de parte del Ejecutivo. El Ejecutivo va adoptando acciones día a día de acuerdo a lo que cree que electoralmente lo va a beneficiar, intentando demostrar que hace, y la conclusión es que no termina de hacer nada. Hay dos barrios con obras abiertas, uno hace más de un año, en la localidad de Verónica, y está parada la obra. Y siempre hay alguna justificación: que la empresa, que el certificado, que los fondos... Pero seguimos arrancando nuevas obras. Entonces, muchas obras que se prometieron todavía no se iniciaron, y otras que se arrancaron no terminan, no se pueden concretar. Verónica necesita el pozo del agua, porque en el verano va a estar con grandes dificultades la cooperativa para brindar el suministro, y todavía no se lo ha empezado. Y como esa, tantas, ¿no?

–Gerardo, en los últimos días se conoció un dato realmente preocupante, que es el aumento de la pobreza, que afecta principalmente a los niños en la Argentina. ¿Cómo es hacer campaña en este marco, en donde es tan delicada la situación?

Sí, es un momento muy complejo. El país atraviesa un sistema muy complejo, con una inflación desenfrenada y un gobierno que solo atina a intentar tapar con emisión y con parches una situación de estancamiento y retroceso económico en los cuatro años de gestión, que terminan ahora con una inflación impresionante, que es el peor de todos los impuestos, porque es el que paga la gente más pobre, la gente de menores ingresos, la gente que tiene los salarios más bajos, a la que más rápido se le licúa y más lo sufre. Y los índices lo único que hacen es marcar la realidad. A ver: hace años que Argentina no crece. El populismo ha querido, a través de bajar la fiebre, hacer creer que vamos a arrancar, y cada vez vamos más abajo, cada vez vamos peor. No hay exportaciones, no hay movimiento económico real. Es solo un movimiento de subsistencia y no hay inversión, no hay proyectos nuevos en el país. Se lo intenta hacer todo a través de la maquinita inflacionaria, no asumiendo que ese es el problema. Emitir sin respaldo es el problema y es lo que genera la inflación, pero no lo asumen. Entonces es muy complejo. No hay peor enfermo que el que no quiere reconocer que está enfermo. Es muy difícil solucionar un problema cuando no se lo reconoce.

Y en el caso municipal pasa lo mismo. Hay un desorden administrativo, no se planifica y no se asume que eso hay que hacerlo y que es un problema. Entonces es muy difícil solucionarlo. Es muy difícil.