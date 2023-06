Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230608 José Luis Salomón

–Intendente, ayer se ha manifestado junto a su equipo de trabajo y concejales de ambos bloques sobre el pedido de remoción de la fiscal Patricia Hortel, en este caso que realmente conmocionó, en el marco del femicidio de Rocío González en la ciudad de Saladillo y las desafortunadas declaraciones de la funcionaria judicial. Al final han concluido en la suscripción de una nota al procurador Julio Conte Grand.

No solamente la nota al procurador, con el cual hemos estado en contacto. Hoy a la mañana la secretaria de Gobierno, la subsecretaria de Asuntos Legales y Técnicos y abogados del área legal estuvieron en La Plata entregando la nota, inclusive estuvieron con el procurador de la Corte, Julio Conte Grand. Yo tuve que quedarme porque tenía varias actividades programadas acá en Saladillo. Entregaron la nota y van a ir al resto de los lugares donde habíamos propuesto la nota y consejo de enjuiciamiento, todos los ámbitos en que se habían planteado: el Colegio Público de Abogados, los ámbitos en que se había planteado para dar a conocer la propuesta o el planteo que la comunidad de Saladillo, a través, por supuesto, del intendente, como responsable del Departamento Ejecutivo y ambos bloques de concejales.

Y nosotros planteamos que esto no es un capricho personal ni una decisión individual. Más allá de que hayamos planteado la cuestión, necesitamos contar con el acompañamiento de todos. Y creo que eso es lo que se logró. La verdad es que no fueron unas palabras que realmente ayuden a pacificar la cuestión; todo lo contrario. Complicó mucho más todavía la situación de dolor, profundizó más la situación que estaba atravesando la familia de la víctima, y eso hizo que detonara en una decisión de este tipo.

El planteo tampoco es una cuestión de capricho solamente por el planteo que hace públicamente. Creo que fue el punto límite de un accionar de mucho tiempo. En reiteradas ocasiones se venían generando inconvenientes para la atención y el vínculo con las familias de las víctimas. Hay tres o cuatro causas que no están tratándose en el ámbito de la fiscalía local, sino que fueron derivadas a otras fiscalías como La Plata y como Cañuelas. Y la verdad es que el municipio invierte mucho para esto, o sea, no es una casualidad que tengamos dos fiscalías en Saladillo. Hay una que está vacante hace dos años porque no está cubierto el cargo y está en proceso de ocuparse, lo que va a llevar seis o siete meses más todavía. Y en el caso de otros estamentos de la Justicia, como la Defensoría Oficial, las Casas de Justicia, en la asistencia a la víctima, el Patronato de Liberados, el Juzgado de Garantías... Saladillo ha invertido mucho para tener este pequeño polo judicial y no concebimos que no tengamos una buena respuesta de aquellos que tienen que impartir justicia.

Los dichos de la fiscal son de una gravedad enorme, porque no es un error, no es una equivocación, es lo que piensa alguien que imparte justicia. En los tiempos en que vivimos no se puede pensar de esa manera y actuar de esa manera. Si alguien piensa de esa manera contactando de la misma manera y está jugando la misma manera.

Entonces me parece que no había lugar a dudas sobre este planteo, más allá de los repudios que hicimos la noche del martes. Repudió el Concejo por unanimidad, repudió el Departamento Ejecutivo y respondió el Consejo de Violencia de Género local. Más allá de los repudios, en el día ayer a la mañana me puse en contacto con el procurador de la Corte, Julio Conte Grand; le planteé la situación y en el transcurso de la mañana (era el día del periodismo, así que estaba complicado con algunos actos), fuimos entablando vínculos y mi planteo final fue plantear esta cuestión a nivel de los organismos públicos de la Justicia que correspondan.

Sé que no es fácil. Lo que yo quiero que quede claro es que yo no quiero a esta fiscal en Saladillo. Éste es el planteo, que además no es personal, es unánime: acá el Concejo Deliberante, que son los representantes del pueblo, por unanimidad han planteado lo mismo. Entonces, después, que la Justicia haga lo que tenga que hacer, pero nosotros estamos pidiendo la remoción. Más allá de la sanción, que seguramente el sistema judicial puede implementar en poco tiempo, nosotros necesitamos que en el menor tiempo posible Saladillo tenga dos fiscales, como las dos fiscalías que tenemos en marcha, con nuevos representantes de la Justicia. Eso es lo que necesitamos urgente. La falta de credibilidad de la sociedad en el accionar de la Justicia es enorme. Necesitamos recuperar esa confianza, y no la tenemos.

–En este sentido, ¿cómo trabaja el Estado municipal para tratar de contribuir a mejorar la Justicia?

Desde el punto de vista del Estado municipal, desde la Justicia en sí misma, tenemos alquiladas las sedes en que están ellos; en algunos casos los alquila el municipio. Tenemos personal en todos los estamentos que te enumeré. Hay personal municipal, hay profesionales que los afronta el municipio. Cuando tienen necesidad de insumo, ahí está el municipio, como lo hacemos con la policía permanentemente desde el punto de vista del funcionamiento.

Desde el punto de vista del accionar previo y preventivo, para que los hechos no sucedan, hemos trabajado mucho en el sistema de cámaras, un centro de monitoreo moderno con 200 cámaras. Arrancamos en su momento, en 2015, con 17; hoy estamos cerca de 200 cámaras y estamos trabajando por otras 100. Hemos logrado poner cámaras en el sector rural, cosa que nunca existió y las estamos poniendo en estos meses. Y una de las cámaras del sector rural fue la que permitió observar por dónde estaba caminando esta persona, en una escuela del paraje La Razón, y se lo vio clarito que pasaba por ahí.

Y además de todo eso, todo el plantel de profesionales que tenemos en los distintos niveles de prevención, en la Dirección de Género, Diversidad Sexual, en el Consejo, en cada uno de esos niveles el municipio trabaja con profesionales que de alguna manera tratan de contener: los psicólogos que están al servicio del municipio en distintos en distintos niveles, de la Dirección de Juventud hasta Infancia, Adolescencia, en todos los niveles. En este caso en particular, por supuesto, en relación a la familia. Es el municipio el que se puso en contacto con ellos, tanto con la familia de la víctima como con la chica que estaba acompañando a la víctima en ese momento, que le ofrecimos el acompañamiento psicológico, porque no es fácil presenciar semejante de atrocidad. El municipio está presente siempre; nunca le esquivamos la responsabilidad a este tipo de cosas.