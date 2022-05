Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Gustavo Cocconi.

Gustavo Cocconi

Con eje en la obra pública, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Leonardo Nardini, visitó la ciudad, donde ha recorrido obras financiadas con el Fondo de Infraestructura Municipal. ¿Puede contarnos algunos detalles de la visita del funcionario provincial a Tapalqué?

Sí, estuvo Leo Nardini recorriendo obras que venimos ejecutando, el FIM 2021 que se está terminando, que es la pavimentación de la calle Lesquerre. También pavimento urbano en distintos sectores de distintos barrios que tiene la planta urbana de Tapalqué.

Visitó también obras que estamos ejecutando con fondos municipales en Termas y a su vez pudimos inaugurar con su presencia la Plaza Néstor Kirchner, que está en el barrio que tiene también el nombre del expresidente.

Para nosotros es un orgullo porque es una plaza que resume en todo lo que tiene adentro los aspectos que tienen que ver con las políticas públicas que llevó adelante Néstor, como fueron la defensa de los derechos humanos, plasmada en Plaza de Mayo y los pañuelos de las Madres, la defensa de la soberanía nacional, la causa Malvinas, la integración latinoamericana.

Plaza Presidente Néstor Kirchner, Tapalqué

También, de alguna manera, el visitar Termas nos ayuda para planificar el futuro porque la obra pública que ejecutamos como estado se dio en tiempos donde nosotros también disponíamos del Fondo Sojero que se coparticipaba y nos permitía plantear un modelo de desarrollo local para darle oportunidades a los jóvenes de nuestro pueblo que si no se les da oportunidades se tienen que ir.

Este año venimos bastante bien con las obras de provincia, con la posibilidad de ser apoyados por otros ministerios. Inauguramos la Escuela Técnica, con la posibilidad de que tendamos al arraigo de los jóvenes, con educación que acompañe en función de la demanda de trabajo.

Durante la visita de Nardini también estuvieron diputados provinciales, como Walter Abarca y Cesar Valicenti. También Carlos Bianco, jefe de Asesores del Gobernador. Noto una presencia muy importante de funcionarios provinciales. El diálogo que mantienen evidentemente es muy bueno.

Sí, también nos acompañó el intendente de Roque Pérez, José Horna. Para nosotros la presencia es importante porque coincidimos en aplicar las políticas que se vienen llevando adelante para generación de oportunidades de nuestros jóvenes, de pensar en el estado como el articulador del desarrollo.

Nardini, Cocconi y Bianco en el acto de inauguración

Estamos con varios proyectos próximos a terminar y también en creer que la política debe dar soluciones, debe ser la herramienta de transformación de la vida de los pueblos. Ese acompañamiento va también en ese mismo sentido, agradeciendo que en tiempos donde hay un discurso que tiende a hacer pensar que somos todos lo mismo, que la actividad política no merece la pena, de alguna manera estar presentes en estos hechos nos reafirma en el camino de seguir creyendo en la política como herramienta de transformación, a pesar de los tiempos difíciles, donde necesitamos tener más resultados a favor de las demandas que tiene el pueblo.

¿Qué debe hacer el Frente de Todos para volver al triunfo en el 2023?

Nosotros estamos tratando de amigarnos con el pueblo. Si en algún momento el pueblo nos consideró una fuerza que los representa en sus demandas, en sus intereses, ese amigarse significa tener las políticas que acompañen esas demandas.

Si un punto es la necesidad de empleo, otro punto es que la necesidad del costo de vida se les haga más fácil, ir acompañando ese proceso y de alguna manera estar comprometidos con que el pueblo se sienta representado con las acciones que llevó adelante el frente que nosotros encabezamos y del que formamos parte.

Después también es cierto que hay condicionamientos en cuanto a los planteos que hay del sector que maneja la formación de precios, y que a veces hay que discutir y debatir de cara a la sociedad frente a esas problemáticas.

Nosotros tenemos referencias anteriores donde se han representado los intereses del pueblo, tal vez con más claridad a las cuestiones que hacen al debatir con el poder real que forma de alguna manera precios y que a nosotros nos deja expuestos frente a la no toma de decisiones en ese sentido.

¿Axel Kicillof debe ir por la reelección el próximo año?

A mí me gustaría. Yo no creo que tengamos que hablar ya de candidaturas. Me parece que es importante afirmar políticas públicas con la comunidad, concretar los convenios de las demandas que tiene nuestro pueblo ya sea en viviendas, alimentos, y como consecuencia seguramente surgirá la necesidad de continuidad de políticas públicas que lleva adelante Axel.

No sería para mí primero la persona sino la afirmación de las políticas públicas y posteriormente pueda ser plasmado en la figura de Axel, porque estuvo a la altura de las circunstancias en tiempos difíciles, como fueron los tiempos de la pandemia, de la vacunación, el compromiso con todos, más allá del color político que tuvieran los intendentes.

Realmente ha estado a la altura de las circunstancias a pesar de los tiempos que nos han tocado. Los tiempos que vienen pueden ser mejores para todos y sería importante que pueda ser él quien tenga oportunidad de segur manejando los destinos de la provincia