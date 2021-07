En diálogo con Grupo La Provincia, el intendente de Saladillo, José Luis Salomón, habló del anuncio de la creación de una Universidad Nacional en el distrito, dio detalles de la reunión que mantuvo junto a otros jefes comunales de la UCR con el gobernador Axel Kicillof, y opinó sobre la candidatura de Facundo Manes.

También se refirió al posicionamiento de Juntos por el Cambio en la Séptima Sección y el costo político de gobernar en pandemia. “Ojalá la gente entienda que las medidas que uno ha tomado no han sido de caprichoso, sino en función de encontrar un punto medio para que el hospital no se sature y mañana no pueda ser atendido el mismo ciudadano que hoy te pide trabajar”, afirmó.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

José Luis Salomón

¿Cómo está la situación epidemiológica y sanitaria en Saladillo?

Estamos en un leve descenso de contagios, pero como no es marcado, seguimos sin poder pasar a Fase 3 como todos desean. De todas formas, la baja sostenida de contagios nos permite pensar que en poco tiempo podemos estar en un número racional para entrar ene se índice de 500 casos en la quincena cada cien mil habitantes, que nos permitiría pasar de fase.

"Para nosotros ha sido un muy buen golpe anímico la noticia de los últimos días de que Saladillo va a tener su Universidad Nacional"

MIRÁ TAMBIÉN Kicillof anunció nuevas obras sobre la avenida Circunvalación Norte de Bahía Blanca

En este contexto, para nosotros ha sido un muy buen golpe anímico la noticia de los últimos días de que Saladillo en poco tiempo va a tener su Universidad Nacional. Falta la aprobación de las leyes pero esta semana el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) aprobó su creación. Para nosotros es una noticia hermosa, de una dimensión que cambia el futuro de la ciudad.

¿Qué evaluación hace de la reunión que mantuvo junto a otros intendentes radicales con el gobernador Axel Kicillof?

Tuvimos una muy buena reunión. Le planteemos al gobernador la posibilidad de repensar el tema de las fases: refuncionalizarlas y actualizarlas. Coincidimos con él en que el sistema de fases fue muy bueno en el momento en que se planteó, que nos dio resultado a todos para organizarnos y establecer parámetros de trabajo.

Pero habemos muchos municipios chicos, como Saladillo, que con este sistema de fases terminamos perjudicados porque no tenemos forma de ocultar información. Nos conocemos todos, cada vez que hay un fallecimiento es noticia en toda la localidad, no es un número más.

"Habemos muchos municipios chicos, como Saladillo, que con este sistema de fases terminamos perjudicados porque no tenemos forma de ocultar información. Si yo dejara de testear, la cantidad de casos bajaría y podrían volver las clases presenciales"

Además, nosotros tenemos transparentados los contactos estrechos y trabajamos intensamente en los testeos. Estamos testeando entre 40 y 50 personas por día y esto implica que los números crezcan, entonces es contradictorio, porque los que hacemos las cosas bien nos perjudicamos. Si yo dejara de testear, la cantidad de casos bajaría y podrían volver las clases presenciales.

¿Y ustedes qué le propusieron al gobernador?

Que tengan en cuenta a los municipios que testean. Testear significa detectar casos, cargarlos en el sistema, y eso te perjudica para poder pasar de fase. Nosotros, por ejemplo, estamos bien con la incidencia, la ocupación de camas, pero cuando testeás, que es lo que te pide el sistema médico para intentar contener y crear burbujas, te perjudicás. Entonces, es contradictorio desde el punto de vista sanitario y nosotros no queremos dejar de cumplir, pero tampoco mentir.

De otra forma, en materia de fases, termina siendo más favorable la situación en municipios como La Matanza o Lomas de Zamora que en comunidades como la nuestra. La reunión fue muy buena y el gobernador se comprometió a estudiarlo para encontrar una alternativa en conjunto, sin que nadie salga perjudicado.

"Los intendentes radicales siempre hemos tenido un muy buen vínculo con la Provincia"

Los intendentes radicales siempre hemos tenido un muy buen vínculo con la Provincia, a través del gobernador, de la ministra Teresa García, del ministro Carlos Bianco. Somos muy respetuosos de a institucionalidad del gobierno bonaerense por más que no seamos del mismo partido, pero eso no quita que llevemos planteos como este.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

José Luis Salomón

Respecto a las elecciones legislativas,¿Cómo lo ve posicionado a Juntos por el Cambio en la Séptima Sección?

En las últimas elecciones hemos tenido buenos resultados en la Séptima, y la candidatura de Facundo Manes le aporta un salto de calidad a la provincia de Buenos Aires. No solamente al radicalismo, creo que la participación de Manes en las elecciones le hace muy bien al país porque genera un debate de un nivel que hasta ahora no se estaba dando, donde entraran a jugar cuestiones que él plantea públicamente de transformación y esperanza hacia el futuro, con un estilo muy particular de mirar la cosa pública.

"La participación de Manes en las elecciones le hace muy bien al país porque genera un debate de un nivel que hasta ahora no se estaba dando"

Hay una lectura general del escenario actual de Juntos por el Cambio de que si no hay acuerdo para que Manes encabece la lista del espacio, la UCR va a competir con lista propia en las PASO, ¿La comparte?

Me da la sensación de que encabeza por acuerdo, o hay PASO.

¿Y cómo cree que le va a ir a Juntos por el Cambio?

Creo que el clima hacia Juntos por el Cambio es favorable, es una elección especial por ser intermedia, va a jugar mucho cómo llegue el gobierno con el proceso de vacunación y algunas cuestiones vinculadas a la economía.

En estas elecciones se juzga también lo local, es decir, la gente evalúa cómo gestionamos la pandemia. Creo que es la oportunidad de que la gente ponga en debate si estamos a la altura de las circunstancias o no.

En ese sentido, ¿Cree que el oficialismo va a pagar un costo político en las urnas por las medidas que han tomado el presidente, el gobernador, y los intendentes del Frente de Todos ante la pandemia?

Todos vamos a pagar un costo político. Es imposible pensar que quienes estamos al frente de un Ejecutivo no paguemos un costo político porque ni siquiera nosotros quedamos conformes muchas veces con las medidas que tomamos. Ningún intendente, gobernador o presidente viene para prohibir lo lícito. Y tener que prohibirle trabajar a la gente, ponerles horarios, restricciones, o limitar directamente su trabajo, como pasa con los salones de fiestas, es totalmente desagradable.

"Todos vamos a pagar un costo político. Es imposible pensar que quienes estamos al frente de un Ejecutivo no lo paguemos porque ni siquiera nosotros quedamos conformes muchas veces con las medidas que tomamos"

Uno comprende la bronca de la gente, pero también tenemos una presión muy grande nosotros como intendentes, el gobernador, el presidente, de lograr un punto de equilibrio entre la necesidad de contener la situación sanitaria y sostener la cuestión económica.

Creo que en estas elecciones la gente va a hacer un balance importante y ojalá entienda que las mediadas que uno ha tomado no han sido de caprichoso sino en función de encontrar ese punto medio para que el hospital no se sature y mañana no pueda ser atendido el mismo ciudadano que hoy te pide trabajar