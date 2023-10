Your browser doesn’t support HTML5 audio

20231005 Ricardo Marino

–Ricardo, finalmente obtuvo el acompañamiento de cada uno de los candidatos y candidatas que han participado en la interna de Unión por la Patria (UxP), pensando ya en las elecciones generales del próximo 22 de octubre. Siempre usted ha remarcado que ha sido una sana competencia, ¿no?, más allá de que en su momento no se pudo consensuar una lista única. En ese sentido, Ricardo, ¿cómo avanza la campaña, ya en unidad?

Bueno, nosotros no solamente sumamos a todas las agrupaciones, sino que también hemos sumado movimientos sociales en esta semana, como el movimiento Evita, un gremio importante como el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción (Sitraic), en Patagones, con trabajadores de la construcción. Eso también me pone muy contento porque yo soy de extracción gremial, así que estoy trabajando en sumar a todos los sindicatos para que nos acompañen, y eso fortalece aun más la unidad del peronismo y va creciendo. Eso es lo importante.

–Y el 16 de septiembre realizaron, en este marco, la reapertura del PJ local, con todos los participantes de la interna peronista.

Lo hicimos, con mucha participación de gente. La verdad que era una verdadera fiesta peronista. Porque hacía muchos años que el partido venía abriéndose nada más que solamente en las elecciones. Bueno, a nosotros nos dio la llave el compañero presidente, Ricardo Curetti, muy amable. Nos dio la posibilidad de remodelarlo todo. Está en pleno centro; es un lugar histórico, donde funcionaba históricamente el Correo Argentino, y nosotros lo pusimos en condiciones. Hoy es un placer verlo de noche todo iluminado. La gente está trabajando. Ahí mismo se hacen los pasacalles, se hacen carteles. Yo doy participación para que la gente esté ocupada, que vaya militando, que vaya aprendiendo; en esta elección no solamente lograr el triunfo, sino también dejar una enseñanza a tantos jóvenes que se han sumado a esta lucha por lograr un resultado positivo para el 22 de octubre.

–Si bien desde el espacio han logrado sacar una muy buena diferencia con respecto a José Luis Zara, actual intendente y referente de Juntos por el Cambio (JxC), quien va por la reelección, ¿queda, no sé si ese temor, pero ese resquemor de repetir lo que sucedió en el 2019, cuando Zara fue reelecto por menos de cincuenta votos, en aquel entonces contra Ricardo Curetti, que fue el candidato del Frente de Todos (FdT)?

Yo lo veo muy distinto. La verdad, con la franqueza de los compañeros de trabajar en serio, con responsabilidad y con lealtad, principalmente, más justo en este mes, que el 17 de Octubre la idea es hacer algo en celebración de ese día. Yo creo que estamos creciendo. Hay muy buen comentario en todas las localidades del partido, porque yo he tenido elecciones adversas en mi vida y nunca he vivido lo que estoy viviendo ahora: el júbilo que hay en apoyarnos, ¿no? Así que hay una esperanza enorme en toda la militancia, en todas las agrupaciones. Estamos trabajando muy contentos. Ya vamos a comenzar a distribuir las boletas. Hemos recorrido los barrios y pueblos con una folletería que hicimos con las imágenes de Sergio Massa, de (Axel) Kicillof y Marino, para que en los hogares tengan nuestra propuesta, y ahora ya vamos a comenzar, en dos o tres días, el reparto de las boletas, para que lleguen a todos los vecinos del partido de Patagones.

–De las oportunidades anteriores que hemos tenido la posibilidad de dialogar destaco algo de usted: que cuando se refiere a la gestión de Zara siempre señala que no hace falta criticar, sino marcar aquello que quizá no se ha hecho en estos años de gestión, pero que podría hacerse a partir de un cambio en el modo de gestionar. ¿Cuáles son estos ejes que deberían modificarse en caso de que el peronismo llegue al poder?

El peronismo ha tenido históricamente como columna vertebral los trabajadores. Yo vengo de extracción gremial. Tengo que gobernar para todos, pero tenemos una clase trabajadora municipal que está con un salario miserable. Triste de enunciarlo. Debe ser más bajo de la provincia.

Así que por una cuestión ética a mí me corresponde trabajar sobre eso, para mejorar la situación salarial de nuestros compañeros. El otro día, cuando tuve una visita con Cristina Álvarez Rodríguez, que es ministra de la Gobernación, le presenté la posibilidad de tener un tratamiento especial con Patagones, porque Patagonia argentina. Y por ser patagónicos tenemos beneficios. Entre ellos, nosotros tenemos que pagar el 40% por zona desfavorable. Y a nosotros no se nos atiende desde la Provincia esa diferencia de sueldo que el municipio tiene que sacar de la coparticipación para pagar ese adicional. Que no lo tiene Villarino, ni Bahía Blanca, nadie. Entonces nosotros hemos hecho un pedido. Yo ya lo dejé escrito esto en la Provincia, para que contemplen en el presupuesto del gobierno provincial un tratamiento preferencial para nosotros. Porque nosotros acá estamos en un lugar desfavorable. Todo es más caro. Un kilo de carne vale cinco o seis mil pesos, y así sucesivamente. Entonces, esperemos ser escuchadoa, porque yo, como peronista, tengo que tratar de ir solucionando el problema salarial de los trabajadores municipales. Como peronista, tengo que ocuparme de eso como primera medida, para poder hacer un gobierno donde todos trabajen contentos y sea una buena gestión.

–Ricardo, ¿cuál es su relación con los productores rurales de la zona? Porque hay que reconocerque al peronismo le ha sido difícil el acompañamiento del sector rural en los últimos años.

Bueno, yo he tratado de acompañar siempre. Es más, en la última sequía (bueno, ahora tenemos otra) tuve que hacer gestiones ante el Ministerio de la Producción, a través de Jorge Solmi, que nos dio una mano muy importante. Yo he trabajado en la época de la 125, también. Nosotros acá hemos acompañado, porque estábamos en un momento muy difícil en el campo, y nosotros somos un partido donde vivimos del campo. Si al campo le va mal, acá le va mal al supermercado, al comercio, después empiezan los despidos, y el hilo siempre se corta por el lado más fino: somos los trabajadores los primeros perjudicados.

Así que nosotros tenemos que tener una buena relación con el campo, más allá de que no sé si nos votan mucho (risas), pero es el sostén económico de nuestro distrito, ¿me entiende?

–Entiendo, sí. Por último, y pensando ya en las elecciones venideras, ¿qué mensaje le gustaría dejarles a los habitantes de Patagones para que lo acompañen con su voto?

Que nos den una oportunidad. Acá hubo muchos intendentes. Algunos estuvieron dos años, otros estuvieron uno, el otro estuvo cuatro, el que está lleva ocho. Yo soy un hombre que vengo de muchos años trabajando en el Concejo Deliberante. Estuve 24 años, de los cuales 12 fui presidente; llevo en el Gremio de Empleados de Comercio trabajando, dejando una obra muy importante, uno de los gremios más importantes de Patagones, con muchos hechos. Y tengo una experiencia que seguramente no es lo mismo que el Ejecutivo

o el Legislativo, pero uno ya conoce más o menos el manejo de la Municipalidad. Y realmente necesitamos que nos den una oportunidad. Así que esperamos que todos los vecinos del partido de Patagones nos den la posibilidad de que UxP sea un gobierno futuro.

Ese es el pedido. No se van a arrepentir, porque yo soy un hombre que he trabajado en forma continua, aun en momentos difíciles. Me tocó trabajar en la dictadura, me tocó trabajar en la pandemia. Siempre estuve. Yo no fui un hombre que desaparecía en distintas circunstancias de la vida. Yo siempre estuve, especialmente junto a los que menos tienen, porque son los que más necesitan, y también acompañando a otros sectores como el comercio, la industria, el servicio y el campo. Así que creo que no se van a arrepentir si realmente nos dan esa oportunidad. Vamos a tratar de gobernar para todos, y especialmente para los que menos tienen.