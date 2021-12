Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Daniel Stadnik.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Daniel Stadnik

Asumió recientemente para continuar con el trabajo que el 2011 inició con Walter Torchio y su equipo, ¿cuáles son los principales ejes de su gestión?

Los principales ejes siempre fueron la obra pública, la salud, porque el sistema de salud en Carlos Casares es monitoreado y prestado por el municipio porque no existen clínicas privadas, el único centro de Salud es el hospital municipal, más los centros de atención primaria.

MIRÁ TAMBIÉN Castelli presentó un proyecto para la construcción de una nueva bicisenda en Puan

Otro de los ejes es el medioambiente y educación. Esos cuatro fueron los principales ejes de la gestión, y continúan actualmente e incluso en estos dos años que quedan vamos a seguir en esa línea.

Click to enlarge A fallback.

En este sentido, ¿qué balance hace de la gestión de Torchio al frente del municipio?

MIRÁ TAMBIÉN Diz y Maggiotti entregaron créditos

Con todos esos lineamientos planteados hemos podido avanzar en casi todos muy bien, por ejemplo, en materia de obras públicas somos el primer municipio de la provincia de Buenos Aires que cuenta con el 100% de agua potable y desagüe cloacal.

Eso también tiene que ver con el eje de medioambiente, cuando ingresamos el 50% de la gente no tenía servicio de cloacas y el 30% no tenía agua potable, imagínese el grado de contaminación por pozos absorbentes, a su vez, una casa que tenía pozo al lado tenía una perforación donde extraían agua.

Después avanzamos muchísimo en materia de viviendas, como en Nación y provincia, estos últimos años, no hubo un plan como el Plan Federal de Néstor Kirchner, nosotros fuimos en 2012, estaba el Plan Más Cerca que en el periodo de (Mauricio) Macri quedó trunco así que no pudimos avanzar.

Acá diseñamos el plan Esfuerzo Propio, adquiríamos una quinta, le proveíamos todos los servicios básicos, agua potable, cloaca y energía eléctrica, y le entregábamos el terreno al vecino y ellos construían la casa. Por este sistema hemos entregado 700 terrenos, de los que ya el 80% tiene su casa construida.

También hemos avanzado mucho en la accesibilidad de las calles, a tal punto que, de toda la parte urbana de Carlos Casares sólo nos quedan 200 calles de tierra que es una aspiración llegar al 2023 con cero calles de tierra.

Hemos avanzado en materia de salud, ya que cuando ingresamos teníamos un hospital que en los servicios de internación no tenía agua caliente se había tenido que suspender una operación porque el grupo electrógeno no arrancaba, la escalera estaba en un sótano que se inundaba, no tenía calefacción, los techos se llovían.

A partir de ahí, empezamos una inversión año tras año y hoy es un hospital modelo en toda la zona. Así que estamos muy contentos por todo lo que hemos logrado estos 10 años y esperemos en estos dos que quedan, terminar con los lineamientos que nos quedan.

Que Walter Torchio haya llegado al Senado, es favorable tanto para Carlos Casares como para toda la región, ¿cuál es su opinión al respecto?

Es muy favorable primero para nosotros, en Carlos Casares estamos muy orgullosos de que Walter aparte haya encabezado la lista de la sección, es un honor y yo creo que eso fue un premio a la buena gestión en estos 10 años y sobre todo en uno de los partidos más importantes del país, porque no es lo mismo encabezar una lista seccional de una lista vecinal que del Frente de Todos.

Lo vamos a tener en la Legislatura provincial y por supuesto estará ayudando a toda la región, y en especial a Carlos Casares.

¿Cuáles son los principales lineamientos de trabajo pensando en la agenda del próximo año?

Gracias al apoyo de la Provincia, el Instituto de la Vivienda y el ministerio de Obras Públicas estamos avanzando en la construcción de 144 viviendas en la planta urbana de la ciudad, vamos a también encarar viviendas en las localidades, y un plan para que en Casares no exista más una calle de tierra.

Como debe pasar en toda la provincia, los días de lluvia, a la gente que vive en estos lugares le es imposible poder ir a trabajar, llevar a los chicos a la escuela, es algo que inmediatamente los transforma en ciudadanos de segunda, por supuesto lo eran mucho más cuando no tenían cloaca y agua potable, ahora por lo menos tienen los servicios básicos.

También queremos llegar al 100% de alumbrado público, y si podemos hacerlo con LED mejor, porque también eso hace a la seguridad. Por otro lado vamos a seguir invirtiendo en el Hospital, tenemos previsto una nueva terapia. Durante la pandemia no hemos tenido que trasladar a ningún paciente, hemos podido contener a todos los vecinos que desgraciadamente han pasado por el flagelo de esta enfermedad, todos han tenido un lugar y un equipo respirador.

Nos falta hoy hacer una terapia nueva, con la pandemia tuvimos que hacer una terapia alternativa, improvisar una terapia de emergencia, y ya tenemos el proyecto ejecutivo y vamos a iniciar una de 12 camas