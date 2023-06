Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230605 Carlos Bevilacqua

–Finalmente, la semana pasada, la Junta Electoral dio el OK y el vecinalismo ya tiene su sello para competir. En este sentido, me gustaría conocer cómo se prepara el espacio para las próximas elecciones.

La verdad que estamos muy contentos, porque es la primera vez, históricamente, que el vecinalismo puede tener un espacio para poder competir a nivel distrital y provincial. Y particularmente, independientemente del reconocimiento de la Junta, ahora la decisión, lógicamente, de los intendentes que conformamos Buenos Aires Primero, y también las agrupaciones vecinales de distintos distritos, que de acá al 24 tomaremos la decisión de cómo Buenos Aires Primero acompañará o cómo va a ser la representación electoral para que la gente la provincia de Buenos Aires pueda tener una alternativa identificable del vecinalismo.

–Y en su caso particular, ¿ya ha tomado alguna decisión al respecto?

No, porque como el otro día le decía a una persona, no es una decisión personal sino una decisión de mucha gente que está, en el caso puntual nuestro de Acción por Villarino, a nivel local, pero también, cuando hay decisiones a nivel seccional o provincial, es importante tomar la decisión en base a la voluntad de los dirigentes que conforman la agrupación vecinal. Todavía queda tiempo de acá al 24; seguramente ahí algo vamos a decidir en el transcurso de estas semanas que vienen por delante, que son ajetreadas. Y todo en beneficio de lo que sea mejor para, en este caso, Villarino, pero también para los bonaerenses y la provincia de Buenos Aires.

–Guillermo Britos, uno de los referentes del vecinalismo bonaerense, fue tentado por Javier Milei para ser candidato a gobernador. ¿Cómo toman desde el vecinalismo esta esta propuesta?

A mí me pone muy contento, la verdad. Uno porque lo conozco a Britos: su hombría de bien, su honestidad intelectual... Es una persona que tiene experiencia en gestión desde los lugares que ha ocupado, como en la parte de seguridad, pero también como exdiputado o dos veces intendente, habiendo sido elegido por la ciudadanía. Y la verdad que también quiero resaltar el hecho de que un espacio nacional resalte la figura, en este caso, de Milei, el hecho de que Britos sea un intendente vecinalista. Es la primera vez que se le da la oportunidad verdaderamente a que un candidato a gobernador, primero, sea un intendente, que vive todos los días las problemáticas; segundo, que no es un porteño que viene a ocupar un lugar en La Plata. Y me parece que hay que resaltarlo eso, que verdaderamente sea un bonaerense, y particularmente que sea una persona del interior de la provincia de Buenos Aires también, no solamente del conurbano: que conozca la realidad del interior de la provincia. Me parece que es un fiel reflejo de lo que está necesitando.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Que hoy haya un candidato vecinalista por primera vez, la verdad que a todos nosotros, que la venimos luchando, tratando de imponer las ideas vecinalistas, nos llena de satisfacción.

–Bueno, entonces, al menos por su parte, las conversaciones entre Britos y Milei cayeron bien. Digo, teniendo en cuenta que Milei es una figura polémica de la política argentina.

Y, a veces yo digo que, más allá de que uno puede estar de acuerdo o no, me parece que romper con la estructura, con las cuestiones del status quo... Muchas veces los argentinos nos quejamos de las cosas que nos pasan durante más de cien años, setenta años, y para poder cambiar las cosas también necesitás a alguien que tenga una impronta distinta. Y por ahí cambiar las cuestiones, las estructuras, duele, molesta, independientemente de que uno pueda estar de acuerdo o no, ideológicamente, pero sea como sea, desde la posición ideológica que sea, tomar decisiones para cambiar, obviamente, va a molestar, obviamente de alguna manera incomoda, no es lo más cómodo, no es lo políticamente correcto. Pero si queremos cambiar la Argentina, tenemos que también asumir los desafíos, y a veces tenemos que ir en contra de lo que está estructurado desde hace muchas décadas. Enhorabuena que sea Milei o el que sea, pero realmente Argentina necesita un cambio de 180 grados.

–Por último, intendente, y ya volviendo al ámbito local, a Villarino, ¿cómo está hoy la relación con la provincia tras esta denuncia que usted ha efectuado, ya que el gobierno de Axel Kicillof, según usted ha manifestado, le quitó recursos que les pertenecen a los vecinos de Villarino?

Nosotros, en realidad, desde diciembre recibimos 190 millones de pesos de coparticipación neta. Enero y febrero fueron los meses que realmente le hicimos saber al gobernador que nos había bajado bruscamente la participación. Usted calcule que de 190 en enero recibimos 153 y en febrero 132 millones, lo cual refleja que recibimos lo mismo que en agosto del 2022. Y estos son datos oficiales, no es una opinión de Carlos Bevilacqua.

A veces me molesta que determinados funcionarios traten de mentirosa a una persona; que en este caso, el asesor, el amigo del gobernador, trate de mentiroso a un intendente que ha sido elegido por el pueblo. Yo no soy mentiroso, yo reflejo los números que dan los datos oficiales. Lo que he hecho, nada más ni menos, es plantearle al gobernador, como corresponde, la defensa de los derechos de la gente que represento. Y la verdad que nos hizo un daño muy importante los dos primeros meses. Hoy se va restableciendo, enhorabuena que se va a estar regularizando esta situación.

Y sí, lo que una vez más aprovecho acá a reclamarle al gobernador y a su equipo de gobierno, al ministro de Salud, es que manden la ambulancia que prometieron en enero y que hasta el día de hoy no han entregado. No sé cuál es el motivo, pero vuelvo a reclamarlo porque lo necesitamos.