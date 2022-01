Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Pablo Zurro.

Pablo Zurro

¿Cuál es la agenda por el municipio para este año 2022?

Tenemos una agenda muy extensa, estamos contando con un apoyo invalorable de la provincia de Buenos Aires y de la Nación, hay cosas que uno no las puede modificar desde un pueblo, que son la pobreza, las fuentes de trabajo, estamos con pymes, dando mucha promoción a todo aquello que podamos hacer por cooperativa y que podamos colaborar desde Pehuajó, y después desde la cultura, que yo festejo que esté Florencia Saintout en provincia, hasta el deporte, viviendas, pavimento, todo aquello que se relaciona con que la gente viva mejor, tenemos un amplio proyecto para Pehuajó y todos los pueblos.

¿Cuál es la relación que mantiene con el gobierno bonaerense y nacional?

Muy buena y aceitada, Pehuajó fue el lugar más castigado por (María Eugenia) Vidal y (Mauricio) Macri, está probado, en coparticipación, en todo, y ahora nada que ver, es un panorama totalmente distinto.

Axel es un gobernador que va a quedar en la historia de la provincia de Buenos Aires, va a cumplir un rol importantísimo en la pandemia y en el despegue de la provincia.

¿Qué consideración le merece la denominada “Gestapo sindical”?

Yo soy el autor y me lo adjudicó, que en 2016, creo que fue el 3 o 4 de enero, dije que Vidal es Macri, y me pegaban todos los medios, ni hablar porque median el 66%, yo dije que era una caradura, hipócrita, y que iba a hacer un desastre en la provincia de Buenos Aires.

Hizo más de lo que uno pensaba, porque ya lo de la Gestapo es muy fuerte, yo creo que si tuvieran un poco de ética, que no la tienen, tendrían que renunciar a todos los cargos públicos.

Yo sabía que nos espiaban, sabía porque a Pehuajó venía continuamente Cristian Ritondo, otro personaje muy oscuro, venía Alex Campbell, dos personajes oscuros.

Ritondo me sacó 68 policías de la Comunal para tratar de que Pehuajó tuviera algún accidente grave, y poder así destituirme. Lo que me están contando es lo que yo viví durante 4 años, con las persecuciones y muchísimas cosas que hicieron.

Son gente que raya con la práctica de los milicos asesinos, que tiene una impronta similar supuestamente dentro de la democracia, inventando una Gestapo muy perjudicial para sindicalistas y todos los que habitamos este suelo, y con el nombre del recordado nazi alemán y de sus prácticas.

¿Lo misma opina del procurador Julio Conte Grand?

Ni hablar, Conte Grand es un caradura, tendría que renunciar hoy, sí le queda una mínima de ética, está descontado.

Pasando otro plano, ¿cómo está la situación del coronavirus en Pehuajó?

En este momento hemos bajado a 831 casos activos, 1700 personas en aislamiento, 11 personas en el hospital, pero no hemos tenido ningún fallecimiento por coronavirus en esta nueva etapa, eso hace que nosotros estemos tranquilos, que tengamos la economía abierta, que sigamos trabajando mucho en la vacunación que es lo que nos va a salvar, y que tengamos que pasar esta pandemia, que podría pasar a ser una endemia o no, con todo abierto y que no se nos mueran pehuajenses.

En este contexto, ¿el sistema de salud o está funcionando correctamente?

El sistema de salud en Pehuajó está funcionando muy bien, el centro de testeos es un ejemplo, y el centro vacunatorio 10 puntos. Hemos tenido un grupo de trabajo muy importante y muy bueno allí.

¿Adhirieron al Pase Sanitario?

Sí adherimos al Pase Sanitario, se ha pedido en dos o tres eventos masivos y en algunos lugares como Banco Provincia.

Está descontado que en una confitería por ejemplo, los dueños se tienen que hacer cargo de no dejar entrar a nadie que no esté vacunado.

¿Considera necesario que la vacunación sea obligatoria?

Yo creo que la vacunación se hace obligatoria sola, porque todos aquellos que no estén vacunados y que no puedan entrar a algunos lugares, se van a tener que vacunar.

Me pareció muy bueno lo de (Novak) Djokovic, no dejarlo entrar a Francia, porque por más que sea el mejor tenista del mundo tiene que respetar las normas y vacunarse.

Es una buena discusión, no sé si la haría obligatoria, lo que sí los sacaría de todos los lugares públicos, el que no está vacunado, como dijo (Emmanuel) Macron, que se quede en casa.

Por último, ¿qué mensaje les deja a los vecinos de Pehuajó en este nuevo año de su gestión?

Hay muchas expectativas, mucho trabajo, tenemos por delante un desafío muy grande que es la deuda externa argentina, que indudablemente se está complicando por cómo se generó, quién la género, y cómo responde la geopolítica, pero con mucho optimismo.

Tenemos un lugar de esperanza al que recurrir, que siempre nos orienta, que se llama Cristina Fernández de Kirchner, y que si uno duda, Cristina orienta, es la líder indiscutible de la Argentina y quién nos puede, como en su momento con Néstor y ella, hacer ver un panorama totalmente diferente para los argentinos, en un país mucho mejor