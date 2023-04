Your browser doesn’t support HTML5 audio

–En este contexto tan delicado que vive la provincia y, por supuesto, también el país, ¿cómo se están preparando los referentes del vecinalismo bonaerense (pienso en usted, en los intendentes de Necochea, Salliqueló, Chivilcoy), que días atrás se han reunido con el “Chino” Navarro para delinear algunas estrategias y algunas necesidades básicas que tienen los municipios?

Los cuatro intendentes estuvimos con el secretario del gobierno nacional planteándole una serie de necesidades de gestión. Particularmente, ante unas dificultades como las que le acarrea el proceso inflacionario a todo el mundo, los municipios no estamos ajenos a ello y realmente se hace complicada la gestión. Pero a pesar de eso tratamos de ser lo más organizados, lo más ordenados posible, que nos permita seguir brindándole el servicio a cada uno de los vecinos, en los servicios esenciales.

En el tema político, como usted sabe, nosotros estamos dentro de un vecinalismo a nivel distrital, es decir, competimos con un espacio vecinal contra las opciones o las propuestas de carácter nacional. Y la verdad es que estamos confiados en la gestión que venimos realizando desde hace casi ocho años, acompañando cada una de las necesidades de los vecinos, dejando de lado diferencias políticas que podamos tener, en su momento, en los primeros cuatro años de gobierno, de 2015 a 2019, de un color político, y en este instante de otro color político a nivel nacional y provincial. Lo que hacemos es trabajar todos los días para buscar el bienestar de los vecinos. Y en esta oportunidad, en esta elección, obviamente vamos a ir con nuestra propuesta vecinal, como siempre, a nivel distrital, y observando las distintas alternativas, y en particular, usted sabe muy bien que yo tengo una relación en lo político y también de amistad con Sergio Massa, tratando de acompañarlo a él en todo el proceso hoy dificultoso que tiene y la decisión que él tome.

–¿Cómo puede calificar la gestión de Massa al frente del Ministerio de Economía, principalmente estas últimas medidas que se han dado a conocer?

En primer lugar, me parece que ha tenido un desprendimiento personal. Muchas veces se lo cataloga como ventajista, y yo creo que ha demostrado que a pesar de serias dificultades, no ha sido de esa manera. Ha demostrado que se ha metido de lleno a tratar de dar una mano en una situación muy difícil de un gobierno que obviamente no es él el presidente, sino que es otra persona, y no es una situación fácil. Pero yo rescato eso. Rescato también el hecho de conocerlo a Sergio, que es para mí el político más capaz en la actualidad de todos los espacios políticos. Obviamente que uno quisiera que él tuviera otro grado de responsabilidad, como ser presidente y realmente conducir los destinos de la Argentina. Pero uno va observando las decisiones que va tomando cada uno. Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

En lo personal, el acompañamiento siempre, y el agradecimiento a él por todo el apoyo que ha tenido en el caso de mi distrito, que durante muchísimos años, durante mucha historia del distrito, no ha tenido un acompañamiento como el que nos ha dado Sergio.

–Los rumores sobre una posible candidatura de Sergio Massa a la presidencia crecen día a día. ¿A usted le gustaría verlo como candidato a jefe de Estado?

Sí, siempre lo dije, nunca lo escondí. A mí me parece que es la persona más indicada, por sus relaciones internacionales, sus relaciones con el empresariado, con la parte gremial. La Argentina que viene es muy difícil de transitar, de gobernar, y tiene que haber alguien que realmente tenga la cintura y la capacidad de gestión, de acción, de gobierno. Y eso se da con alguien experimentado como es Sergio.

A veces alguno te dice: “Bueno, pero si está de ministro y el dólar está como está, la situación está como está”. Bueno, pero una cosa es ser ministro, que obviamente tenés tus responsabilidades, pero otra cosa es ser el presidente. Me parece que el hecho de ser presidente te da otra legitimidad, las decisiones son distintas, el clima es distinto cuando ven a un presidente recién electo que tiene legitimidad propia. Así que yo confío, y me gustaría que él fuera candidato a presidente. Es una apreciación personal; vos sabés que en el vecinalismo nosotros tenemos distintos dirigentes con distintos pensamientos. Esto es una opinión muy personal mía.

–Volviendo al ámbito municipal, ha firmado días atrás con el secretario de Agricultura un convenio que, creo yo, es fundamental en este contexto que estamos viviendo en cuanto a la sequía, para que productores y productoras del valle bonaerense de Río Colorado puedan optimizar el riego a través de la adquisición de revestimientos para los canales.

Sí, éste es un reclamo histórico del sector productivo de riego de Villarino, el sector de CORFO Río Colorado. Y la verdad que, ante una crisis hídrica que se está manifestando en los últimos años, una de las cuestiones siempre ha sido ser más eficientes en el uso de los recursos, en este caso el agua. Y como se va mucho en filtración por los canales, porque es de una tecnología del siglo XX, que no está revestido, ellos han pedido siempre el acompañamiento al esfuerzo que hacen los productores del Estado nacional y provincial. Siempre se ha hablado, siempre se ha manifestado en discursos, en promesas incumplidas por distintos gobernantes y gobiernos. Y vuelvo a rescatar la figura del ministro de Economía, de Massa. Yo se lo planteé en el mes de enero; él entendió, porque conoce Villarino, ha venido cinco veces acá y conoce realmente la realidad que tiene cada una de estas zonas de secano, que son zonas muy castigadas por el clima, y nos acompañó. También agradecer al secretario (Juan José) Bahillo la comprensión. Estamos a punto de recibir el primer tramo, que son cien millones de pesos; se rinden esos cien millones y se vuelven a comprar membranas para ser aplicadas en canales. Nosotros trabajamos en compañía de un consorcio hidráulico de productores, que son los que establecen por dónde empezar el trabajo, para que no haya ningún tipo de sospecha de que se beneficia alguien en detrimento de otro. Así que son los mismos productores que nos hacen los informes técnicos y nosotros lo que hemos hecho es la gestión pertinente ante las autoridades nacionales.