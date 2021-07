En diálogo con Grupo La Provincia, el intendente de Chacabuco, Víctor Aiola, reiteró su postura de que “el sistema de fases está agotado” y habló de la Audiencia Pública que evalúa el Concejo Deliberante local pidiendo el regreso a la presencialidad en las aulas.

También se refirió a la candidatura de Facundo Manes y el cierre de listas en la Cuarta Sección. “Siempre hemos sido muy respetuosos de la fuerza. Cuando el mejor candidato lo tenía el PRO nosotros nos encolumnamos detrás. Manes debería encabezar la lista de Juntos por el Cambio”, afirmó.

¿Cómo está la situación epidemiológica y sanitaria en Chacabuco?

Chacabuco se encuentra en Fase 2 ya que todavía estamos un poco por encima de los 500 casos cada mil habitantes que pide la Provincia, aunque consideramos que tomar en cuenta sólo la incidencia de casos ha quedado totalmente desactualizado. Incluso el sistema de fases está agotado.

Debido a la Fase 2 Chacabuco hoy no está con presencialidad escolar y eso nos parece de una gravedad muy importante.

Solicitó una Audiencia Pública para analizar este tema y pedir el regreso de las clases presenciales…

Sí. Pedimos una Audiencia Pública que se está evaluando en el Concejo Deliberante donde, por un lado, queremos poner sobre la mesa la importancia que tiene la educación y la presencialidad.

La experiencia educativa se desarrolla en sociedad, con el otro, no en soledad, y también sabemos que hace más de un año que la función que cumple la presencialidad, es decir, el Estado a través de la educación. Sabemos que el docente detecta un montón de cuestiones en los niños: desde si no ven o escuchan bien hasta un niño que es abusado o sufre otro tipo de maltratos, que no se alimenta correctamente. Esas cosas no se detectan desde la virtualidad.

Por eso nos parece que, independientemente del sistema de fases, que para nosotros está agotado, se deberían tener en cuenta otros factores: la ocupación de camas de terapia y de camas Covid ya que va a haber casos, pero sabemos que a raíz de la vacunación la cantidad de internados y de casos graves es mucho menor.

Este planteo se le realizó al gobernador Axel Kicillof durante la última reunión que mantuvo con representantes del Foro de Intendentes radicales y, según un jefe comunal nos dijo, el mandatario se comprometió a analizarlo, ¿han tenido respuesta?

No. Se ve que los tiempos del gobernador no son los mismos de los intendentes y los padres.

Cuando dice que “el sistema de fases está agotado”, ¿se refiere a que la Provincia debería levantarlo?

Para mi hay que readecuarlo. Si utilizamos el sistema de fases como se utilizó durante toda la pandemia para prevenir el colapso del sistema de salud, hoy la incidencia no está directamente relacionada porque de los casos que tenemos pertenecen a personas que ya están vacunadas, al menos, con la primera dosis, y sabemos que en quienes están vacunados con al menos la primera dosis, la posibilidad de morir es mucho menor. Por lo tanto, la incidencia no debería ser el factor limitante exclusivo.

Respecto a las elecciones legislativas, ¿Cómo ve el escenario de armado de listas en la Cuarta Sección?

Los radicales estamos esperando definiciones, si bien sabemos que están en continuas tratativas dentro de la macroestructura. En primer lugar, me parece que los bonaerenses tenemos que buscar nuestra propia identidad y que la discusión del armado de listas dentro de Juntos por el Cambio debe ser entre bonaerenses.

La provincia de Buenos Aires tiene una necesidad imperiosa de tener su propia identidad y para eso hay que empezar por quiénes nos gobiernan, que deben ser nacidos en suelo bonaerense y representarse en el hacer y el sentir de la provincia.

Dentro del espacio, nosotros siempre hemos sido muy respetuosos de la fuerza. Cuando al mejor candidato lo tenía el PRO nosotros nos encolumnamos detrás. Humildemente, pensamos que la figura de Facundo Manes es quien debería encabezar la lista de Juntos por el Cambio. Estamos convencidos de que eso debe ser así y, si no se puede llegar a un acuerdo, se tendrá que ir a internas.

Coincidimos en que las internas generan más democracia hacia dentro del espacio y en la comunidad, así que decidirá la gente.

¿Cree que el oficialismo va a pagar un costo político en las urnas por las medidas que ha tomado ante la pandemia, como ha pasado en el resto del mundo?

De la pandemia nadie sale ileso. La primera afectada es la población, que es la que más ha sufrido. Y sería raro que toda la dirigencia política en su conjunto no salga lastimada de la pandemia. Hoy la gran grieta se da entre la política y la gente.

Más allá del oficialismo, la gente hoy quiere que la política resuelva sus temas de agenda que son la inflación, la economía, el desempleo, la vacunación, la segunda dosis que no llega, y la inseguridad. Está esperando una respuesta.

¿Qué le aporta Facundo Manes a Juntos por el Cambio?

Manes aporta a la política en general, a la construcción de un nuevo país. En esa grieta que hay entre la política y la gente, él viene de afuera con su identidad radical a sentar los cimientos de un nuevo modelo de país basado en la ciencia, la tecnología y la educación, de la mano del campo, de la industria, pero desde las bases, construyendo cimientos fuertes de un nuevo país e involucrando a todos a través de la búsqueda de la esperanza que, por definición, es esperar con fe.

Esperar con fe que todos nos encolumnemos bajo ese mismo paradigma y que podamos tener un país distinto, que es el que soñamos y nos merecemos todos los argentinos de bien