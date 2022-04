Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Miguel Fernández.

El oficialismo presentó un proyecto en la Cámara alta bonaerense para que los intendentes tengan la facultad de controlar los precios. En este contexto complicado de la economía argentina, ¿puede funcionar algo así?

Probablemente no. En primer lugar veremos cuál es el curso que tiene ese proyecto de ley en la Legislatura, si se aprueba o no se aprueba. Si se aprueba habrá que ver como se cumple. Hay un trámite legislativo previo.

Supongamos que se aprueba y hay una ley que habilita a los municipios, el tema es como se instrumenta esa ley en el territorio y hablo de los municipios del tamaño del nuestro.

Tenemos una estructura diseñada con siete inspectores, gente de comercio y de bromatología, para hacer los controles que habitualmente hace el municipio. Habilitación, normas de higiene, bromatología, cadena de frio, etcétera.

Agregar una nueva responsabilidad requiere en todo caso una capacitación, una familiarización con las listas de precios, etcétera, que va a desviar el foco que tiene hoy el trabajo de los inspectores. Es una nueva función para una ciudad de 50.000 habitantes que tiene siete empleados dedicados a eso.

Después, si deriva en sanciones es un trabajo adicional para los Juzgados de Faltas. Tenemos dos en Trenque Lauquen. Con lo cual, hay que agregar una estructura administrativa nueva, temporal probablemente, a algo que en definitiva no creemos que resuelve el problema de fondo que es frenar la inflación a través del control de precios.

Por eso es que la vemos como una medida ineficiente, pero veremos qué pasa en la Legislatura.

En este sentido, la principal protesta sea quizás que se le agregan problemas locales a los municipios que ya tienen sus cuestiones propias para resolver.

No queremos quedar como los rezongones o que no queremos colaborar porque eso no es así. Venimos dando muestras de que somos proclives a los acuerdos, a entender cuáles son las dificultades y aportar nuestras soluciones. Pero creemos que esta medida no va a contribuir demasiado en la solución definitiva que es controlar la inflación y que los bolsillos de la gente estén un poquito más llenos o que no estén zozobrando todos los meses a ver si llegan o no llegan. Ese es un punto.

"Si nos van a transferir competencias, discutamos otra vez la autonomía municipal"

Y después, si nos van a transferir competencias, discutamos otra vez la autonomía municipal. No nos podemos acordar para la autonomía para algunas cosas sí y para otras cosas no. Es un tema que me parece que hay que abordarlo desde otro lugar y tampoco es un debate para la tribuna. Hemos dado muchísimas muestras de colaborar en la medida de lo posible para mejorar la situación.

Usted señaló que al Gobierno provincial no le piensa “cascotear el rancho” y que si le pide un esfuerzo lo va a hacer.

Por supuesto. El tema es que sea un esfuerzo que valga la pena. A veces se diseñan políticas que tienen el foco puesto en los grandes centros urbanos.

Primero, desconocer que hay un costo de logística entre el Conurbano o los grandes centros urbanos que generan la materia prima o los productos básicos para llegar a Trenque Lauquen con una lista única es difícil.

Segundo, el responsable… yo compro en la despensa de mi barrio, en Lo de Lucho. Si no cumple los precios, lo clausuro. La pregunta es: ¿Lucho es el culpable o es la víctima? Si el fideo moñito de Matarzzo no cumple con el precio, ¿la culpa la tiene Lucho, la tiene el camionero, el que hizo la distribución en el centro de logística, Matarazzo? ¿Quién es el culpable? Como al único que puedo clausurar es a Lucho, lo clausuro a Lucho.

No es justo, no es eficiente, está pensado para un gran centro comercial o para el Conurbano y no para una ciudad de 50.000 habitantes a 500 kilómetros de la capital.

Por último y para paliar el impacto inflacionario, desde el municipio anunciaron un aumento adicional para el personal municipal a partir de mayo.

Sí, nosotros venimos trabajando muy en el corto plazo con el sindicato tratando de ver las necesidades y el presupuesto.

Hicimos un bono de 7000 pesos en enero, un aumento de sueldos del 14% en febrero, estaba previsto un 15% en julio y vimos que no se llegaba así que agregamos un 6% adicional en mayo.

Ojalá que la inflación se controle y todos tratamos de que esto sea así. Cuanto más fácil sea el control de la inflación, menos discusión vamos a tener, pero esto hay que censarlo mes a mes y tratando de colaborar desde ese lugar, con finanzas lo más prolijas posibles y poder atender a los 2000 empleados municipales que tenemos.

Se supone que el trabajo privado discute con paritarias, se supone que el trabajo informal es el gran problema que tiene la Argentina, 50% de la gente que trabaja está de manera informal, está fuera del sistema.

Hacemos un esfuerzo. Si el gobernador nos pide alguna medida razonable, por supuesto que tendremos el ánimo de conversarla. Y este tema no lo conversa con los intendentes, es una cuestión que se discute en la Legislatura