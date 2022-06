Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con José Luis Salomón.

Me gustaría conocer su posición con respecto a este debate que se fue dando en los últimos días en relación a los planes sociales. ¿Los planes sociales deben o no deben trasladarse a los municipios?

En nuestro caso en particular nunca tuvimos un plan social desde que arrancamos la gestión. En algún momento gestionamos, intentamos tramitar alguno para resolver algún problema, especialmente en momentos de crisis económica, y no tuvimos suerte de haberlo logrado.

"Lo ideal sería que ese plan se transforme en algún momento en una actividad laboral realmente digna"

No tenemos una relación directa con esta problemática que se plantea a nivel nacional. Tal vez lo ideal sería que ese plan se transforme en algún momento en una actividad laboral realmente digna y se deje de hablar de esto. Pero circunstancialmente está claro que los planes sociales cumplen un rol de atender la problemática de la emergencia, de aquellos que no tienen forma de resolverlo de otra manera.

Los municipios estamos preparados para conducir este tipo de actividad, a veces vinculado con la obra para administración pública y algunas cuestiones de este tipo. En lo particular no tengo una necesidad imperiosa de hacerme cargo de nada porque en Saladillo no tenemos ese tipo de planes, por lo menos vinculados con el estado.

¿Ve posible que se puedan transformar los planes en empleo genuino?

Yo creo que sí. Creo que en algún momento eso va a suceder. No cabe la menor duda que hoy ya está en debate y cuestionándose, inclusive para adentro de los propios planes. La gente busca dignidad. Tener que estar dependiendo del estado permanentemente y teniendo que tocarle la puerta a alguien en particular para tener trabajo, lo que menos tiene es dignidad.

Nos pasa a diario cuando nosotros damos respuesta a las problemáticas sociales y de salud del municipio, o a las problemáticas que tienen que ver con las cuestiones vinculadas a la violencia que suceden en los pueblos.

La gente acude al estado porque está desesperada pero no porque sea el mejor lugar para dar respuestas. Sería ideal que el estado se dedique a proyectar, a diseñar y a gerenciar el desarrollo de un pueblo, pero hoy la realidad económica, las dificultades que se plantean, hacen que los municipios tengan que estar permanentemente dependiendo de las problemáticas de emergencia.

Pero a mí no me hace feliz estar entregando personalmente los cheques. No lo hago habitualmente. Resolvemos los temas y lo hacemos en el ámbito que corresponde. Eso también habla de intentar que en algún momento ese plan social se transforme en una oportunidad laboral.

Siempre decimos en el ámbito local que una necesidad se tiene que transformar en una oportunidad. Que el estado de alguna manera esté, a través de los talleres de práctica productiva, a través de alguna ayuda concreta, para sortear alguna problemática.

Tenemos en Saladillo, por ejemplo, el Capital Semilla, que apunta a darle una ayuda económica, devolver en un tiempo prudencial, el desarrollo de pequeñas PyMEs. Eso genera trabajo. Así el estado va generando proyectos que tienden a transformar el plan social en una cuestión de dignidad laboral, y eso es un trabajo a mediano y largo plazo.

"El problema que tenemos es que vivimos de tironeos, de frontón en frontón, tirando la pelota para un lado y para el otro. Eso es lo que no permite resolver la problemática de fondo"

Acá sí creo que tiene que haber políticas de estado. El problema que tenemos es que vivimos de tironeos, de frontón en frontón, tirando la pelota para un lado y para el otro. Cuando estamos afuera pensamos una cosa, cuando estamos adentro pensamos otra. Eso es lo que no permite resolver la problemática de fondo. Una de las problemáticas de fondo es la cuestión laboral en la Argentina.

Con el trabajo se resuelve más de un problema porque la persona que tiene trabajo, dignidad laboral, puede ir a tocar timbre mañana a un banco para obtener un crédito y no necesitar una persona de influencia de la política, de un sindicato, una agrupación, para resolver su problema de inmediatez. Es un proceso en el mediano y largo plazo donde los argentinos sí nos tenemos que poner de acuerdo cómo salimos de esto, pero no cortándolos sino transformándolos.

Hasta los más duros hoy están planteando que los planes no se pueden eliminar de un día para el otro, que hay que transformarlo en algo que realmente sea digno. Ese es el trabajo que tenemos los argentinos por delante.

Lo llevo a otro tema. En los últimos días, su colega Franco Flexas propuso el traslado de la capital bonaerense, en La Plata, a alguna ciudad en el centro de la Provincia. ¿Qué le parece esta iniciativa? ¿Puede llegar a ser en algún momento Saladillo capital de la Provincia?

No puedo despreciar en este caso la generosa propuesta por parte de Franco Flexas. Ahora, hoy no está en discusión si va a ser Saladillo, 25 de Mayo, Las Flores o Azul, no hemos llegado a ese límite de discusión. Creo que sí está en debate la descentralización. Tratar en lo posible de no seguir tan centralizado en La Plata y en Buenos Aires, por cuestiones administrativas que impiden ser ágil, dinámico y efectivo o eficiente. Me parece que eso sí está en debate. Ahora, ¿dónde va a ser y cómo va a ser la división? Es un tema de debate posterior, a largo plazo.

"El proyecto más importante que nosotros tenemos por delante es crear la Universidad Nacional de Saladillo"

Creo que Franco, con mucha buena predisposición, ha manifestado una necesidad y ha dicho que Saladillo es un punto neurálgico, está casi en el centro de la Provincia, está rodeado por rutas que vinculan a toda la Provincia, tenemos la 205, la 91 y la 51, las tres rutas rodean a la planta urbana de Saladillo, y vinculan al corazón de la provincia de Buenos Aires en radio y en forma transversal. Me parece que eso es lo que ha pretendido de alguna manera afirmar Franco Flexas. Ojalá algún día se defina esto y si nos toca en suerte ser Saladillo seguramente será un desarrollo importante.

El proyecto más importante que nosotros tenemos por delante es crear la Universidad Nacional de Saladillo. Es el objetivo principal que tiene Saladillo por delante, que le va a dar una dinámica de ciudad universitaria, no solamente en cuanto al desarrollo económico sino también el desarrollo urbanístico.

Hoy está presentada en un proyecto como una de las cinco universidades que se van a crear a nivel nacional en el Congreso de la Nación. Eso creo que es un hecho más concreto e inmediato. Pero lo otro, por supuesto, que si algún día se da, ¿quién se puede oponer a semejante alternativa y propuesta? Hoy no está en el debate diario. Sí creo que está en el debate de todos los intendentes y de todos los que pueden ocupar cargos públicos, en la Legislatura o el Gobierno de la Provincia