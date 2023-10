Your browser doesn’t support HTML5 audio

20231002 Carlos Ferraris

–En Ensenada, (Sergio) Massa y (Axel) Kicillof mostraron músculo territorial para que la provincia sea el motor del triunfo. ¿También lo lee de esta manera usted? ¿Qué balance puede hacer del encuentro?

Un acto realmente muy movilizante con respecto a la militancia y sobre todo a tantos compañeros y compañeras, intendentes, funcionarios, que fuimos a acompañar. La verdad que tremendo en cantidad de la convocatoria y también desde lo discursivo. La verdad que los discursos fueron realmente muy pero muy buenos, tanto del gobernador como del candidato a presidente. Me parece que ha sido muy positivo, muy positivo para movilizar y sobre todo para trabajar lo que queda de cara a la recta final de la elección.

MIRÁ TAMBIÉN El intendente Facundo Diz firmó su adhesión al fondo provincial para pagar la suma fija

–Mario Secco, cuando abrió este multitudinario acto, aseguró, como arenga también, que arranca en la provincia de Buenos Aires esta fotografía de unidad para dar vuelta las elecciones. ¿Llegó en el momento justo, Carlos, esta fotografía de unidad, o se demoró demasiado a su criterio?

No, me parece que está bien. Hoy es Sergio Massa el candidato a presidente y no tengo duda que va a ser el nuevo presidente de los argentinos y argentinas. Y es Axel Kicillof el actual gobernador y el candidato a gobernador y no tengo duda de que va a ser el gobernador por cuatro años más de todos los bonaerenses. Así que me parece perfecta la foto de unidad. Creo que ya está absolutamente todo entendido y todos trabajando para que realmente así sea. Seguramente en la Provincia será con un triunfo ahora el 22, y en la Nación seguramente será en el ballotage, pero no tengo duda de que Unión por la Patria (UxP) va a gobernar cuatro años la Argentina y la provincia. Y me parece que estuvo muy bien la organización y la predisposición de los intendentes. En este caso le tocó a Mario Secco ser anfitrión y me parece bárbaro. El resto fuimos a acompañar y cada uno en su territorio está haciendo lo que más puede para defender la boleta completa.

MIRÁ TAMBIÉN Hasta el próximo domingo se desarrolla en Escobar la 60° Fiesta Nacional de la Flor

–Y a nivel local, pensando en el territorio, ¿cómo avanza este final de campaña de cara a lo que serán las elecciones del 22 de octubre?

Estamos muy bien y con mucho trabajo, con mucho laburo de gestión. La verdad que no paramos: viajes y gestiones por ministerios hasta concreción y actividades y cercanía con las instituciones, con la gente, con los vecinos, con recorridos en cada localidad. La verdad que hacemos un esfuerzo enorme y seguimos con mucha iniciativa, muchas ganas.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Creo que con la confianza con la gente no va haber duda de lo que va a suceder en octubre. Seguramente la gente va a trasladar lo que pasó en las PASO a octubre y sobre todo, darles un voto de confianza a los que laburamos incansablemente para hacer cosas para los demás, para hacer cosas para el distrito, para los pueblos. Me parece que estamos transitando esa etapa. Por supuesto que gobernar tiene su desafío, la campaña, y además de la manera que la hacemos, es una entrega tan grande y con todas las cosas que hemos transitado, y en esta etapa ya del año, entrando a la recta final, bueno, todo hace que realmente haya que buscar los esfuerzos necesarios, pero siempre te retroalimenta el afecto con la gente, el cariño, y que las cosas que vamos haciendo van saliendo bien y la gente lo empieza a disfrutar, empieza a valorar. Me parece que eso es realmente lo que más nos moviliza a los que sentimos la política de esta manera.

–Y siempre también con el acompañamiento fundamental de Provincia y de Nación, algo que usted de manera permanente destaca.

Sí. Nosotros trabajamos muchísimas gestiones con el gobernador y con todo su equipo de ministros, trabajamos muchísimas gestiones con Nación, con los ministros, y la verdad que en eso siempre somos muy agradecidos. Porque yo creo que también pasa por ahí, ser agradecido, el poder conseguir, el poder gestionar, bajar al territorio, concretar la infinidad de obras que hay, algunas que ya fuimos inaugurando, entregando, otras que están en construcción, otras que están en licitación, otras que seguimos gestionando ya pensando en los cuatro años que se vienen.

Por eso digo, la verdad que hemos trabajado muy bien con el gobierno de Axel como también este actual gobierno, y en este caso no tengo duda de que lo vamos a hacer con Sergio también, porque además él fue intendente, sabe este cómo pensamos los intendentes, qué es lo que nos gusta hacer siempre cada uno para su distrito, su localidad. Así que creo que vamos a hablar de igual a igual, y creo que vienen cuatro años más que buenos para todos los argentinos en general, pero, sobre todo, nosotros estamos muy ilusionados con poder hacer muchísimas cosas más en los próximos cuatro años en el distrito de Leandro N Alem.