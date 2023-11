Your browser doesn’t support HTML5 audio

20231103 Sebastián Ianantuony

–Sebastián, logrado vencer en las elecciones del 22 de octubre al exintendente (Enrique) Honores; nuevamente, estará al frente del municipio cuatro años más. ¿Por qué considera que los vecinos le han dado el voto de confianza?

Yo considero que hubo una gran aceptación de nuestra propuesta porque fuimos realmente una gestión que ha transformado al distrito de General Alvarado, aun en contextos sumamente complejos como los que nos tocó transitar, con el tema de la pandemia, de la guerra, la sequía y algunas cuestiones de orden local. La gente reconoció ese gran trabajo que se hizo durante estos cuatro años. En términos de lo que ha sido salud, educación, trabajo, hemos alcanzado todos los objetivos que nos habíamos planteado, incluso algunos más. Luego, en términos de la campaña, fuimos la única fuerza con una plataforma electoral que salió desde el primer momento, con veintiséis puntos, que es lo que nos comprometemos a hacer durante este periodo de gestión, únicamente comparable con la plataforma del 2019, cuando también fuimos la única fuerza que presentó una propuesta de estas características, y tenemos una tranquilidad de haber cumplido con todos los puntos con que nos comprometimos.

Después, me parece que también tuvieron muchísimo que ver los debates que se hicieron, donde pudimos demostrar qué capacidad teníamos para poder llevar adelante aquello que nos proponemos. Muchas cosas tienen que ver con continuidad, con haber resuelto problemas que son de hace muchísimas décadas, problemas más urgentes, más bien del presente, y también tener una agenda del futuro, que es lo que los vecinos y vecinas estaban justamente pidiendo.

Así que, en ese sentido, me parece que la suma de todo eso ha logrado que tengamos una buena performance en las generales.

–Y además, en tiempos de mucha mezquindad política, fue una campaña con mucho respeto a nivel local, sin golpes bajos.

Sí, sin duda. Fue una campaña con muchísimo respeto. Si bien hubo cuestiones propias del folclore de una campaña electoral, tengo que reconocer que todos los adversarios políticos se manejaron en un marco de muchísimo respeto. Y me parece que eso es el mejor homenaje que podemos hacer a cuarenta años de la democracia: transitar una campaña sin golpes bajos, sin hechos que tengamos que lamentar o repudiar. Así que me parece que es para sentirnos orgullosos como distrito que la campaña se haya desarrollado en esos términos.

–El lunes se cumplieron cuarenta años del triunfo de Raúl Alfonsín en las urnas. ¿Cómo está hoy la democracia argentina? ¿Qué análisis puede hacer en este aniversario?

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Yo creo que es un gran momento para la democracia, porque se ponen en debate, y ahora el 19 de noviembre particularmente, dos ideas de país, dos modelos de país realmente muy contrapuestos. Hay muchas cuestiones que se daban por zanjadas que ahora vuelven a la agenda de la gente, en términos de lo que significan el rol del Estado, la salud pública, la educación pública. Hoy creo que el contrapunto está más marcado que nunca, y me parece que eso le hace muy bien a la política. De alguna manera, obliga al ejercicio de que los vecinos y vecinas, y en este caso los argentinos y las argentinas, tengamos este compromiso, esta obligación moral podríamos decir, de poder reflexionar sobre qué tipo de país queremos, qué grado de derechos y también de obligaciones queremos establecer como norma de convivencia a nivel país.

Yo creo que lo que va a ocurrir el 19 de noviembre es realmente muy importante, porque, sin duda, son dos modelos de país absolutamente distintos los que se proponen, y que no puede tomarse a la ligera. Me parece que el mejor homenaje, también, es informarse, saber perfectamente dónde están las representaciones de cada una de las personas, para saber, al momento de elegir al candidato, si se siente representado por las propuestas que establece y para llevar adelante lo que se propone.

–En este marco ¿cómo lo ve posicionado a Sergio Massa de cara al ballotage?

Sin duda, Sergio Massa va a arrasar en este ballotage. Yo creo que la gente se ha ido dando cuenta de las capacidades. Creo, así como lo mencionaba en lo local, que lo que sucedió en lo nacional respecto de los dos debates ha mostrado, de alguna manera, a todos los candidatos en una situación no controlada. Porque uno puede hacer una publicidad mil veces hasta encontrar su mejor versión para decir su mensaje, pero al estar todos en fila, con un tiempo muy acotado para poder desarrollar una idea y plantear cuál es la propuesta, bueno, ahí realmente se ve el temple de las personas, se ven las capacidades, se ve realmente quiénes son los que están mejor preparados para llevar adelante los destinos de nuestro país. Y sin duda Sergio Massa se ha destacado sobremanera respecto de las otras propuestas. Así lo ha entendido la gente, y por eso lo eligió en las elecciones generales. No alcanzó para ganar en primera vuelta, pero no tengo duda de que ahora, de cara al domingo 19 de noviembre, eso va a terminar ocurriendo.

Y creemos que sin duda es el único que hoy puede sacarnos. Lo ha demostrado con el tema del combustible. Ahí acaba de anunciar lo que tiene que ver con el Puente al Empleo. Es la agenda de la gente, no está inventando nada que la gente no quiera. Ha escuchado a la población, está actuando en consecuencia y de manera muy asertiva, y esto le va a devolver la victoria el próximo domingo 19 de noviembre.