20230831 Eduardo Campana

–Intendente, se reunió días atrás, junto a un nutrido grupo de intendentes del PRO, con Néstor Grindetti y también con Diego Santilli. ¿Qué balance pudieron hacer de este encuentro con el candidato a gobernador bonaerense?

La verdad que fue una buena reunión, y muy necesaria. Esto fue este lunes, por supuesto que fue después de las PASO, y realmente los intendentes teníamos varias inquietudes y preocupaciones. Una de ellas era este bono anunciado por el ministro de Economía de la Nación, el candidato, de pagar en dos tramos, lo cual era bastante complicado para la mayoría de los municipios. Ahora escuché en algunas noticias que también lo fue para las provincias; muchas de las provincias también se negaron. Pero la preocupación más grande es que no lo teníamos presupuestado, y en un contexto económico y financiero de los municipios muy complejo, por la situación que estamos viviendo. Así que esa fue una de las manifestaciones.

Ya habíamos tenido una reunión también algunos intendentes del radicalismo, del espacio Juntos por el Cambio (JxC), y en contacto con intendentes también del PRO, con el gobernador, haciendo unos reclamos. Esos reclamos eran para recibir los pagos de IOMA, por ejemplo, que nos están adeudando, que en nuestro caso son montos bastante importantes, y los pagos del Instituto de Previsión Social (IPS), porque también nos están adeudando, que son los anticipos jubilatorios que nosotros cubrimos.

Bueno, hubo un intercambio de opiniones, y salió un comunicado que manifestaba esta preocupación. Hubo una respuesta a eso: el gobernador salió con una oferta de unos 12.000 millones de pesos para reforzar los fondos municipales, para poder afrontar pago de bono en estos dos tramos. Así que creo que fue una reunión buena en ese sentido. Después también hubo algunos temas políticos en el presupuesto.

–Con respecto al bono, generó mucho revuelo por parte de las intendencias particularmente. ¿Lo considera necesario en este contexto económico tan complicado?

Yo voy a emitir una opinión personal, pero también fue la de varios Intendenteside los que estábamos ayer reunidos: nos pareció más una medida de tipo electoral, en vista a las elecciones próximas, que otra cosa. Con un compromiso muy importante, porque a si las provincias esos fondos les pueden ser derivados a través de Nación, o en el caso de nuestras intendencias nos los deriva la Provincia de Buenos Aires, lo podemos resolver. Pero lo que sí vemos es que es mucho más complicado para las empresas: para las pequeñas empresas, para las pymes, para los negocios o distintas empresas que tienen que afrontar eso, y que no se sabe si va a ser descontado de ganancias, no se sabe cómo, tampoco se sabe en qué tiempo. Entonces, esas son erogaciones que no están previstas, y realmente complican mucho en un contexto económico y financiero como en el que estamos.

–Llevándolo ya a la arena de las elecciones del mes de octubre, ¿cómo lo ve posicionado a Néstor Grindetti en la provincia de Buenos Aires?

Realmente fue una buena reunión, en el sentido de que vimos una unidad muy importante, después de esta interna que hubo, tanto en Nación como en Provincia. Hablamos de la provincia con Néstor y Diego Santilli; la verdad que se mostró muy bien Diego Santilli, ofreciéndose para todo lo que se necesite. Tenemos que pensar que en el espacio de Juntos hubo una muy buena cantidad de votos que pudieron recolectar las dos listas, así que eso lo pone en un contexto muy bueno con vistas de las próximas elecciones.

Y hay otra cosa que también es importante destacar: no sólo estaba Néstor Grindetti, sino que estaba su candidato a vicegobernador, que es Miguel Fernández. Nosotros creemos, en el espacio, que un intendente del conurbano, de Lanús, con una gestión como la que tuvo Néstor, que fue brillante, y una excelente gestión que también tuvo Miguel Fernández aquí, en Trenque Lauquen, eso lo pone en un contexto: son dos personas que tienen experiencia, dos personas maduras y que realmente conocen el trasfondo de la situación de la provincia de Buenos Aires.

Si a eso le agregamos el ofrecimiento de todos los programas y de todo el equipo técnico que tiene Diego Santilli y todo su espacio, yo creo que lo pone en muy buenas perspectivas respecto a las próximas elecciones, siendo su contrincante más fuerte, por supuesto, el actual gobernador.