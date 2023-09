Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230915 Arturo Rojas

–Intendente, tuvo una destacada participación en las pasadas elecciones del 13 de agosto. ¿Cuál es el camino a seguir ahora, pensando en octubre? Recientemente reveló su determinación para duplicar la cantidad de votos que recibió en las PASO. ¿Cuáles son los ejes a seguir?

La elección fue muy buena. En las PASO nosotros pudimos superar ampliamente a los demás espacios políticos opositores; incluso en la sumatoria de lo que era la interna. Había tres candidatos de Juntos y tres candidatos de Unión por la Patria (UxP), y en la sumatoria de esas dos internas tampoco alcanzaron ni siquiera a equiparar la cantidad de votos que sacamos. Ahora bien, con esto no nos alcanza, porque, si bien los porcentajes que sacamos alcanzan para ganar la elección, yo necesito tener más participación y más acompañamiento para tener los concejales suficientes que me permitan garantizar la aprobación en el Concejo de los proyectos que necesita la gente.

MIRÁ TAMBIÉN Moccero firmó el acta compromiso para dictar la Licenciatura en Enfermería con la Universidad Nacional del Sur

La elección del 2021 fue una elección muy pareja, donde solo ingresé tres concejales de diez que se renovaban, y en total tenemos 20 en Necochea, y yo ahora pongo en juego varias bancas. Por eso estamos trabajando, duplicando el esfuerzo, llegando con el mensaje a cada barrio, a cada vecino. Ahora estamos con un instrumento que es una carta explicándole al vecino por qué precisamos más participación, que cada voto es fundamental y clave para avanzar en las transformaciones que venimos haciendo en el distrito y para seguir mejorando, y que cada voto cuenta. Así que vamos a estar caminando cada barrio, cada localidad del interior, pidiendo la participación. Pero bueno, creo que tenemos un caudal importante para poder sumar de cara a la elección de octubre. Más sabiendo que hay sectores de la oposición que son los que se oponen y los que manifiestan públicamente que hay que poner un freno a la gestión, y no creo que la gente quiera que pongan un freno a un distrito que se ha puesto de pie después de muchos años de desidia, aun en un contexto económico desfavorable y pandemia de por medio. Así y todo la gente ha reconocido y ha validado con su voto y su participación que hoy el distrito está mejor, que hemos avanzado con muchas obras, con muchos servicios en cada barrio. El otro día me tocó inaugurar una pista de atletismo.

–Una obra muy anhelada.

MIRÁ TAMBIÉN Julio Zamora presentó los espacios públicos renovados N°90 y 91 en Rincón de Milberg

Así es, muy anhelada. Hacía décadas y décadas que se venía prometiendo por diferentes espacios políticos, incluso gobiernos, y nadie la había podido cumplir. Pero así como esa tenemos muchísimas obras de avenidas, de iluminación, de corredores seguros en cada barrio, la puesta en valor con la construcción de tres plazas nuevas que se están construyendo en este momento, con más de cien cuadras de cordón cuneta, con obras pluviales en barrios periféricos que hacía años que se inundaban y hacía falta hacer estas obras de fondo, con obras básicas de agua y de cloacas en barrios populares que todavía no tenían el servicio de manera oficial. Y a su vez, con algunos de los hitos que estamos logrando en la gestión, como es la construcción de una planta de tratamiento y separación de residuos sólidos urbanos, que está muy avanzada. Con eso vamos a terminar de tirar la basura en un basural a cielo abierto, lo que se viene haciendo desde hace décadas y décadas. Y esto va a ser un punto de inflexión y un hito en la gestión de poder tener un tratamiento diferente; va a ser un cambio de paradigma de cómo manejamos los residuos en el distrito de Necochea. Es una planta que debería estar finalizada para principios de octubre; ahí ya vamos a estar en veda electoral, así que la parte de la inauguración quedará para después de la elección, pero ya a partir de ahí tenemos convenios firmados con una asociación que es Todo Para Ellos, que trabaja con chicos discapacitados, que hace años que tiene una planta más chiquita de reciclado del plástico, transformándolo en PET, con trabajo inclusivo, y lo vamos a poder administrar en conjunto.

Ese va a ser un logro de este primer mandato. Y yo también, en el 2019, le planteaba a la gente que íbamos a necesitar de ocho años, primero, para poder recuperar la confianza, para generar orden económico, para ponernos al día con los trabajadores, con los proveedores y con cada una de las empresas con las que la Municipalidad tenía deuda y poder empezar a levantar el distrito. Creo que los desafíos por delante son varios, que es lo que le vamos a plantear a la población. Uno de ellos es potenciar el perfil turístico.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Necochea tiene dos perfiles bien marcados. Uno es el perfil agroexportador, a través de tener el puerto más profundo de la República Argentina, como es Puerto Quequén. Y que eso genere un movimiento económico con la salida al comercio exterior de la mercadería de nuestros productores primarios y que a su vez repercute positivamente en más de 26 distritos que están cerca de Necochea, que sacan su producción por Puerto Quequén.

Y el otro perfil, que es el que habíamos perdido hace mucho tiempo, que era el perfil turístico, ¿no? Recuperar como un lugar central, como un lugar no solo donde se pueda venir a veranear en temporada alta, en lo que es la temporada estival, porque tenemos 63 kilómetros de playa, amplísima, donde hemos generado más servicios, más concesiones. Tenemos unas playas espectaculares. Pero también tenemos otros circuitos turísticos que permiten venir a nuestra ciudad fuera de lo que es la temporada fuerte, venir durante todo el año. Y a eso estamos apuntando, con eventos, con los prestadores de servicios, generando circuitos turísticos, apuntando al deporte también como un elemento turístico, acompañando a los diferentes organizadores de olimpíadas profesionales, por ejemplo, pero también de los magistrados, eventos de fútbol internacional que vienen haciéndose hace dos años. Y así seguiremos apuntando a la industria del turismo, que es generadora de empleo, de mano de obra genuina y de calidad. Y tenemos las condiciones para recuperar ese sistema.

–¿Cómo ha sido la relación que tuvo durante sus cuatro años de gestión con el gobierno provincial? ¿Qué balance puede hacer?

En términos generales ha sido positiva, si bien ha habido algunos momentos de no tan buena relación. Siempre tratamos de trabajar de manera articulada con Provincia y con Nación, porque, por ejemplo, la pandemia no se hubiera podido llevar adelante si no había una articulación y un fortalecimiento del sistema de salud. En ese sentido ha habido un gran trabajo. Después tenemos muchas obras gestionadas ante Provincia y también ante Nación: obras en el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), de agua, de cloacas, de nuevos pozos; obras en el Ministerio de Transporte, como una obra importantísima que estamos llevando adelante de remodelación integral de la plaza de camiones municipales y que también va a servir para la primera etapa del parque industrial que hemos logrado aprobar en los papeles hace casi dos años; obras del Argentina Hace, lo de la pista de atletismo es una de ellas, pero también hemos logrado construir dos centros de atención primaria de la salud en barrios claves, un polideportivo.

Bueno, muchas obras que venimos articulando con Provincia y con Nación, y me parece central el rol del Estado, máxime en las discusiones que hoy estamos viendo nivel nacional sobre el achicamiento o la desaparición del Estado. Yo concibo un Estado que articule entre el privado y el público, el Estado planificando, haciendo obras públicas y generando las condiciones para que haya inversiones privadas. Acá se sale con más producción, con más trabajo, articulando entre los capitales privados y el trabajo.

–Por último, intendente, ¿qué mensaje le gustaría dejarles a aquellos vecinos que todavía no tienen definido su voto en el ámbito local, pensando ya en las elecciones del mes de octubre?

Bueno, que nosotros hemos conformado un espacio absolutamente plural, como es Nueva Necochea. Un espacio vecinal, donde le pedimos a la gente que priorice, y así lo hemos visto. En una elección que fue tan rara a nivel nacional, con tanto voto descontento hacia la política tradicional, que la gente haya podido valorar la gestión local me parece que es un gran salto, ¿no? Y en ese sentido, que priorice el acompañamiento a nuestro espacio político por encima de lo provincial y lo nacional, y que tenga la opción de elegir qué espacio político más lo representa.

Creo que en ese sentido nuestro gobierno ha sido un gobierno de mucha escucha, un gobierno con una articulación permanente de los barrios. Yo doy la cara permanentemente casi todas las semanas con una oficina móvil que instalamos. Es un colectivo. Una vez que se terminó la pandemia empecé a salir a cada uno de los barrios. Estamos tratando de manera directa las problemáticas de los barrios. Yo atiendo a cada vecino que se acerca, del primero hasta el último, por orden de llegada, sin audiencia previa. Y eso la gente lo valora: que haya un intendente que no está encerrado en su despacho y que toda la semana está recorriendo un barrio diferente, contándoles lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y lo que nos queda por hacer.