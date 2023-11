Your browser doesn’t support HTML5 audio

20231106 Facundo Diz

–Facundo, ha sido reelecto el pasado 22 de octubre. Me imagino que muy satisfecho con el acompañamiento, nuevamente, de los habitantes de Navarro. ¿Por qué considera que el pueblo volvió a elegirlo, volvió a confiar en su gestión?

Bueno, la gestión que estaba desarrollando era de forma interina. Fue un largo periodo, casi tres años; mil días van a ser en gestión cuando termine. Por una situación forzada me presenté a elecciones y la gente eligió. Y no hay mejor respaldo que el de la sociedad. Y también compromiso y responsabilidad, porque, al haber mostrado lo que podíamos hacer en gestión y lo que queríamos seguir haciendo, que por ahí no lo podíamos desarrollar de otras maneras, porque había que cumplir primero con el trabajo que se venía haciendo en la gestión, que no era muy distinto, pero sí con algunas parcialidades o situaciones propias de cada uno que queríamos llevar adelante. Y ahora lo vamos a poder desarrollar con una gestión propia, con la elección de la gente y respetando a quien nos votó y a quien no también, porque podemos gobernar para toda la ciudad.

–Usted siempre ha podido trabajar con mucha libertad, con el acompañamiento tanto de Nación como de Provincia.

Sí, para nuestro pueblo, si no hubiera existido el acompañamiento de la provincia de Buenos Aires y la decisión bien federal, bien equitativa del gobernador Axel Kicillof y de cada uno de sus ministros, como población y como ciudad nos hubiera sido imposible alcanzar metas de pequeña, mediana y gran envergadura. El solo hecho de poder contar con un programa Puentes y acercar las universidades a un pueblo, eso significa desarrollo de la sociedad, un impulso a la juventud para tener otro camino alternativo y no padecer porque no se generan oportunidades mediante la inversión del Estado. Un parque industrial que estamos desarrollando, la inversión y el acompañamiento en lo que es caminos rurales para el sector agropecuario, en salud con insumos y construcciones, en educación con colegios, jardines, guarderías.

Entonces, tanto Nación como Provincia han cumplido un rol fundamental en que los pueblos se desarrollen. Y es lo que está en juego en las próximas elecciones, así que también está bueno recordar que cada uno de nosotros tiene parte en cada distrito de la intervención del Estado nacional, provincial y municipal.

–¿Considera, pensando ya en el ballotage del próximo 19 de noviembre, que el acuerdo entre Javier Milei y Mauricio Macri traza un nuevo mapa político nacional?

Mire, lo que desenmarcara, más que un acuerdo, es la simulación de una situación, porque los que realmente eran opositores, o que por ahí concuerden en algunos puntos, hoy se unen, pero esa unión significa justamente batallar contra lo que realmente ya no es una ideología política: es el pensamiento de un país que quiere desarrollarse, que quiere mucho mejores resultados, que tardan y demoran porque siempre hay una intervención de la derecha o de estos personajes que aparecen de vez en cuando, que nos deja de rodillas, y nuevamente hay que empezar a hacer crecer nuestro país. Bueno, esto es un pacto antidemocrático, un pacto anti Estado, un pacto anti sociedad, un acuerdo contra la marginalidad, porque ninguno de estos, de ninguna de estas fuerzas políticas que se presentaron a las elecciones, tiene en cuenta a la población. Así que ojalá podamos analizarlo entre todos, poder ver bien cuál es la situación, el presente,

cuál es el futuro que nos espera en caso de una bandera política y lo otro, que no sería una bandera política sino que sería una bandera neutral pero que trabajaría para muy pocos intereses.

–¿Cómo lo ve posicionado, entonces, a Sergio Massa de cara al ballotage? ¿Piensa que logró reenamorar de alguna manera al votante peronista?

Sí, él está haciendo un trabajo creo que casi inhumano, porque estar en gestión no es muy fácil, estar en gestión en un país en crisis y tener que sostener la economía, sostener todo el país desde el primer habitante hasta el último, desde el primer rincón del país hasta el más inhóspito y a la vez estar generando la campaña, una campaña de conciencia, una campaña de la verdad contra algo que nos puede suceder, que después nos podemos arrepentir por generaciones, y sobre todo con ininterrumpidos ataques mediáticos, ataques políticos, no es muy fácil.

Tendríamos que entre todos tratar de escudarlo de esta situación, de proteger a nuestro país, y el día de la elección del 19, demostrar que queremos ir por un camino real, que cuesta porque hay que allanarlo de un montón de deudas que nos contrajeron, de malas administraciones, de malas decisiones, pero que es un camino en el que está toda la gente incluida, y en el que no se habla solamente de los que puedan vivir o de los que puedan acceder a algo. No, el Estado, lo público, somos todos, y tenemos que defenderlo.

–Sin embargo, Facundo, el camino de Sergio Massa hacia la victoria está lejos de ser asegurado. Pienso en que de acá al 19 el trabajo de la militancia va a ser fundamental.

La militancia siempre fue una herramienta propia de nuestro partido. Y hoy más que nunca es necesario empezar a militar, a caminar, a conversar en cada rincón donde estemos nosotros, cotidianamente y sostenidamente. Y también con la realidad. Porque es increíble que se estén escuchando las acciones que se van a llevar a cabo de parte de La Libertad Avanza (LLA), de la alianza de quien se postula como presidente, y gente que sigue sosteniendo esa posición, sabiendo que no va a poder contar con las herramientas básicas para vivir hoy lo que está pasando en nuestro país.

Hay que charlar con cada uno de los vecinos, sin discusiones, solamente plantear la realidad, plantear el escenario y visibilizar un poquito el futuro con lo que pasó en el pasado reciente, de 2015 a 2019, cómo quedó nuestro país después de cuatro años en que irrumpieron, cuando veníamos en crecimiento.

–Bueno, justamente ahora el Fondo Monetario Internacional (FMI) investigará la deuda tomada por Macri.

Creo que desde un comienzo se tendría que haber investigado, porque en Argentina existen muchas causas; causas que han sido, obviamente, dirigidas de forma muy parcial, hacia un sector de la política, el de quienes defienden y dan esas luchas de grandes conquistas contra el poder concentrado y la distribución de la riqueza. Pero quienes hoy dominan económicamente el país, o quienes tienen ese rol fundamental cuando asumen un gobierno, no son nunca procesados. Bueno, ojalá que se siga sabiendo más de la verdad, que se pueda generar esta ruptura de los medios hegemónicos, que también responden al poder económico de nuestro país, y ahí sí la gente va a tener que replantearse por qué actúan de esa manera, cómo fue confundida. Y nosotros también, hacer una autocrítica, porque no podemos más permitir que aparezcan personajes así en una democracia que está desarrollándose. Peligran las instituciones, peligran los derechos, peligra la Constitución, peligran un montón de situaciones que después, quienes lo vivieron, saben que cuesta muchísimo recuperar.