20230518 Alejandro Federico

–Intendente, ayer recibió al gobernador Axel Kicillof y a parte de su gabinete. Durante su discurso señaló algo que me llamó la atención, aunque no debería ser así, debería ser algo común de la política: usted dijo “primero los vecinos y después las banderas políticas”. ¿Cómo define esta jornada tan importante para el distrito?

Yo, primero, estoy convencido de que esto es así. Lo que pasa es que, lamentablemente, no se interpreta de la misma manera en todos lados. Y esto no lo digo específicamente por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, sino, por ahí, haciendo más hincapié en lo que respecta a nuestra oposición local. Pero, bueno, yo comparto que el gobernador sea recibido como corresponde en todos lados, que atienda a todos los municipios como corresponde. La verdad que yo mentiría si dijera que esto no es así en este caso. Sí puede haber alguna diferencia con respecto a que las cosas por ahí se nos complican un poco más. Digo, no tenemos los contactos que tienen los de su mismo color, no tenemos la rapidez en la respuesta que quisiéramos, a lo mejor, en algunas cuestiones, sobre todo cuando interviene la política local, cuando se entromete en esa gestión que hacemos nosotros, con la responsabilidad que tenemos, ocupando el lugar que nos dio el vecino, y que tiene una identificación política que es la que tiene porque las condiciones fueron esas, porque tal vez en el orden local nuestra oposición no llega a cumplir las expectativas que nosotros sí, y en la Provincia por ahí se interpreta de otra manera, por eso se dan los resultados que se dan. Pero, digo, la conveniencia política por sobre la necesidad de los vecinos, para nosotros eso no es así y no debe ser nunca.

Por eso lo aclaré, porque varias de las cuestiones que nos beneficiaron ayer desde el gobierno de la Provincia, como por ejemplo haber gestionado la ambulancia, que vino, después de un proceso que por supuesto iniciamos nosotros y que seguimos hasta que lo concretamos, un plan de viviendas que hace años estábamos esperando y que recién ayer pudimos firmar, como así otras cosas también, un centro de atención primaria de la salud que el gobierno de la Provincia aceptó construir en Suipacha debido a nuestra insistencia, a nuestro proyecto presentado, a nuestra necesidad de que el hospital tenga que tener un espacio anexo en otro lado para descentralizar toda la tarea que el único efector que tenemos en Suipacha realiza... Esas cosas nosotros las agradecemos y las reconocemos permanentemente. Lamentablemente, desde nuestra oposición local no es así. Pretenden hacerse casi los autores de todos esos beneficios. Lo dije, sinceramente, con ese ánimo. Por supuesto, sin involucrar al gobierno de la Provincia, porque cuando lo necesitamos da respuesta. Esa fue la esencia, por qué dije lo que dije.

–¿Por qué considera que la oposición local se atribuye estas gestiones que ha encabezado su gobierno?

Desde mi punto de vista, es porque lo único que tienen como para hacerse notar y para promover una actividad en Suipacha es precisamente mostrando que son los referentes del poder político que gobierna tanto en Provincia como en Nación. Porque después no tienen otra forma de encauzar una campaña y de hacerse ver, porque nuestra tarea en Suipacha, obviamente, siempre es mejorable, perfectible, pero es buena, es ordenada, es transparente, es la de buscar siempre beneficios para el vecino. Y habiendo pasado por todos los estados, porque yo también pasé por un gobierno que era de mi color y la verdad que actué siempre de la misma forma. Y porque, insisto, no en todos los casos, y acá quiero resaltar esto, tal vez hasta funcionarios, yo diría más del lado de Nación, son los que esquivan pasar por la Municipalidad, llegar directamente a las sedes partidarias de su color, generar todo ese tipo de beneficios que vamos a buscar nosotros que sea interpretado como que es gracias a que la oposición está en esto. Y la verdad que yo quiero recordarle a esa gente, a ese funcionario, que acá en Suipacha hubo gente que también los votó a ellos. Acá en Suipacha yo fui electo intendente por la Municipalidad pero acá ganó el presidente actual, acá ganó el gobernador actual.

Digo, me parece que eso es una forma muy rudimentaria de hacer política. Me parece que hay que generar propuestas, hay que generar proyectos, hay que ir por otro lado y no hacerse eco como de que nuestra gestión hace poco y nada y porque están ellos, gracias a ellos, debido a ellos, los beneficios vienen. Y esto no es así. Pero bueno, es un estilo de hacer política. Esto no me sorprende. Pasa todos los años. Sobre todo cuando tienen la posibilidad de, como ahora, tener su color político en otros niveles. De hecho, la gestión anterior, de veinticuatro años que estuvo el intendente, el único momento en el que no hubo su color político a nivel nacional fue cuando De la Rúa fue presidente y duró dos años. Después, todos los gobiernos fueron de su color, y Suipacha fue un estancamiento constante. Y es la misma gente la que ahora viene a intentar este tipo de políticas en Suipacha, ya le digo, generando esta duda sobre nuestra gestión y esta necesidad de mostrarse ellos como hacedores de lo que generamos nosotros.

–Hablando de los proyectos a futuro, de las obras en marcha en la ciudad, ¿cuáles son los ejes fundamentales de su gestión en el 2023?

Dentro del marco de la obra pública, tenemos para repavimentar varias cuadras del centro de nuestra localidad, que ya tienen sus años, con los bacheos correspondientes. También mejorar las calles suburbanas, con un entoscado. Ya hemos hecho en otros barrios, ahora va a tocar en algunos de nuestra localidad. Vamos a reacondicionar también la unidad de primeros auxilios de General Rivas, que también hace falta que esa obra se concrete. Después vamos a tratar de finalizar, con la utilización del Fondo Educativo, un gimnasio que ya empezó en varias etapas, queremos ir cerrándolo; eso va a ser para beneficio de los chicos de Rivas que estudian en la escuela primaria, secundaria, para que tengan un espacio físico para hacer sus actividades físicas. Después, todo lo que tenga que ver con la actividad de becas. Esta mañana se incorporaron más de veinte chicos que van a recibir la beca que habitualmente les damos para poder ayudarlos a paliar esa situación difícil que significa estudiar, con el costo que eso tiene. Después, seguir con esta política de acompañar a la cultura, en este caso desde la música, habiendo generado un convenio con una productora de nuestra localidad que va a permitir que muchos cantantes locales tengan su espacio en las redes sociales para difundir su música. Estamos haciendo muchas tareas permanentes en lo que tiene que ver con la actividad municipal. Obviamente, en el hospital, estamos terminando la nursery, que la verdad que va a ser un gran gusto tenerla. La sala de quirófano también va a recibir un arreglo importante, más allá del que ya tuvo en lo que va del año. Vamos a seguir avanzando en esa inversión que se hace en ese lugar. Bueno, estamos trabajando permanentemente. Yo creo que son varias cosas las que hay que tener en cuenta a la hora de proponerse otra vez para seguir conduciendo los destinos de nuestra localidad, ¿no?

–Y también visitó los últimos días el Ministerio de Salud. ¿Están trabajando en la idea de un espacio de salud mental para Suipacha?

Así es. Nosotros tenemos un centro de atención primaria que tuvimos que generar cuando fue la pandemia, un espacio físico para descentralizar la tarea del hospital. Hoy se hacen tareas de kinesiología en ese espacio, se hacen tareas de pediatría también. Y con la habilitación ya en no mucho tiempo más de este centro de atención primaria más grande, que es el que generó la Provincia de Buenos Aires en Suipacha, esas dependencias van a ser utilizadas con estos servicios. Entonces, va a quedar este espacio físico, queda pensado para instalar un centro de atención tomando el tema de la salud mental, generar un centro de día. Estamos detrás de habilitarlo de esa manera y ya hemos empezado los trámites correspondientes.