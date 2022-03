Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Mario Torroba.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Mario Torroba

Me gustaría hacer un repaso de este grave hecho que pone nuevamente en escena al municipio comandado por Juan José Mussi. Se trata de una trabajadora municipal que denunció acoso sexual, violencia institucional y violencia de género. ¿Cómo comenzó todo esto?

Esto a Silvia le pasó hace varios años atrás, pero obviamente este tipo de hechos llevan un proceso en la víctima. A ella le llevó varios años hasta que decidió denunciarlo, varios años donde pasó por atenciones psiquiátricas durante bastante tiempo. Tiene muchísimos estudios hechos.

MIRÁ TAMBIÉN Gestión Grindetti pone foco en la obra pública

Ahora tenía que retomar tareas el 14, el lunes pasado, y yo creo que ante la proximidad de la fecha y todo el hostigamiento que viene sufriendo por parte del municipio decidió tomarse una cantidad importante de pastillas y tuvo que ser internada en el Sanatorio Bernal, le hicieron un lavaje de estómago, sigue internada ahí por ahora y a la espera de ser trasladada a un instituto psiquiátrico.

¿Esto comenzó durante la gestión de Juan Patricio Mussi?

MIRÁ TAMBIÉN La Provincia se comprometió con más obras para San Pedro

Patricio estuvo en el 2015, me parece que fue en el 2014 esto. Estaba el padre, Juan José. Pero es una práctica común esto.

¿Han tenido más denuncias de otras trabajadoras que han sufrido lo mismo que Silvia?

Denuncias formales como la presentación que hizo Silvia con su abogado desconozco, porque esto está radicado en la Fiscalía (N°5), es una denuncia formal, bien hecha como corresponde. No es una denuncia informal como suele pasar que muchas veces a lo mejor alguna compañera reclama en alguna área, en alguna oficina del municipio y todo queda en la nada. Es la primera vez que tengo conocimiento de que pasa acá.

En el caso de Silvia, comenzó todo con un funcionario de alto rango que la acosó sexualmente.

Este funcionario era en ese entonces director de Mayordomía, ahora no sé ni siquiera si sigue trabajando o si está en la casa cobrando un sueldo. Esto se maneja así en la Municipalidad: por lo general lo sacan de la dependencia donde está trabajando y lo mandan a otro lado, lo esconden, o lo mandan a la casa y sigue cobrando el sueldo, lo protegen.

"Se manejan así en la Municipalidad: lo sacan de la dependencia donde está trabajando y lo mandan a otro lado, lo esconden, lo protegen"

Este señor era el jefe de ella en ese momento, en el edificio municipal viejo, que está en Avenida Mitre y 14, y el hecho fue que le mordió la cola. Mientras ella estaba trabajando le mordió la cola.

Ante esta situación y con el paso de los años, ¿cómo ha reaccionado el municipio? ¿Ha habido alguna respuesta?

No, no. Casos de compañeras que te dicen “fulanito me acosa o ya estoy cansada de que me acose, de que me siga”, hay un montón. Denuncias como la de Silvia no hubo ninguna que yo sepa. Yo, en once años de municipal, he sabido fácil de diez casos más, pero siempre se ocultan.

No puede desconocer esta situación la intendencia.

No, no. No lo desconocen, porque ha pasado que jerárquicos han tomado conocimiento de que algún director o algún supervisor encargado de alguna determinada área acosa a una compañera y lo que hacen es proteger al victimario más que a la víctima.

Jamás tomé conocimiento de que hayan despedido a alguien por acoso, hostigamiento, abuso, lo que sea. Nunca. Siempre se protege acá.

¿Hubo persecución mediática hacia usted, la víctima y el gremio tras la denuncia pública de este hecho?

Hubo dos publicaciones en un portal que se llama Verdad e Investigación, que dirige un periodista que se llama Jorge Tronqui. El ataque al gremio sinceramente no me molesta, pero sí que la ha atacado a Silvia, publicando fotos de ella misma del perfil, mostrándola como una provocadora, que yo creo que a Silvia esto le afectó muchísimo.

Nosotros sacamos un comunicado desde el Facebook del Sindicato, pidiéndole que empatice más con la compañera. Esto es responsabilidad de todos y sobre todo de los medios. Cuando sos un comunicador tenés que tener cuidado con lo que transmitís. La atacó dos veces, sin tener realmente conocimiento de lo que había pasado o haberse informado bien de dónde estaba tramitando la causa. Hasta puso en duda de que existiera una denuncia formal. Solamente tenía que hacer un llamadito e informarse un poco. El objetivo del periodista fue atacarla a Silvia en dos oportunidades, y yo creo que a Silvia le afectó muchísimo eso.

Desde el municipio, ¿han tomado contacto con la familia de Silvia luego de que ella fuera hospitalizada?

No. Hablé con el marido de Silvia y no, el municipio no se contactó para nada con ella