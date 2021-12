Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Miguel Fernández.

Miguel Fernández

Junto a otros jefes comunales del Foro Radical, se reunió con el ministro López, ¿con qué definiciones se fueron de la ciudad de La Plata?

Primero fue una muy buena reunión, muy franca, donde tocamos todos los temas que teníamos en agenda previamente con Juan Pablo de Jesús, es decir el tema presupuesto por un lado, y el tema deudas de la provincia con nuestros municipios, por el otro.

En el sentido de las deudas, lo que se pudo avanzar de todo el detalle que habíamos remitido oportunamente de deudas que tienen que ver con Ioma, IPS, los programas de emergencia de Educación, fondos de obras públicas del 2020/2021 el PREIMBA.

De todo eso, aparentemente nos van a remitir un detalle de alrededor de 500 millones de pesos que están listos para pagar, que es aproximadamente un 40% de la deuda reclamada, y vamos a revisar donde no coincidimos, por falta documentación o información, recibirla como foro y analizarla con cada uno de los intendentes para corregir lo que haya que corregir y resolver también esa otra parte.

¿Qué dijo el ministro López respecto al Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), muy solicitado por los jefes comunales pero que no fue contemplado en el Presupuesto 2022?

Estamos trabajando en eso ya hace un mes, los legisladores y también los intendentes de cada espacio. Creo que debe entenderse, y también lo entiende la Provincia, que el FIM es una herramienta sumamente necesaria para la provincia y los municipios porque se hacen obras que llegan directas, que se ejecutan rápido.

Hablamos de darle una operatividad al desembolso de los fondos más ágil. En el 2021 fue un poco mejor que en el 2020, pero se hace muy largo con la presentación de proyectos, la corrección, la firma de convenios, el desembolso del anticipo, el pago de certificados, etc, necesitamos más operatividad en eso, más allá del monto que se está discutiendo, todavía no hay un acuerdo, suponemos que se va a incluir un fondo de infraestructura, estamos conversando sobre el monto y estos aspectos de cómo se haría efectivo para darle más velocidad también a algunas cosas que tenemos que hacer los intendentes de presentar pocos proyectos y no muchos chicos, porque eso complejiza mucho el trabajo administrativo del municipio y de la provincia, y después todas las rendiciones, así que también hay que aprender a hacerlo distinto.

¿Qué sucede con el fondo educativo y el de seguridad, planteos que llevaron a la mesa de diálogo?

El fondo de Seguridad lo había planteado la Provincia y me parece una buena iniciativa, copia lo del 2016 de María Eugenia Vidal, que en aquel entonces fue muy útil.

Lo que hay que discutir es el monto, probablemente sea un índice combinado como ya se ha hecho con el Fondo de Infraestructura, mitad por el coeficiente de distribución y mitad por un coeficiente de ingresos, algo que se conversó también ayer; y ver sobre todo para qué se va a usar, cuáles son los usos posibles.

Con el fondo educativo también venimos discutiendo algunas modificaciones respecto a los alcances actuales y para qué usarlo.

¿Hay alguna fecha estimativa del foro de intendentes para plantear estos temas?

No, ya los hemos planteado ayer, ya lo veníamos conversando con Jefatura de Gabinete de Ministros, así que me parece que la cosa está encaminada, los legisladores también están al tanto de la opinión de los intendentes, después de la reunión con Pablo López tuvimos una con Agustín Máspoli (senador provincial por la cuarta sección), estuve en contacto con el presidente del bloque de diputados Maximiliano Abad, con Érica Revilla (senadora provincial por la cuarta sección) también, estamos todos manejando la información, muy atentos.

Lo que es clave para nosotros es que para el miércoles se comprometió la Provincia a informar el (CUD) Coeficiente Único de Distribución, porque este año suponemos que van a haber cambios, y sean pequeños o grandes, producen enormes desfasajes en los municipios, entonces estamos muy atentos y ansiosos esperando la publicación de ese índice