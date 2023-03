E:

otas\yo\GLP\audios\20230310 Javier Osuna.mp3

–Me gustaría conocer su balance de estos años de gestión municipal al frente de General Las Heras y también cuáles son los desafíos de su gobierno para este 2023.

MIRÁ TAMBIÉN García encabezó nuevo acto de entrega de anteojos gratuitos en General Rodríguez

Cuando hablo de la gestión me gusta aclarar que yo estoy en ejercicio del segundo mandato, es decir que fueron dos experiencias distintas. En 2015, cuando nos tocó asumir, asumimos después de 24 años de gestión de otro intendente, razón por la cual hubo un proceso de acomodamiento, de aprendizaje, lógicamente de conformación de los equipos en cancha, y la verdad que logramos ir perfilando el municipio en función de lo que nosotros habíamos soñado como expectativa electoral. Y nos fue muy bien realmente: al terminar los cuatro años tuvimos una consideración popular, un apoyo, una reelección de casi el 63%, con lo cual hacemos un balance muy positivo de la primera gestión. Pese a que éramos un gobierno que no tenía un oficialismo en Provincia y en Nación, pudimos darnos un ordenamiento a nivel local que ha sido muy bien valorado por la gente de la ciudad. Y luego, ya en el año 2019, con la conformación del Frente de Todos (FdT) (quienes nos conocen saben que somos del espacio del Frente Renovador, acompañamos a Sergio Massa hace ya muchos años), conformamos el Frente y hemos podido trabajar ahora en una sintonía un poco más fluida con el gobierno provincial y el gobierno nacional. Y también debo decir que muchos proyectos que habíamos preparado desde lo técnico para poder plasmarlos en la primera gestión y no lo habíamos podido lograr, lo estamos pudiendo hacer en esta gestión que hoy tenemos.

–Entonces es positivo, es bueno el vínculo que mantienen con la Provincia.

MIRÁ TAMBIÉN Britos anunció un incremento salarial de más de un 45%

Sí, es muy bueno. Con la Provincia y con la Nación también. Y con la gente. Te diría que el primer examen lo pasamos bien, que fue la reelección. Y seguramente las elecciones de octubre nos permitirán ver si esta segunda gestión ha sido realmente buena, como consideramos nosotros, que creemos que hemos hecho una buena gestión, pero eso ya es una apreciación del pueblo, que es el soberano.

–¿Usted ya ha definido su futuro político, pensando en las próximas elecciones a nivel local?

Formalmente todavía no hemos emitido una opinión con respecto a la reelección, porque yo soy consciente de que el intendente siempre está en la grilla de largada, porque por ahí es la persona más visible del proyecto, pero la verdad que, a la luz de los muy buenos dirigentes que tenemos en el espacio, uno tiene la posibilidad de pensar “por qué no otras alternativas”. Estamos muy contentos porque en el equipo hay tres o cuatro jugadores o actores políticos que tranquilamente pueden llevar adelante la gestión en la medida en que podamos mantener el gran equipo que hemos armado en estos años, que es un equipo técnico realmente muy importante, que ha podido perfeccionarse con el tiempo, y hoy claramente es una gestión que, como digo siempre, trabaja en el día a día con mucha prolijidad, con mucha eficiencia. Somos un municipio que tiene los niveles de transparencia muy altos y eso nos ha ayudado a una muy buena consideración provincial también.

–Mencionaba a Sergio Massa. ¿Qué análisis puede hacer de la figura del ministro de Economía? ¿Lo ve en un futuro cercano peleando por la presidencia de la Nación?

A mí me cuesta mucho ser objetivo con Sergio, porque aparte de una relación política también nos convoca una relación personal. Hemos podido consolidar una muy buena amistad en estos años. Siempre lo aclaro porque, lógicamente, para mí, más allá de sus cualidades personales, que las tiene, y políticas también, hay una cuestión afectiva. Pero, intentando desprenderme de esta situación de carácter subjetivo, para mí es tal vez la persona más preparada para los tiempos que vienen en términos nacionales, sin duda, porque conoce prácticamente todo el mapa político. Ha estado en distintas funciones, como la diputación provincial, estuvo a cargo de la ANSES, fue diputado nacional, fue jefe de gabinete, fue intendente, ministro de Economía, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Es decir, conoce todo lo que se llama vulgarmente el tablero o la botonera política del país. Y la experiencia, a la hora de conducir, tiene una gran incidencia.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Y después, porque considero que es una persona que se ha ido aggiornando y modernizando en su pensamiento en función de lo que pasa en el mundo. Por eso es un líder político bien considerado en los países que conviven con nosotros en lo cotidiano, tanto en el Mercosur como también en el resto del mundo. Y es un dirigente muy valioso.

Lógicamente que con eso solo no alcanza, porque, como digo siempre, todos pertenecemos a una estructura partidaria que se ha intentando conformar. Tal vez ahora con la aparición de (Javier) Milei eso se altere un poquito, pero hay un bipartidismo o en este caso un “bifrentismo” en la Argentina, y nosotros tenemos nuestras situaciones para resolver, como también la oposición. Y claramente creo que Sergio es una de las personas políticas con mayor consideración para lo que viene. Lógicamente me remito a sus propios dichos: hoy tiene a su cargo tal vez el área más complicada que hoy puede tener la política nacional. Ha levantado la mano para hacerse cargo de una economía que estaba muy complicada, que estaba muy en riesgo, estaba muy en riesgo la gente. Y creo que, aun cuando muchos le han dado diferentes opiniones, la postura de Sergio fue, en una situación tan compleja como la que había, levantar la mano y ofrecerse para este cargo que, sin duda alguna, le va a permitir, entre otras cosas, darle tranquilidad al pueblo, en la medida en que va estabilizando la economía, y también, creo yo, recomponer mucha imagen en lo personal. Porque el que lo ve trabajar como está trabajando, sabiendo que está intentando domar una situación que es muy compleja, valora mucho esa vocación que claramente Sergio expresa en cada uno de los días de su trabajo.

–Por último, intendente, me gustaría consultarlo por la figura de Axel Kicillof. El gobernador, durante el inicio de sesiones ante la Asamblea Legislativa, dio indicios de una posible reelección. ¿Lo ve fuerte a Kicillof para presentarse nuevamente en la disputa?

Yo no tengo dudas de que va a ser un gran candidato, si es que él así lo decide. Yo dividiría este gobierno de Axel en dos períodos claramente diferentes. A pocos meses de su jura él tuvo que enfrentar una pandemia en el distrito más populoso del país, donde existen tal vez los índices de vulnerabilidad más altos. Y después esta segunda etapa, que es este año y medio que venimos recorriendo, más lo que nos queda de acá a fin de año, donde se van a ver sin duda alguna un montón de frutos de este enorme esfuerzo que hemos realizado, de presentar un sinnúmero de proyectos que tienen que ver con infraestructura escolar, educativa, sanitaria, vial, que ni más ni menos lo que aportan es seguridad integral para el ciudadano, porque hay menos accidentes en la ruta, porque hay más y mejor escolaridad para la construcción de un futuro para cada chico y cada chica de nuestra provincia, porque también se ha invertido mucho en seguridad, pese a lo dificultoso del tema. Nosotros mismos hemos recibido una cntidad de patrulleros inédita en la ciudad. Así que yo creo que nadie puede discutirle a Axel la vocación por hacer, la vocación por hacer las cosas bien. Un Estado 100% transparente. Creo que está en una condición absolutamente buena para poder ser reelegido y ojalá así sea.