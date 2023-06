Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230615 Esteban Reino

–Al principio de la semana fue la Convención Nacional de la Unión Cí­vica Radical (UCR), que dejó una definición importante (el espacio ratificó su pertenencia a Juntos por el Cambio, JxC), pero también un fuerte mensaje de Gastón Manes: que la UCR “no puede ser el furgón de cola de nadie”. ¿Qué análisis hace de estos dichos y, en general, cómo avizora la actualidad del radicalismo?

Primero, creo que el radicalismo está teniendo mucha más musculatura que la que tuvo en el 2015; eso es evidente. Hemos crecido en gobernaciones, en intendencias, en concejales. Así que creo que no vamos con la impronta que tuvimos en el 2015 y coincido con Gastón Manes: no podemos ir de furgón de cola. Nosotros tenemos que ir a una coalición de gobierno. Creo que en el anterior gobierno no fuimos una coalición de gobierno, sino que fuimos una coalición legislativa, una cosa distinta. Ahora estamos hablando de una coalición de gobierno. Se expondrá nuestra propuesta, la propuesta de ellos, buscaremos puntos de encuentro y un cogobierno a quien le toque o quien tenga, que nosotros creo que se va a avizorar en unos días, quien tenga la mayor cantidad de adeptos, digamos, como para llevar adelante este proyecto. Creo que eso van a decidir nuestros dirigentes.

–Justamente en relación a esta necesidad de que la UCR tome más intervención o juegue fuerte en estas próximas elecciones, se habla de la posibilidad de que Miguel Fernández integre la fórmula bonaerense con Néstor Grindetti. Radical, intendente del interior... imagino que a usted le gustaría verlo en esa posición.

Sí, obvio. Siempre que tengamos un colega que conozca la realidad del interior y de la provincia, estaría muy bien. Pero bueno, son conjeturas, análisis. El Comité Provincial, con Maxi Abad a la cabeza, seguramente va a decidir la mejor estrategia. Nos consultan permanentemente y vamos a estar informados. Esto cambia minuto a minuto. Va a ser una negociación seguramente dura, pero creo que nosotros vamos a hacer valer lo que creo que nos hemos ganado dentro del espacio.

–¿Hay un diálogo constante y fluido con el presidente del partido a nivel bonaerense, Maxi Abad?

Obviamente. Estamos, más en estos días, en un contacto permanente, para decidir cuál es la estrategia y cuál es la política que vamos a tener en cuanto a alianzas. Así que estamos en continua comunicación.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–En este contexto de cierres de alianzas, JxC finalmente ha dejado de lado a Juan Schiaretti, por el momento. En las últimas horas se había generado una controversia muy grande. Ahora se oficializó que integrarán la alianza opositora el Partido Demócrata Progresista, el GEN y también UNIR. En la Convención el radicalismo señaló la necesidad de dejar la puerta abierta para una ampliación aun mayor. ¿Coincide en estos términos? ¿Es necesario ampliar aun más JxC?

Sí, pero hay que ampliar siempre dentro de una base de consenso, y siempre que no se perjudique a alguno de los integrantes de este grupo. Nosotros tenemos que ampliar, es evidente: cuanto más ampliás, mejor. Pero también hay que medir qué queremos ampliar y siempre y cuando no se afecten intereses de los que hoy formamos parte de la coalición. Creo que a mí tampoco me gustaría que me pase.

¿Unir por unir? Después vos podés hacer alianzas legislativas para gobernar. Si nosotros nos llevamos por un porcentaje de la gente para ver qué es lo que debemos hacer, vamos a cometer un error. Cuando vos sos dirigente tenés que tomar ciertas decisiones, y tenés que estar convencido de que es lo que tenés que hacer para gobernar, pero no llevarte por algo que parece que la masa hoy quisiera eso y después a los dos meses estamos todos peleados y es peor.

–En este sentido ¿considera que la posibilidad de que en algún momento ingrese Juan Schiaretti podría generar cierto resquemor dentro de la alianza?

Obvio. Esto hay que analizarlo con los cordobeses. Yo no coincido con eso de que, bueno, si el interés general... No, no, no, acá tenemos que hablar claro, tenemos que ver también cómo han votado, cómo van a votar. Ya tenemos experiencia, ya nos pasó que fuimos a buscar gente de otros partidos: después se te da vuelta.

Por ahí la gente en la calle te pide eso: “Vayan todos juntos”. ¿Todos juntos para qué? No. ¿Todos juntos para qué? ¿Para darle el gusto a alguno para que nos voten? No, pero aparte después los que te piden eso son los mismos que después, cuando se va uno, dicen “Son todos iguales”.

Hay que tener cuidado. La gente que no está en la política opina como nosotros opinamos de fútbol: somos todos técnicos. Bueno, los que tenemos responsabilidad política y que conocemos cómo es esto tenemos que ser responsables y saber que, a veces, lo que pide la gente masivamente después se vuelve en contra, y la misma gente después no banca eso que pidió. Ya nos pasó en el gobierno. Ya nos pasó en el gobierno anterior, que incorporamos a ciertos sectores justicialistas y hoy están en el Frente para la Victoria.

Así que no es juntar por juntar. Acá hay que juntar primero buena gente, segundo honesta, y tercero, que tenga un fin parecido al nuestro y que no saque los pies del plato, que no sea oportunista. Los oportunistas ya sabemos cómo son; ¿para qué los vamos a traer? Después acordaremos. Cuando nos conviene a nosotros y les conviene a ellos, van a acordar, porque el oportunista es así. Pero si no aprendemos esto, no aprendemos más.

–¿Hay mucho oportunismo en la política?

Como en la vida. Pero está en la habilidad de cada uno darse cuenta. Esto es como el que tiene calle y el que no tiene calle. Nosotros ya gobernamos; si no aprendimos es porque seguimos como los mismos que no tienen calle. Esto es igual, esto es igual que la vida. La política es igual que la vida. Es igual.