20230327 José Rodríguez Ponte

–Desde su experiencia política, ¿cómo analiza la decisión de Mauricio Macri de dar un paso al costado y no presentarse como candidato a presidente?

Te voy a hablar exclusivamente desde mi perspectiva personal. Macri no es santo de mi devoción. Yo creo que en su gestión cometió muchos errores y, además, se manejó de una manera demasiado personal y no participó de una coalición de gobierno. Pero sí me alegra, por un lado, y comparto esa apertura hacia los jóvenes o hacia ciertas bases de la sociedad política en general. Porque lo que él plantea, en definitiva, trasciende y atraviesa todo el espectro de partidos políticos de diferentes ideologías, donde los dirigentes permanecen y no dejan crecer a sus jóvenes o bases que existen en todos los agrupamientos. Tienen esa vocación de permanencia que, para mi modo de ver, hace que se descrea de la política y luego aparezcan fenómenos como el señor Milei.

–Usted, en una manifestación pública, ha señalado que le preocupan los liderazgos mesiánicos.

Por supuesto. Mesiánicos, los iluminados o aquellos que utilizan el sabio dedo, cuando no se ejerce la democracia interna en todos los partidos políticos. Y es por eso que permanecen esos líderes, esa gente. Ya demasiado con que manejen los aparatos y puedan digitar a través de esos aparatos a quiénes se erige o quiénes son sus sucesores.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Por eso yo creo en la limitación de los mandatos a dos mandatos. Después, o suben o se retiran. O, eventualmente, esperan un mandato o dos y, si quieren volver y si los dejan, que vuelvan.

–Según su experiencia y su punto de vista, ¿cómo impacta en la coalición la decisión de Macri de bajarse de la candidatura?

Por ahora seguirán disputándose, me parece, entre Larreta y Bullrich. Si es que esto no trajo aparejado algún acuerdo encubierto donde él entrega pero designa a X.

–Y en la UCR ¿cómo impactó esta decisión? ¿Consideran que ayuda, de algún modo, a ordenar la interna de la coalición? Gerardo Morales manifestó que era un mensaje esperanzador el de Macri, pero se limitó a esto.

Gerardo Morales tiene una posición preponderante dentro del radicalismo: es el presidente del Comité Nacional. Esperemos que no se transforme en uno de esos eternos dirigentes que no dejan espacio a los jóvenes.

–Usted manifiesta con un ahínco importante esta necesidad de la renovación política permanente, para revivir, de alguna manera, la política.

Exactamente. Pero no sólo la política. Esto atraviesa todas las instituciones y organizaciones que existen en la sociedad. Una cooperadora, un club, una asociación de bomberos, los sindicatos. Y los partidos políticos, por supuesto. Todas las asociaciones civiles. A mi modo de ver, en todas esas instituciones se deberían limitar los mandatos. Que después de dos mandatos se empiecen a oxigenar.