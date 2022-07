Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Miguel Fernández.

MIGUEL FERNANDEZ

La semana pasada ha recibido visitas importantes en la ciudad, principalmente la del gobernador Axel Kicillof. También la del ministro Gabriel Katopodis. Se nota que las obras y la gestión no frenan en la ciudad.

Estamos a full, con muchísimas obras en marcha. Con financiamiento en algunos casos provincial, en otros nacional, en otros municipal, con distintos fondos. Así que a pleno.

Ahora con un poquito de incertidumbre después de estos cambios que seguramente en un par de días se irán a calmar todos los mercados, los negocios, los precios y seguiremos en la marcha. Pero venimos con la inercia del stock de equipos y materiales para seguir sin frenar.

¿Y cómo pueden llegar a repercutir en el distrito estos cambios que usted bien señalaba en el Ministerio de Economía a nivel nacional?

La mirada que tiene el intendente siempre es esperanzadora porque tiene que apostar a que todo esto se acomode. Nosotros que estamos en la trinchera con los vecinos tenemos que dar cierta certidumbre.

Yo primero quiero tener una mirada positiva sobre esto. Sé que es un momento muy difícil, que hay mucha incertidumbre, que hay muchos desafíos por delante, que se ha frenado casi todo, pero con la posibilidad de pensar que se retome todo este ritmo que uno va manteniendo. Me parece que hay que apostar a lo positivo. Para las malas noticias siempre hay tiempo.

Sé que es sumamente difícil, que hay mucha incertidumbre, que los mercados están muy intranquilos y que los desafíos que tiene la Argentina, la provincia y cada uno de los municipios, son muy grandes. No podemos perder de vista la gravedad de la situación.

Sin embargo, en la ciudad siguen trabajando codo a codo con el gobernador Axel Kicillof.

Nosotros, los intendentes, tenemos la obligación de trabajar con todos. No podemos anteponer cuestiones políticas a la gestión. Eso para mí es un tema básico. Más allá de las diferencias que uno puede tener, uno siempre tiene que tratar de buscar los puntos de contacto, no las divergencias.

En ese sentido seguimos gestionando. Siempre es bueno recibir al gobernador. Reinauguramos la Escuela Primaria N°1, la primera escuela de Trenque Lauquen. El edificio que reinauguramos es del año 1930, fue una intervención muy profunda; un edificio al que nunca se le había hecho gran cosa, había que hacerle muchísimo, y lo hicimos con un Programa de Emergencia Educativa de la Provincia, de las cuales Trenque Lauquen firmó hasta el día de hoy 20 actas complementarias por un monto de más de 200 millones de pesos.

Forma parte de la gestión. Ir, llevar las propuestas, firmar los acuerdos. Nosotros ejecutamos esas obras por administración, con lo cual nos da cierta plasticidad que lo que no alcanza con el Programa de Emergencia lo compensamos con Fondo Educativo, todo esto se discute en las reuniones. Hay un clima colaborativo a pesar de las diferencias, que existen, pero que se dirimen el año que viene en todo caso. Al momento de gestionar el territorio tenemos que mirar siempre dónde podemos hacer algo en conjunto.

En la visita a Trenque Lauquen, el Gobernador apoyó una de las banderas de la Unión Cívica Radical que es la de autonomía municipal, que también se está debatiendo en la Legislatura bonaerense. ¿Le parece que esto puede ser un buen puntapié para que avance este debate?

Yo creo que lo que mencionó el Gobernador en su visita a Trenque Lauquen fue habilitar la discusión, no necesariamente me parece que él esté de acuerdo en los criterios que cada uno de nosotros tiene sobre la autonomía municipal, pero lo que me parece que es rescatable de parte del Gobernador es habilitar la discusión de lo que significa autonomía.

A ese título, ahora le tenemos que poner el contenido. Qué es lo que entiende cada uno de nosotros por autonomía, cuáles son los límites, márgenes de acción que tiene cada nivel de gobierno y por supuesto la autonomía va acompañada de recursos económicos, porque si no es cháchara.

Hay que definir los roles de los gobiernos locales hoy en el siglo XXI, el mandato constitucional del 94, las responsabilidades que asumen los intendentes o los gobiernos locales y los recursos necesarios para afrontar esas necesidades.

Hoy el gobierno de cercanía, el que está más cerca del vecino, es el intendente, el que entiende qué es lo que está pasando es el intendente. Tiene que gestionar. Para mí, la autonomía no es libertad absoluta sino que se da en un contexto de trabajo colaborativo. Por eso para mí el concepto de autonomía va de la mano de la discusión de los recursos, y eso obliga discutir la coparticipación entre Nación y provincias, entre provincias y municipios, y entre los municipios entre sí.

Son los tres niveles de repartos, de recursos. Después obviamente el tema de cómo se organiza la Provincia. Hay que trabajar muchísimo el tema de la regionalización. Así que me parece que hay tres puntos: autonomía, recursos y regionalización como discusión dura, concreta, que el ámbito donde se discutiría es en la Legislatura