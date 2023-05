Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230530 Marcelo Santillán

–En las últimas horas surgió una presentación ante la Corte Suprema del presidente del Partido PAÍS, Oscar Alba, para que el máximo tribunal declare como inconstitucional las reelecciones de los intendentes en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué análisis hace al respecto de esta presentación?

Yo siempre fui uno de los que más luché para que se permitiera la reelección de los intendentes cuando estaba esa ley del 2016, 2017. Con el diputado (Walter) Abarca habíamos elaborado un proyecto que había sido presentado y que era contundente, de que debía continuarse con la reelección de los intendentes y trabajar en las autonomías municipales para que cada municipio, con su Convención Constituyente, elabore su propia estrategia de organización política dentro de determinados parámetros. Bueno, después salió esta ley que hizo una interpretación de qué debería considerarse primer mandato a los efectos de la reelección. Y ahí hay un error en el Poder Legislativo de no haber sido contundente.

No compartía yo cuando se buscaba que la reelección fuera por presentación judicial. Tampoco comparto que la Justicia intervenga en estos temas, que son estrictamente temas políticos y responsabilidad de un solo poder, que es el Poder Legislativo, que debe ser contundente con esta decisión. Siempre nos quejamos de la judicialización de la política, pero somos los propios que hacemos política en distintos espacios los que, cuando algo no nos gusta, recurrimos a la Justicia.

–Pero ¿le parece viable que avance esta presentación?

No, no. Por eso yo digo: para mí no debe ser viable, porque no es un tema en el que tenga que intervenir la Justicia. Menos la Corte nacional. Pero tampoco debería intervenir la Corte provincial. Es decir, es un tema que debe resolverse estrictamente en el ámbito legislativo. El ámbito legislativo fue claro: dijo que se consideraba primer mandato el que comenzaba en el 2019, no los anteriores.

–En este sentido, el intendente Francisco Echarren, de Castelli, ayer se manifestó el respecto y dijo que hoy estamos viviendo una dictadura de la Corte Suprema de Justicia y que no le parecería raro que pueda llegar a violar el principio de autonomía de la provincia de Buenos Aires en el marco de esta presentación. ¿Usted qué piensa al respecto?

Pienso exactamente lo mismo. Lo que pasa es que también tenemos que hacernos cargo de que es la política la que recurre a la Corte para que decida. Porque si la política se pusiera de acuerdo en estas cuestiones dirimirlas por por consenso, dirimirla en los lugares donde deben dirimirse, que es en el ámbito legislativo, la Corte no tendría posibilidades de intervenir. A mí me parece que claramente estamos ante una cuestión política no judiciable. Bueno, me parece que le estamos dando todas las armas para que los jueces cada vez intervengan más en la vida política.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–Ampliando un poco el tema, ¿considera necesaria una reforma judicial en el país?

Yo considero que el país tiene que tener una reforma constitucional. Tanto a nivel nación como en la provincia de Buenos Aires. Y hay un sustento muy grande. Nosotros tenemos en Nación la Constitución de 1853, reformada en el ’94. Y en la provincia de Buenos Aires tenemos una Constitución que fue reformada en 1934 y después en 1994. Ambas Constituciones, la de 1853 y la de 1934 en la provincia de Buenos Aires, fueron derogadas por Convenciones Constituyentes en el año ’49 y fueron puestas en vigencia por un decreto-ley. Es decir, en la Argentina y la provincia de Buenos Aires, la base de nuestras Constituciones es una base ilegal e ilegítima. Entonces, no hay duda que tenemos que hacer una fuerte reforma, en la cual tiene que estar incluido el Poder Judicial. También tenemos que hacer reformas en el Poder Legislativo, tenemos que hacer reformas en el Poder Ejecutivo. Me parece que el pueblo argentino y el pueblo de la provincia de Buenos Aires se merecen discutir cómo queremos vivir.

Hoy vivimos la provincia de Buenos Aires como se pensó en 1873 y la Nación argentina como se pensó en 1853. Esto es inviable. El procedimiento de selección de los jueces es un procedimiento vetusto, caduco. Yo, por ejemplo, estoy en contra de los Consejos de la Magistratura. Si nosotros tenemos las facultades que dicen que un ciudadano es abogado, tenemos los colegios profesionales que certifican la calidad del profesional, cualquier abogado de la matrícula, con X tiempo de ejercicio, podría ser juez. ¿Por qué no se pueden elegir los jueces por el voto popular, por sorteo? Me parece que tenemos que cambiar; los cargos inamovibles deben terminarse. Pero en muchos aspectos. Hoy hay sectores privilegiados de la sociedad que se mantienen en base a que la Argentina no hace una reforma constitucional en serio, por lo menos en la Nación y en una de las principales provincias, que es la provincia de Buenos Aires.

Para la Constitución de 1934, en la provincia de Buenos Aires, al elegir a los convencionales constituyentes, votaron 280.000 ciudadanos bonaerenses. Se retiró el radicalismo. No existía el voto de la mujer. Vos fijate si 280.000 ciudadanos bonaerenses, sin el voto de la mujer, en el año 1934, pueden haber previsto o regir los destinos de una provincia de Buenos Aires con 17 millones de personas, con una participación y muy bienvenida de la mujer en los procesos de votación. Y encima esa Constitución que había sido derogada por una Convención Constituyente del año ’49 fue puesta en vigencia por un decreto-ley.

Es una deuda enorme de nuestro sistema democrático que tenemos que reparar rápidamente. No hay más tiempo para hacer la reforma que necesitamos.