Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230117 Ricardo Moccero

–¿Cómo terminó el 2022 en términos de gestión municipal para Coronel Suárez, y cuáles serán los desafíos fundamentales de su gobierno durante este año?

Terminamos con muchas obras en ejecución, algunas terminadas, otras no. Pero si hay que considerar que tuvimos dos años de pandemia, que se perdieron en materia de gestión en todo sentido, no solamente la obra pública sino en las gestiones culturales, deportivas, en general. Arrancamos el año 2022 con toda la fuerza que pudimos como para poder hacer las obras, realizar todas las gestiones, y hemos tenido éxito gracias a una decisión política del gobernador Axel Kicillof, que alertó a todos los ministros para que estén en contacto con todos los intendentes, y eso hizo posible que nosotros, con la incorporación también de funcionarios que son intendentes, como en Obras Públicas, en Vialidad, en la Jefatura de Gabinete, avanzamos mucho más rápido. Y hemos hecho infinidad de obras, tanto con Nación como con Provincia. Nos quedaron muchas en marcha. Justo hoy acabo de firmar una obra importantísima, que es una avenida de circunvalación, obviamente con Nación, porque es una obra muy grande. La acabo de firmar para que se pueda licitar dentro de treinta días. Con respecto a la Provincia, hemos hecho obras de infraestructura como jamás se ha visto en mi distrito: casi cien obras de infraestructura en marcha. Algunas terminadas, como una escuela 5 de uno de los pueblos alemanes, Santa Trinidad, que estuvo en el gobierno anterior cuatro años parada. La cantidad de obras que estuvieron paradas del gobierno anterior nunca fueron arrancadas, vamos a arrancar por esa parte. Nos dejaron sin Banco de Tierras en el gobierno anterior. En este momento estamos adjudicando casi 700 lotes. Y esto también se debe a la celeridad que le da la gente de Catastro, de ARBA. Son todas decisiones políticas del propio gobernador, que sabe que los funcionarios tienen que estar a disposición de los intendentes, y así cumplen. Yo se lo he dicho a Axel en varias oportunidades: que por suerte tiene un equipo de trabajo que prestigia a la política, ¿no? Porque nosotros hemos sufrido en el gobierno anterior que no hagan nada, que ninguno responda nada. No se hizo ninguna vivienda. En este momento estamos construyendo 128 y tenemos un plan de vivienda de 300 para este año. Así que la verdad que bien, en ejecución. Y para este año queremos terminar todas las obras que tenemos empezadas y aprovechar el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM). Ya me comuniqué con el ministro, Leo Nardini, que me dijo que le meta celeridad en la presentación de los proyectos. Así que estamos trabajando a full en eso. Y hemos hecho ciclovías, sendas peatonales. Hemos hecho una semipeatonal que se inauguró la otra vez, casi 10.000 personas asistieron. Y después, obviamente, todo lo que es luminarias LED. En prácticamente toda la ciudad los barrios están siendo iluminados con esas luminarias. Queremos seguir este año: el objetivo es llegar a iluminar absolutamente todos los barrios con LED. La incorporación de cámaras de seguridad. Esto también vale recordarlo, porque la seguridad no es solamente patrulleros o fondos para determinadas cosas, sino también las luminarias. Las luminarias hacen a la seguridad y en esto el ministro (Sergio) Berni nos ha dado la derecha a todos los intendentes, para que podamos incorporar nuevas cámaras de seguridad, luminarias, aparte de la entrega de patrulleros.

Así que venimos bien en materia de seguridad, bien en obras públicas. Estamos intentando hacer más cuadras de pavimento, cordón cuneta. Cuando la ciudad crece y se expande, hay que ir acompañándola con los servicios de infraestructura. También estamos pidiendo ahora en estas semanas un plan de 300 viviendas, porque ya vamos a tener el loteo adjudicado. En todas las áreas estamos trabajando sin parar.

–¿Quedó conforme con los montos asignados para el Fondo de Seguridad y también para el FIM, determinados en el último presupuesto?

MIRÁ TAMBIÉN Lago destacó el trabajo conjunto con el Ministerio de Ambiente de la Provincia

Sí, porque el FIM va de acuerdo al Coeficiente Único de Distribución (CUD), no así el de seguridad, que se reparte de acuerdo a la cantidad de habitantes que tiene cada distrito. En eso estamos todos de acuerdo. Por ahí estamos preocupados, no molestos sino preocupados, porque en el interior a la mayoría nos ha bajado el CUD. Nosotros, por ejemplo, hemos perdido tres puntos del presupuesto, que significan 130 millones de pesos. Y entonces ahí nos complica. Nosotros tenemos una neonatología que se usa regional, pero la paga nuestro municipio exclusivamente, y nos cuesta 138 millones por año. Entonces esas cuestiones hacen que estemos otra vez medio en desequilibrio. Pero la mayoría de los intendentes está igual. Quieren tener una reunión con el ministro de Economía a ver cómo se puede ir subsanando esto.

–Días atrás, muchos intendentes se reunieron con Kicillof en Tres Arroyos. ¿Qué balance puede hacer de este encuentro?

Positivo, como el que tuvimos también en Mar del Plata, en todos los lugares donde él está recorriendo la costa. Nosotros participamos, más que nada, porque se vienen años o meses difíciles con el tema de la inflación y demás, y bueno, la palabra de Kicillof a nosotros nos tranquiliza, porque estamos todos de acuerdo en que esta decisión que ha tomado la Corte es arbitraria, es nefasta, totalmente negativa para el país, para las provincias, para los municipios, y sabemos que si esto se cumple, va a ser un desastre. Entonces estamos todos apoyando la medida y adherimos a esta decisión de que dé marcha atrás la Corte. Ahora a través del juicio político vamos a ver qué pasa. Pero, si seguimos igual, como se ha venido manejando estos años, tenemos la posibilidad de que la provincia peqgue una estampida, un crecimiento nunca visto. Porque hoy Kicillof tiene la provincia ordenada, los intedentes por igual, los 135, independientemente de qué color político sean, todos están agradecidos por la gestión de Kicillof, que ha sido en igualdad total para todos los intendentes y con mucha obra y con mucha gestión en todas las áreas. Yo particularmente en esa reunión, delante del resto de los intendentes de la sexta, porque fue particularmente una reunión de la sexta sección, le pedí que sea candidato nuevamente a gobernador, y estuvieron todos de acuerdo. Así que me parece que tenemos gobernador para rato, ¿no?

–¿Y cuál ha sido la respuesta de Kicillof a ese pedido?

Él es muy prudente, muy medido en este aspecto. Él lo que está diciendo es que tenemos que ganar la Provincia para poder consolidar bien la Nación, y en eso estamos trabajando todos los intendentes. Había intendentes vecinalistas también y estaban totalmente de acuerdo en que no podemos dar marcha atrás. Y él, obviamente, lo que dice es que falta tiempo para esa decisión, pero que seguramente va a hacer lo que sea mejor para la provincia.

–Muchos intendentes del conurbano quieren que Kicillof se presente en las primarias presidenciales, de alguna manera para despejarle el camino a Martín Insaurralde en la Provincia. ¿Usted cómo ve este panorama?

Yo creo que tanto Martín Insaurralde como otros compañeros tienen la misma posibilidad que el gobernador. Yo creo que internamente hay que resolver esto. En la reunión en Mar del Plata, en Chapadmalal, estuve con intendentes del conurbano. Estaban (Juan José) Mussi, Mario Secco, varios intendentes del conurbano. Y todos piensan lo mismo: que la idea es que Axel sea el candidato a gobernador. Ahora, si por algún motivo tiene que ser candidato a presidente, y Martín Insaurralde o quien sea puede ser candidato a gobernador, nosotros vamos a estar apoyando todo lo que está bien y todo lo que sentimos que es mejor para nuestro distrito, mejor para el país. Vamos a estar alineados, encolumnados detrás de ellos.