20230818 Javier Martínez

–Intendente, le han sido favorables los resultados de las urnas el día domingo. ¿Qué balance puede hacer de esta revalidación de los ciudadanos a su gestión?

Como bien decís, primero, ha habido una revalorización importante a todo nuestro esquema de trabajo, que es Juntos por el Cambio (JxC), porque nuestro esquema de trabajo obtuvo el 55% de los votos de los pergaminenses. Después, dentro de esa interna, la gente nos eligió a nosotros, con lo cual entiendo que eligió una forma de trabajar, entiendo que eligió una forma de manejar con mucha autoridad los recursos municipales, eligió la supresión de muchas tasas que no tenían sentido de ser, eligió una ciudad que se transforma, una ciudad que está más moderna, una ciudad que tiene una plantilla municipal que tiene ya 200 empleados menos desde cuando arrancamos nosotros nuestra gestión, que ya no paga ningún tipo de alquileres. Así que creo que eligió un cambio. Y nosotros, obviamente, vamos a seguir trabajando por ese cambio que los pergamineses necesitan. El cambio no terminó ni nada por el estilo. El cambio tuvo una primera etapa y ahora hay que seguir trabajando en base a ese cambio.

–Y a nivel provincial ¿qué balance puede hacer de los resultados que obtuvo la fórmula de Néstor Grindeiti y Miguel Fernández en las urnas?

Bueno, es un resultado que ha sido meritorio. Ha quedado muy cerca de igualar los guarismos del gobernador. Son tres o cuatro puntos de ventaja. Hay que trabajar entre todos juntos con mucha fortaleza, con mucha unión, explicándoles a nuestros vecinos qué es lo que queremos hacer con la provincia de Buenos Aires, y tratar de ganar la provincia.

–Y a nivel nacional, ¿cómo la ve posicionada a Patricia Bullrich en este escenario de tercios que se dio, pensando en las elecciones generales?

Patricia pregona nuevamente el cambio que arrancó en su momento Mauricio (Macri), con algunos ribetes que hay que mejorar, como todos sabemos, y principalmente con la experiencia que dejó ese año en gestión.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Es una gran dirigente. Estamos ahora juntando y trabajando los equipos para tener ya una plataforma bien ordenada y presentársela al electorado. Yo creo que vamos camino a una buena elección. Yo tengo mucha confianza.

–Los votos de Horacio Rodríguez Larreta ¿de manera natural deberían ir a Patricia Bullrich? ¿O quizás, por estas internas que han dado en el seno de la coalición, esto se vería dificultado?

Yo creo que en un gran porcentaje. Lo mismo estoy viendo en Pergamino. Quizás no todos los votos de la gente que acompañó a Patricia acá vengan a nuestro esquema, pero yo digo que un gran, gran porcentaje sí va a ir. Y quizás también se necesitan algunos días de estabilidad, de reuniones, de política en sí, para que estas cosas vayan ordenándose lo máximo posible.

–¿Considera usted que Patricia Bullrich debería moderar un poco su discurso para atraer esos votos de Horacio Rodríguez Larreta a su esquema?

Yo digo que ella ha sido ganadora de una elección PASO compleja, con un discurso que ha pregonado el cambio, que lo ha hecho con fortaleza. Yo creo que la sociedad también va buscando ese rumbo. Y lo que noto también es que parte de la moderación de algún votante también va buscando un poco el canal que pregonó Patricia; yo digo que es por ahí.

–No puedo dejar de preguntarle por Javier Milei. ¿Qué análisis puede hacer de su figura y de este 30% de votos que obtuvo en las urnas?

Que representa esa parte del electorado que ha dejado prácticamente de creer en el sistema. Y que en definitiva pregona un cambio, tanto como lo hemos pregonado nosotros, casi como en su momento lo ha intentado Mauricio. Quizás con otro carácter, con otra personalidad, con otra dinámica. Pero esto de suprimir cargos públicos, de vedar el ingreso de empleados al Estado, que es lo que hemos hecho acá, de que cada vez los particulares tengan más recursos y menos recursos el Estado... todas esas cuestiones las hemos pregonado nosotros también y las seguimos pregonando. Y por eso nos toca en Pergamino. Uno ya tiene la experiencia de haber hecho una parte del camino y hay que seguir profundizándolo, no tengo ninguna duda. Y creo que eso es un poco lo que propone Javier Milei.