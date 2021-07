En diálogo con Grupo La Provincia, el intendente de Tapalqué, Gustavo Cocconi, se refirió al armado de listas en la Séptima Sección, la posibilidad de integrar una nómina y la implicancia de la pandemia en los resultados electorales.

“Me gustaría que la política sea más debate de ideas y menos de especulación de cortoplacismo”, afirmó.

¿Cómo está la situación epidemiológica y sanitaria en Tapalqué?

Después de haber estado en Fase 2, que fue la situación de mayor cantidad de contagios, los casos están bajando, ahora estamos en Fase 3 y respecto a la vacunación estamos en un número importante en relación a la cantidad de habitantes: hay más de 5 mil entre primera y segunda dosis. En total, hemos llevado adelante 8 mil vacunaciones.

El trabajo en el centro de vacunación ha sido muy satisfactorio, todo el mundo está agradecido del trato y del sistema que se ha establecido con el gobierno nacional y provincial respecto de la posibilidad de vacunación, que hace que hoy en nuestro pueblo sea uno de los 31 distritos que están vacunado a mayores de 18 años que así lo deseen.

Todo indicaría que están las condiciones dadas para que la situación epidemiológica siga mejorando en el distrito…

Si, en realidad nosotros nunca lo consideramos un triunfo individual, sino que es una cuestión de conciencia de la comunidad y de cómo se refleja esa conciencia en la cantidad de contagios y de las políticas públicas respecto de lo que es la prevención y en la medida en que el gobierno nacional va adquiriendo vacunas, cómo lo vamos implementando en el territorio. Desde ese punto de vista, ha sido muy positivo todo lo trabajado con el gobierno provincial y el nacional más allá de todas las agresiones que ha recibido el gobierno nacional, por ejemplo, con el dicho de que se quería envenenar a la población.

Hemos estado buscando soluciones por un lado, y por el otro teniendo que esquivar todas las agresiones que hemos recibido cuando había un problema que era geopolítico, de quiénes producían las vacunas y cómo se repartían.

Hoy estamos en una situación un poco mejor. Esperemos que eso nos permita afrontar en los tiempos que viene las actividades que pudieron haber estado resentidas y con la vacunación y la inmunidad de la población podamos salir adelante.

Respecto a las elecciones, y teniendo en cuenta que de acuerdo a la ley vigente no puede renovar mandato en 2023, ¿Se va a presentar como candidato a legislador?

No. Primero que no es una voluntad personal, yo tengo un compromiso con la comunidad de Tapalqué y no quiero desmerecer la decisión de otros compañeros intendentes que desean formar parte de una lista legislativa, pero creo que es importante cumplir con el tiempo que nos dieron en el mandato a la hora de votarnos o, por lo menos, respetar un armado seccional que refleje todos los sectores y voluntades del Frente de Todos para tener, al menos en la Séptima Sección, representatividad en el Senado. Eso sería muy importante porque pensamos que las políticas que lleva adelante el gobierno provincial no deben ser condicionadas.

No tengo ambiciones personales de querer estar en una lista, sino que creo que es importante ser parte de un frente que le de respuestas a la comunidad teniendo en cuenta que estamos saliendo de un tiempo de un gobierno que ha endeudado al país en 40 mil millones de dólares, que ha tenido un acento específico en la renta financiera y en la fuga de capitales.

Estamos tratando de que el pueblo salga de situaciones difíciles en plena pandemia y por eso es necesario el apoyo sin condicionantes de parte nuestra al armado que podamos tener como frente.

Entonces si el espacio se lo pidiera, ¿accedería a integrar una lista?

Es que no creo que eso deba ser así y me parece que la situación debe ser analizada primero dentro de lo que son los espacios de los cuales formamos parte. No creo que pueda estar yo expresando mi voluntad a través de un medio.

Lo importante sería que haya un acuerdo de las principales ciudades que tiene la Séptima que son Olavarría, Azul, Bolívar, y desde ahí, sentando a todas las partes, tomar la decisión. Los consensos se deben construir.

¿Y cómo cree que se va a dar el escenario del armado de las listas en la Séptima Sección?

Si es un frente, ojalá estén todos los sectores representados para que no hay nadie que se sienta marginado en su representatividad. En los armados hay que tener en cuenta que representatividad tiene cada sector, pero es importante tener en claro que lo que tenemos que hacer es reafirmar un proyecto de país que no vaya en el sentido de lo que nos ha pasado en los últimos cuatro años con el macrismo.

No sólo eso, sino empezar a plantear cuestiones que hacen a que el pueblo empiece a tener otras respuestas porque nosotros tuvimos doce años de gestión de Néstor (Kirchner) y de Cristina (Fernández de Kirchner) que nos permitieron tener políticas públicas en educación, desendeudar el país, así que es importante que el pueblo elija el rumbo de un gobierno popular y que lo reafirme con los cargos legislativos y que nuestro Frente de Todos pueda poner los mejores hombres para que esto sea así.

¿Cree que el Frente de Todos va a pagar un costo político en las urnas por las medidas que han tomado el presidente, el gobernador, y los intendentes oficialistas ante la pandemia?

El que entiende que hubo momentos donde había necesidad de cuidarse no puede atribuirlo a querer militar la pandemia como si eso fuera el fin en sí mismo de lo que queremos para la sociedad.

Nosotros creemos en el desarrollo con mayor igualdad, no es la propuesta la pandemia exclusivamente como un elemento especulativo que determine quien pueda ganar o perder. Ha habido situaciones económicas en el mundo que han generado problemas porque, lógicamente, la economía se ha resentido.

Esperamos la comprensión por las decisiones tomadas en función del bien común que es la salud y a partir ese bien común poder plantear cuestiones para nuestros pueblos.

En nuestro municipio hay proyectos muy importantes para desarrollar en la medida en que haya una continuidad de gestión.

A veces me gustaría que la política sea más debate de ideas y menos de especulación de cortoplacismo y que para eso es importante pensar que ha habido hasta hace poco tiempo un gobierno que endeudó a nuestro país por cien años y que eso condicionó el futuro de muchas cuestiones que hacen a tomar decisiones con mayor libertad.

Es importante que cuando valoricemos la política lo hagamos en el sentido más amplio de lo que son la toma de decisiones y los intereses que representan cada uno de los sectores cuando nos proponemos hacer algo por nuestros pueblos