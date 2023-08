El intendente de Azul, Hernán Bertellys, sufrió una dura derrota en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del domingo 13. Desde aquí te contábamos acerca de las fuertes críticas que venía recibiendo su gestión al frente del municipio, por lo que algunos perciben como un “estancamiento” del distrito, entre otras cosas.

Nelson Sombra, triunfador en la interna de Unión por la Patria (UxP) y candidato a intendente azuleño, dialogó con GRUPOLAPROVINCIA.COM sobre los problemas que afronta el distrito y sobre su propuesta para gobernar la ciudad: convocar a un régimen de coalición.

Escuchá la entrevista:

–Nelson, en principio, felicitarlo porque resultó ganador en la interna de UxP. ¿Por qué considera que los ciudadanos lo han acompañado como una opción viable para la intendencia?

No tengo la respuesta de por qué se han decidido por nosotros. Lo que sí tengo claro es que dentro del movimiento nacional, del peronismo, o del campo nacional y popular, como últimamente se define, hemos planteado discusiones muy diferentes, sin bajar las banderas, los ideales, pero con formas y modalidades muy diferentes a lo que tal vez nuestro espacio venía realizando. Y eso creo que ha sido la diferencia con las otras dos fuerzas que compitieron en nuestra PASO, que tal vez es un formato más ortodoxo, más convencional, que evidentemente no se adapta a los nuevos tiempos.

–Pensando en la estrategia de cara a octubre, me imagino que se habrá reunido o habrá entablado diálogo con los otros dos precandidatos en UxP.

Se conservan algunas costumbres, que está bien: que el que gana conduce y el que pierde acompaña. En ese sentido creo que está claro cuál es el formato o el diseño de campaña y de propuestas que vamos a llevar adelante desde UxP, que es en definitiva la resultante de nuestras elecciones internas. Ahora, de cara a la general y de cara a toda una comunidad, nosotros venimos haciendo un planteo que sale un poco de lo común, de las características idiosincráticas de nuestra comunidad, donde nosotros proponemos, en el caso de ganar la intendencia, un gobierno de coalición.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Nosotros tenemos claro, y es lo que venimos planteando (y eso han sido obviamente también las diferencias internas), que no hay un solo espacio que pueda concentrar toda la demanda ni tiene toda la capacidad para desarrollar; que hay que articular, que hay que aprender a compartir experiencias, claramente con un objetivo que lo debe llevar adelante quien haya ganado las elecciones. Entonces, en ese sentido estamos trabajando.

Nosotros consideramos que lo público y lo privado pueden articular y deben articular simbióticamente, profundamente, para que una comunidad como la nuestra se pueda desarrollar. En comparación con el resto de las localidades de la región, Azul tiene una característica de estancamiento muy notable. Entonces, hay cuestiones que son puntuales y que tienen que ver con la comunidad, no con el espacio político. El tema de la energía para nosotros es vital, y es el primer escollo que tenemos a resolver, que es que una ciudad sin sin energía es una ciudad sin desarrollo. Y la energía de Azul la verdad que es deficiente para poder pensar cualquier tipo de desarrollo industrial, de PyME, o de repotenciar la poca industria que hoy tenemos en la ciudad.

Entonces, hay cuestiones que hay que plantear con sinceridad y abordar la solución. Después, nosotros tenemos un objetivo, que ahora en breve ya vamos a ir planteando la primera etapa, que tiene que ver con el camino al bicentenario: ponernos un objetivo y una fecha. En nueve años más Azul llega a sus 200 años. Para algunos parece lejos, para nosotros parece corto, según la perspectiva de cada uno. Pero eso tiene una primera etapa, y la primera etapa que tiene que ejecutarse en Azul es la generación de empleo. No hay manera de poder avanzar ni de que circule dinero si realmente no generamos empleo genuino.

Esa primera etapa tiene dos subetapas. Una es poder resolver el déficit energético, para que tengamos empleo a través de la industria y de la PyME, y otro más inmediato, que tiene que ver con el embellecimiento de la ciudad, que requiere mano de obra calificada. Azul tiene la mitad de calles de tierra y la mitad de asfalto. Bueno, de esas calles de tierra ninguna tiene vereda, por ejemplo. Y las que tienen están destruidas. O sea, el arreglo de veredas ya es un trabajo en sí mismo.

–Volviendo a las a las elecciones domingo 13 de agosto, el intendente (Hernán) Bertellys salió último en la interna de Juntos por el Cambio (JxC): sufrió un duro traspié y dio por concluido, o al menos así lo ha manifestado públicamente, su paso por la actividad política. ¿Ya se venían palpando en la sociedad estos resultados desfavorables hacia el intendente?

Yo creo que sí. Por lo menos, en lo particular y con un grupo de personas, en términos y características políticas, por supuesto, lo veníamos palpando, lo veníamos manifestando. Tal vez las otras dos fuerzas que compitieron con nosotros tenían un planteo antagónico. Pero teníamos un intendente con una sola representatividad legislativa. La debilidad política era evidente. Y con un desarrollo cotidiano que no cumplía con las necesidades que se tenían, y además con un desorden interno dentro de la propia fuerza de Cambiemos que también lo iba mellando desde su propio sector interno. Los mismos que en el 2 19, cuando yo me presenté, fueron masivamente a votarlo. Imaginate que el viceintendente del actual intendente, que Ramiro Ortiz, fue candidato a intendente y perdió. Internamente tenía problemas.