20230505 Sergio Bordoni

–Me gustaría conocer cómo avanza la gestión municipal. El pasado 27 de abril usted ha firmado un convenio clave, a mi entender, que es Municipios a la Obra, junto al gobernador Axel Kicillof. ¿A qué serán destinados estos fondos?

Es un convenio de casi 152 millones de pesos. Una parte, casi 55, 60 millones de pesos, están destinados a una pileta para la localidad de Saldungaray, que no cuenta con una pileta, y el resto para refaccionar una pileta climatizada en Sierra (de la Ventana) y para luminarias LED. Vamos a tratar de llegar a todas las localidades con luminarias LED, primero para reducir el consumo, porque hoy tenemos lámparas halógenas, y segundo para darles mejor visibilidad a todas las localidades del distrito. Yo tengo casi en todas lámparas LED colocadas, y faltarían Sierra, Villa (Ventana) y Saldungaray. Son las tres localidades más grandes. Avanzar con eso. Hoy sabemos bien lo que es el cuidado de la energía en neustro país y también el costo de la misma. Por ejemplo, las lámparas que estamos poniendo en Tornquist alumbran por 600 y gastan por 100, y hoy teníamos en todo el distrito, en algunos lugares, lámparas que alumbran por 250 y gastan 250 y en algunos casos, quedaron lámparas de 500 que gastan por 500. Y alumbran un poco menos porque son esas luces naranjas que ya empiezan a reducir la vida útil, ¿no?, con el tiempo empiezan a alumbrar menos. Así que apuntamos a eso con esos 152 millones de pesos.

–Intendente, el pasado 2 de marzo, cuando abrió las sesiones del Concejo Deliberante, manifestó que todavía “falta mucho” y que no han llegado desde el municipio con respuestas a todos los problemas. En este contexto, le pregunto: ¿cuáles son los desafíos planteados para este año en su gestión?

Deuda pendiente de mi gestión de gobierno son viviendas. Me tuve que abocar a conseguir tierras y comprar tierras en la ciudad cabecera, cosa que me costó mucho trabajo. Compramos doce hectáreas, hicimos nueve manzanas, ahora las estamos dotando de servicios y estamos la semana que viene a la construcción de 32 viviendas sociales con el Instituto de la Vivienda. Y hay 54 lotes del ProCrear que una vez que estén los servicios colocados, seguramente el banco ProCrear va a sacar un concurso para que la gente se anote y sean adjudicados esos lotes con créditos hipotecarios del Banco Hipotecario. Eso por un lado. En Saldungaray estamos construyendo 29 viviendas, que están a tres o cuatro meses de terminarse, y la localidad de Sierra de la Ventana, que es el lugar más crítico, donde no teníamos tierras, a través de un club de campo hemos conseguido tierras donde vamos a dotar de servicios a tres manzanas. Eso recién se está iniciando. No va a llegar para esta gestión de mi gobierno. Si me toca tener otra gestión de gobierno, lo vamos a continuar nosotros; si no, lo continuará la gestión a la que le toque gobernar. Pero van a ser tres manzanas que se van a dotar de servicios también y vamos a tener tres manzanas al menos. Son viviendas sociales. Podemos llegar a hacer entre 90 y 80 viviendas en las tres manzanas, y si son viviendas del Hipotecario, por cada manzana entrarían veinte viviendas: serían 60 viviendas. Pero bueno, eso de acuerdo a dónde uno consiga los fondos para poder financiar las viviendas.

–De acuerdo a lo que me cuenta, ratifica su intención de presentarse a un nuevo mandato para pelear por la intendencia.

Así es, vamos a participar. Ya lo decidimos el otro día con la gente de mi gabinete. Vamos a participar dentro del FdT y, bueno, iremos a las PASO, como corresponde, ¿no?

–El gobernador Axel Kicillof suele visitar el distrito. Usted ha manifestado públicamente su apoyo a la reelección del mandatario. ¿Por qué lo respalda?

Es un gobernador que estuvo presente en todo momento. No nos olvidemos que tuvimos dos años de pandemia. Fueron críticos. Críticos a nivel mundial y, obviamente, el país está dentro del mundo. Nuestro distrito no contaba ni con una cama de terapia ni con respiradores ni nada parecido. Afrontamos la pandemia, ese primer año, con esos retenes que se ponían a la entrada del pueblo; estuvimos cais ocho meses sin tener el virus en el distrito de Tornquist, y después, como todo, empezó a avanzar en todo el distrito y fueron varios los casos que tuvimos. Ahí fue cuando decidimos comprar la segunda planta de oxígeno (yo ya había comprado una) y encarar la terapia intensiva.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Hoy tenemos cinco camas de terapia intensiva y tres camas de intermedia. Eso fue posible gracias a la inversión de un privado que pagó toda la construcción en seco de la terapia, más la Provincia de Buenos Aires, que nos dotó de once respiradores, todas las camas de terapia intensiva, los multiparamétricos, las bombas infusoras... La verdad que en minutos nada más montamos una terapia impresionante.

Y después, pasada la pandemia, no sólo ha solucionado los temas que le he pedido sino que asiduamente visita nuestro distrito. Somos un distrito turístico; todos los veranos está visitándolo, desde que pasó la pandemia, porque primero no se podía. Y le da soluciones a la gente. Por ejemplo, hace más de treinta años que estamos pidiendo la duplicación de potencia de la subestación transformadora de energía. Tenemos una subestación de 15 megas, la llevamos a treinta ahora. Nosotros utilizábamos, de esas quince, cinco para mantener el distrito: diez utilizaba Interpack, que es la fábrica de papel que tenemos acá, y nos quedaban cinco para todo el distrito. Hoy vamos, no sólo a duplicarla, sino que la cuadruplicamos: vamos a tener veinte megas para todo el distrito, lo que nos permite que vengan inversores turísticos, si quieren hacer inversiones, porque tenemos energía para darles. Y eso hace más de treinta años que se pedía. Eso fue presentado el año pasado en la reunión que tuvimos con todos los prestadores turísticos y la cooperativa eléctrica. Le plantearon esta inquietud y hoy es una realidad. Falta que vengan los técnicos de Brasil a configurarlo y sale andando.

Son cosas que uno no puede dejar pasar por alto. Y, la verdad, es un gobernador presente.

–Esta evaluación que usted hace de la gestión de Kicillof ¿la comparten también otros intendentes de la región?

Sí. Hay muchos intendentes que la comparten. No lo dicen públicamente porque son de otro color político, obviamente, pero han tenido muchas más respuestas, seguramente, que con el gobierno anterior, cuando yo era del gobierno de Juntos. Lo que pasa es que, obviamente, ellos no lo van a decir, pero cuando yo me pongo a charlar con muchos de ellos, me lo comentan.

–Usted ha manifestado públicamente que no le interesa pagar el costo político.

No. En mi vida siempre he hecho lo que creo que es lo necesario y lo correcto para mi distrito. Yo trabajo para mi distrito, no tengo ambiciones. Quiero que el país mejore, que la provincia mejore. Esta inflación que hoy tenemos nos está matando a todos, eso es una realidad que queremos solucionar, pero no es de este gobierno. Esta inflación viene de años y años que no se puede solucionar. No la pudo solucionar la gestión del expresidente Macri y le está costando un montón al presidente Fernández. Hoy agarró las riendas Sergio Massa y está tratando de hacer lo posible para sacar el país adelante.

Pero, así como digo esto, vuelvo a decir: creo que es un Estado presente porque, aun con pandemia, aun con sequía, aun con una crisis mundial por la guerra, Argentina avanzó. Yo sé que me van a decir: “Sí, pero el año pasado cerramos con una inflación de tres dígitos”. Y es cierto, no lo niego eso. Pero a pesar de todo lo que yo te dije, Argentina sigue avanzando y pensando en la gente que menos tiene. Es un gobierno que piensa en la gente que menos tiene. Que los médicos no paguen Ganancias y podamos tener médicos con guardias activas en los hospitales creo que es una decisión acertada, más allá de que puedan decir “Sí, pero sólo salen beneficiados los médicos”. Si no hubiéramos tenido médicos, no habríamos podido atender a toda la gente en pandemia. Entonces, yo creo que un reconocimiento a los profesionales hay que tener. Y que los médicos no paguen Ganancias es una decisión política de este gobierno. Son cosas puntuales que están haciendo que están mejorando la calidad de vida de los argentinos. Porque la salud es mejorar la calidad de vida de los argentinos. La educación es mejorar la calidad de vida de los argentinos. Se han hecho escuelas por todos lados, jardines de infantes. En lo que es infraestructura, mi distrito en educación está impecable. No falta nada, absolutamente nada. Nosotros siempre hemos invertido con el Fondo Educativo en escuelas y demás.

Entonces ¿qué más se le puede pedir a un gobierno que ha tenido todo lo que yo te comenté, que lo han tenido todos los gobiernos del mundo, pero no a todos les fue tan bien? Ecuador me acuerdo que dejaban los cadáveres en la vereda como si sacáramos una bolsa de residuos. Y acá no pasó. Acá no pasó porque hubo un Estado presente. Son los puntos que yo veo favorables de esta gestión de gobierno; por eso voy a acompañarlo y por eso apuesto por ellos.