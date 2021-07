GLP charló con el alcalde de Trenque Lauquen. Pandemia y escenario político electoral fueron los ejes de esta entrevista.

-Intendente, usted manifestó su desacuerdo con la permanencia de Trenque Lauquen en Fase 2 (en el marco de la pandemia de COVID) ¿Qué nos puede comentar al respecto?

Se trata de una discusión técnica, no política. Lo hemos conversado en varias oportunidades con el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, la ministra Teresa García, incluso, junto a otros intendentes, con el gobernador Axel Kicillof.

Es un debate sobre un nuevo escenario, distinto al del año pasado cuando se pudo a funcionar el sistema de fases, que entendemos necesita ser adecuado teniendo en consideración algunos otros criterios que creemos importantes.

Los indicadores que se utilizan para definir el sistema de fases, es decir, la cantidad de pacientes de los últimos catorce días cada cien mil habitantes y la tasa de ocupación de camas críticas, hay que enriquecerlos con otros parámetros porque a nuestro criterio, está muy condicionado, entre otras cosas, a la prolijidad o el apego al registro de todos los casos y a la política de testeo que tiene cada municipio.

“Hay que enriquecer los indicadores que se utilizan para definir el sistema de fases con otros parámetros”

Así como nosotros en Trenque Lauquen tenemos probablemente la mayor tasa de incidencia de casos por cien mil habitantes en la provincia, somos el municipio que más testea por cien mil habitantes en la provincia. Entonces, es claro que cuanto uno más testea, más casos encuentra, sobre todo en una enfermedad que tiene una enorme cantidad de casos asintomáticos y donde, por ejemplo, nosotros testeamos a todos los contactos estrechos asintomáticos al séptimo día y ahí encontramos una positividad de, aproximadamente, el 20 por ciento.

Entonces la cantidad de casos está de la mano con parte de la política de testeo y con qué facilidad o no la gente accede a ser testeada. Eso, obviamente, modifica la cantidad de pacientes incidentes.

¿Han tenido, usted y los demás intendentes radicales que lo plantearon, alguna respuesta por parte del gobierno bonaerense?

Lo estamos conversando. Está claro que la tendencia de los casos es a la disminución y eso está muy relacionado a la política de vacunación. Hoy cada vez más población está vacunada, Trenque Lauquen tiene el 95 por ciento de los inscriptos vacunados con la primera dosis y, evidentemente, podemos tener muchos casos, pero hay que ver el impacto sobre el sistema de salud, cuál es la demanda de camas críticas de cada hospital.

Por eso digo que es un nuevo escenario, donde, tras la vacunación, el impacto de la enfermedad es distinto. Es una conversación que venimos llevando adelante con la Provincia, lo hablé con Bianco hace tres días cuando se anunció la Ruta del Cereal.

La idea siempre fue colaborar y transmitirle a la gente que no es una discusión de que el sistema de fases no sirve. El sistema de fases ha sido muy útil para ordenar qué actividades se podían llevar adelante y cuáles no, y hoy la discusión quedaría centrada en la presencialidad escolar.

Lo que sí me cuesta creer, como a muchos otros intendentes, que el Conurbano tenga una situación distinta a la del interior. No creo que los bonaerenses del Conurbano tengan un comportamiento social distinto a los bonaerenses del interior, no creo que el barbijo que se usa en La Matanza sea mejor al que se usa en Trenque Lauquen, que la gente sea más cuidadosa en las reuniones en el Conurbano que en Trenque Lauquen, sin hablar de la diferencia del transporte público, que en el Gran Buenos Aires es moneda corriente y en el interior no existe.

También está claro que la no presencialidad a las aulas, al menos en Trenque Lauquen, no ha disminuido la cantidad de casos, lo que significa que, evidentemente, no era un factor que condicionara la cantidad de casos.

-¿Cómo viene el cierre de listas en la cuarta sección?

Estamos conversando. Los cierres de listas terminan cuando se apaga el reloj. No son acuerdos sencillos, hay muchas expectativas, principalmente en sistemas de Coaliciones como es nuestro caso. Siempre hay discusiones y aspiraciones de cada espacio pero se conversa mucho, se acuerda. Tenemos un reglamento electoral importante en función de las listas que se presentan, en torno a los géneros que encabezan y todo eso obliga a un esfuerzo adicional.

-En las listas, ¿Qué opina si va algún intendente?

Siempre es importante que la mirada del intendente esté presente en la Legislatura para entender la complejidad que significa gestionar el territorio. Siempre es bienvenida la posibilidad de que intendentes formen parte de la Legislatura.

-Sobre la interna entre Facundo Manes y Diego Santilli, candidatos a diputados nacionales por la Provincia, usted cree que ésta enriquecerá al espacio o que será nociva.

Es positiva, en el aspecto de que los espacios que participamos de la Coalición tenemos la madurez para hacerlo de una manera positiva. No me imagino una interna agresiva. La interna estará centrada en un proyecto colectivo donde la gente elegirá a los mejores candidatos. Y tras las PASO, habrá que encolumnarse detrás del proyecto que gane. Hay que mirar hacia el 2023.

-¿Qué se juega JUNTOS en estas elecciones?

Es muy importante mantener la mayoría en el Senado. Es la herramienta que tenemos (viéndolo desde la perspectiva de los gobiernos locales) de poder tener dialogo productivo con la Provincia. Es bueno tener una gestión compartida en la Legislatura. Además de enriquecer con el debate. Siempre fuimos una oposición constructiva.

"Tenemos mucha esperanza en este proceso y a JUNTOS le vendrá bien la interna. Incluso a niveles locales y seccionales".

-¿Usted integraría una lista?

No. Estoy muy cómodo como intendente. No voy a renovar en el 2023. Pero estoy cómodo colaborando desde este lugar.

