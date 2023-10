Your browser doesn’t support HTML5 audio

20231027 Ricardo Alessandro

–Ricardo, ha sido arrollador su triunfo en las elecciones del pasado domingo. ¿A qué se debe? ¿Por qué considera que el pueblo volvió a elegir su gestión?

Bueno, primero, un agradecimiento al pueblo de Salto, y el agradecimiento a los militantes que mucho trabajaron. Se debe al trabajo que hemos hecho. Hemos hecho un trabajo de todos los días, que la gente ha sabido valorar. Mucho asfalto, muchas casas, se ha trabajado en turismo, se ha trabajado en todos los terrenos que realmente nos dieron resultados satisfactorios.

–Usted siempre señala también el equipo de trabajo que tiene detrás, con ganas de compartir el proyecto político a mediano, pero también fundamentalmente a largo plazo.

Sí, tengo un equipo de trabajo del cual me siento orgulloso. Está mi hijo al frente, Camilo, que trabaja mucho. Realmente trabaja mucho, es elogiable todo lo que hace, y mucho le debemos a la gente todo lo que hacemos, al equipo de trabajo.

–Y en los próximos cuatro años ¿sobre qué ejes se basará su gestión, Ricardo?

Primero vamos a esperar el ballotage. Si tuviéramos un ballotage favorable, tenemos que trabajar en turismo; tenemos que seguir trabajando en asfalto, hay barrios que necesitan ser asfaltados y tenemos que seguir trabajando en asfalto, y fundamentalmente en casas también. La gente necesita casas. Y en todo el tema de infraestructura, por supuesto. En agua tenemos el 90% cubierto, pero nos falta 45% de cloacas, que realmente mucha falta le hacen al pueblo.

Uno de los ejes es el crecimiento, porque las fábricas están trabajando a full. Se viene instalando gente. Hemos aumentado la cantidad de gente en este pueblo, y realmente lo que tenemos que hacer es eso, seguir trabajando en estos ejes que son prioritarios y que el pueblo siga creciendo.

–Imagino que el trabajo profundo de acá el 19 de noviembre va a ser militar el voto puerta a puerta por Sergio Massa presidente.

Sin ninguna duda. Necesitamos que Sergio Massa sea presidente. Tenemos todos los cañones centrados en eso. Esperemos que el resultado sea positivo. Estamos todos esperanzados en que pueda ser presidente; posibilidades tiene y muchas. Y vamos a trabajar casa por casa como trabajamos en la otra elección, repartiendo la boleta de Massa.

–¿Nota que hubo una diferencia entre las PASO y las generales en cuanto a esta necesidad de reafirmar el voto por parte de los vecinos, de llevar las propuestas, de militar el puerta a puerta la candidatura tanto de Axel como de Sergio?

Sí, claro. Axel había perdido por un punto y Massa había perdido muy lejos. Y ahora ganó Massa, le ganó a Milei por un punto y medio o dos, y Axel ganó ampliamente en Salto. Es decir que hubo una conciencia de la gente, ha trabajado más la gente y nos movimos más nosotros también. Eso también fue fundamental.

–Ahora, Ricardo, de acuerdo a su experiencia política, ¿cómo analiza lo que está sucediendo en la vereda de enfrente, en Juntos por el Cambio (JxC), que aparentemente quedó completamente destrozado tras las elecciones del domingo?

Sí, pero de todas maneras no deja de ser peligroso. Yo escuché todos los discursos. El discurso de (Horacio Rodrí­guez) Larreta fue un discurso como el mate cocido, que no hizo ni bien ni mal, y realmente lo que sembró es más discordia que la que hay, porque no va a apoyar ni a uno ni a otro. Él tendría que hacer una diferenciación fundamentalmente ideológica de lo que representa uno y de lo que representa el otro; fundamentalmente de lo que representa Macri con Milei, que realmente son malos los dos, y lo que representan ideológicamente es la recalcitrante ultraderecha. Ese es un problema que es muy serio.

–Pero ¿esperaba alguna definición más profunda del radicalismo? Porque en realidad tampoco se manifestó a favor de Massa, y dijo que con Milei ellos no iban.

Sí, claro, se tendrían que haber manifestado. Sobre todo, llamando Massa a la unión nacional, llamando un gabinete de concordia, un gabinete de unión nacional, me parece que tendría que haber sido más positiva la oposición. Pero bueno, está la situación así. Realmente vos fijate, en la situación difícil en que está el país, y nadie deja caer nada ni nadie es solidario con el otro.

Vi palabras muy buenas y muy acertadas de “Freddy” Storani, que pintó de cuerpo entero lo que es, lo que representa Milei. ¿Y a quién representa? A la más recalcitrante ultraderecha a nivel mundial. Y ahora, la gente con que se ha reunido, en España, en Italia, con los sectores de derecha y de extrema derecha; por supuesto, ni hablar con Bolsonaro ni con todos ellos. Eso me preocupa, me preocupa muy mucho lo que pueda pasar en Argentina; por eso militamos el voto de Massa a full para que pueda ser gobierno.