En diálogo con Grupo La Provincia, el intendente de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni, habló del armado de listas en la Segunda Sección electoral, la posibilidad de que haya PASO en el distrito que conduce, el posicionamiento del oficialismo en estas legislativas y pidió que no haya candidaturas a dedo.

“El desafío es que no haya alguna cuestión infundamentada en el trabajo, en el esfuerzo, en la representatividad, en la formación, en un montón de cuestiones que también hacen al análisis a la hora de elegir un candidato. No solamente el hecho de pertenecer a una agrupación o a algún partido político o de tener que renovar una banca porque le queda un período más para poder seguir”, sostuvo.

¿Cómo está la situación epidemiológica y sanitaria en Exaltación de la Cruz?

Venimos comuna significante caída en la cantidad de casos de contagios diarios, lo que repercuta en la ocupación de camas del hospital, tanto de internación común como de terapia intensiva, con lo cual vemos que se va notando el resultado de la campaña de vacunación.

En Exaltación de la Cruz hemos vacunado, al menos con la primera dosis, al 75 por ciento de los inscriptos a un ritmo importante y estamos motivando a la gente a que se inscriba para poder insistir y lograr la inmunidad de rebaño que ya va mostrando los primeros sincicios.

Respecto a las elecciones legislativas,¿Cómo cree que se va a dar el escenario del armado de las listas en la Segunda?

Son pocos lugares para todas las propuestas que hay. El principal desafío y lo que tenemos que lograr como objetivo es ser una lista representativa, que realmente llegue y donde la gente se sienta referenciada dejando el individualismo y la mezquindad de lado, para lograr una elección importante que legitime lo que llevamos de administración en medio de un escenario bastante complejo.

No va a se fácil. Pero sin perder la vista del frente opositor tenemos que lograr esa lista de unidad. Creo que va a haber alguna que otra apertura de PASO, de listas alternativas al oficialismo.

¿En Exaltación de la Cruz puede haber PASO?

Creo que no. Pero no lo descarto. A diez días del cierre de listas se encendió la alarma y empezaron a proponerse distintos referentes, espacios. Suenan, incluso, los teléfonos de gente de la Provincia o de espacios seccionales pidiendo pista en la lista local. Uno no reniega de esto, sabemos cómo es la política, pero se avizora un panorama complejo.

¿Y a nivel provincial cree que podría haber PASO en el Frente de Todos?

Creo que no. Y no es lo ideal. Más vale la negociación puertas adentro e ir todo unidos y convencidos que somos la mejor alternativa y validar lo que hasta hoy hemos administrado.

¿Qué se juega el Frente de Todos en estas elecciones de medio término en la provincia de Buenos Aires?

El gran desafío de consolidar el frente y entender dentro del espacio cómo tenemos que trabajar articuladamente, poner a los mejores cuadros en los mejores lugares, y empezar a descontracturar la política o reinventarse a la hora del armado de las listas para no caer en estas cuestiones de “le tenemos que renovar la banca a fulano o a mengano” sino que las bancas sean dignas y merecedoras de un esfuerzo y de los mejores cuadros que tenemos para ir a presentar. Defender los mejores proyectos para el oficialismo.

El pedido sería que no haya imposiciones desde otros lugares hacia la dirigencia de la región….

Totalmente. Que no haya alguna cuestión infundamentada en el trabajo, en el esfuerzo, en la representatividad, en la formación, en un montón de cuestiones que también hacen al análisis a la hora de elegir un candidato. No solamente el hecho de pertenecer a una agrupación o a algún partido político o de tener que renovar una banca porque le queda un período más para poder seguir. Que las candidaturas sean realmente un premio al trabajo que se viene desarrollando y a las personas que somos empáticas con las problemáticas de los bonaerenses.

Los intendentes del interior estamos solicitando una campaña responsable, en el medio de un escenario inédito en el que hemos hecho esfuerzos en todos los ámbitos: educativo, laboral, comercial. Creo que la clase política debe tener esta consideración de un pueblo que viene golpeado, que necesita de la madurez de los dirigentes que se muestran como alternativas para sacar los municipios, la provincia y el país adelante.

Me gustaría llamar a la consideración de todos los referentes, representantes, autoridades, de que tengamos una campaña madura y con responsabilidad.

¿A qué se refiere con una campaña ‘responsable’ y ‘madura’?

Menos chicanas, menos instalación de temas que no son ciertos, no hacen a la esencia de las propuestas que tenemos. A veces se hacen propuestas que no son realizables. Seamos responsables con lo que tenemos que hacer, lo venimos a proponer, y lo que tenemos que representar durante lo que quede de la pandemia y en la pos pandemia.

De nada sirve estar continuamente insistiendo sobre temas que lo único que hacen es exacerbar a la gente, generar un mal humor, un odio, que genera un mal clima que nada favorece para lo que es el renacimiento de esta Nación.

¿Cree que el Frente de Todos va a pagar un costo político en las urnas por las medidas que han tomado el presidente, el gobernador, y los intendentes oficialistas ante la pandemia?

No. El Frente de Todos tiene como capital la administración de la pandemia. Ha gestionado acertadamente en un momento en el que hay cuestiones que son imposibles de evitar, pero si se han manejado tiempos, decisiones importantes, trascendentales, que han hecho que hoy en la Argentina, en la Provincia, haya llegado la vacuna y los operativos sean dinámicos como para llegar al nivel de vacunación que tenemos hoy.

Existe la gente que quiere entender lo que vender medios que tienen intereses distintos a lo que es salir de la pandemia y poder volver a la normalidad que tato necesitamos para poder trabajar sobre la economía, el empleo, lo que está pendiente porque ni bien comenzamos con esta gestión nos sorprendió esta pandemia.

El gran esfuerzo que se hizo fue exitoso y tuvo deterioros en determinadas cuestiones que fueron inevitables por ser propios de una pandemia, una situación inédita