Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230913 Maximiliano Sciaini

–Maximiliano, se impuso en la interna de UxP frente al actual intendente, José Luis Horna. UxP fue la fuerza más votada: 61% de los votos, prácticamente un marco irreversible pensando en el mes de octubre.

Sí, no hay que creérsela porque la verdad es que no está ganado hasta que no se gana. Esa es la realidad. Resultados que fueron hasta sorpresivos en algún punto, porque la verdad no esperábamos tanto acompañamiento de vecinos y con tanta diferencia, ¿no?, hacia el oficialismo que está de turno. Bueno, muy contentos, muy conformes de los resultados, pero no creyendo que ya llegamos al objetivo. Sabiendo que hay una elección de por medio más, y que hay que seguir tratando de transmitirles a los vecinos, porque tuvimos muy poquitito tiempo nosotros para caminar por las calles, para contar las propuestas. Tenemos un gran equipo de comunicación y con eso creo que llegamos a cada vecino a través de esto, de las redes sociales y de todo lo que es la tecnología digital, para poder contarles un poquito cómo queríamos trabajar.

MIRÁ TAMBIÉN Watson recibió al ministro Kreplak y juntos inauguraron un laboratorio de análisis municipal

–Pensando en la posibilidad de acceder a la intendencia a partir del mes de diciembre, ¿cuáles son las propuestas del espacio que encabeza?

Nosotros nos basamos en cuatro ejes de campaña, más allá de que en cada área obviamente tenemos una propuesta. Pero, basado en una mesa de cuatro patas, lo que hablábamos mucho era el tema del desarrollo productivo de Roque Pérez y el tema industrial, el crecimiento de por lo menos lo que es el parque industrial y todo lo que es desarrollo de producción. Eso como pata que me la ponía al hombro yo como objetivo y como compromiso hacia la sociedad para crear laburo genuino, porque hace muchos años que en Roque Pérez por ahí no hay empresas nuevas. Eso es uno de los ejes.

MIRÁ TAMBIÉN Nobre Ferrera firmó un permiso de uso con el Correo Argentino con destino a la Casa de Abrigo de Guaminí

Obviamente, salud; sabemos que hemos pasado por situaciones complicadas, sobre todo últimamente con el tema del COVID y todo lo que hemos pasado, donde por ahí hay un compromiso de que hoy se está trabajando en eso y que se ha comprado el tomógrafo y que seguramente en corto o mediano plazo vamos a tener terapia intensiva; de plantear sobre la mesa qué es lo mejor para Roque Pérez y qué nos conviene más para poder, no solo administrar el hospital, sino que los empleados que laburan ahí puedan tener un sueldo digno.

Dicho esto, con todas las áreas, tenemos como una línea de norte donde proponemos hacer mesas de trabajo y no que Maxi Sciaini sea el que decide en cada área qué se va a hacer, sino trabajar e involucrar a los sectores. Por ejemplo, si discutimos, en seguridad, tránsito, citar a la policía, citar a los bomberos, citar a los ambulancieros, a los remiseros, a los distintos sectores que hacen y transitan todos los días más fluidos en Roque Pérez, para poder decir “Hablemos de tránsito y veamos cuál es la mejor forma de diagramar Roque Pérez para que podamos tener entrada y salida de urgencias rápidas y también causemos menos accidentología”.

Bueno, hacer mesas de trabajo y ser abierto a eso, al diálogo y al consenso, que por ahí es lo que escaseaba en Roque Pérez, porque por ahí se tomaban todas las decisiones unipersonales, por decirlo de alguna manera, o muy cerradas. Bueno, lo que nosotros hacemos es plantear todo lo contrario: generar diálogo, consenso con la sociedad y con las distintas fuerzas políticas también.

–Algo de lo que plantea también Sergio Massa, pero en este caso a nivel local.

No porque lo plantee él, sino que siempre fue medio el reflejo de eso, porque hasta somos medio parecidos en ese planteo, en esas cuestiones.

Teníamos, como te dije, lo que era productivo y desarrollo industrial de Roque Pérez, el tema de salud, el tema de seguridad y, por último, el tema de educación como cuatro patas principales de la mesa, para plantearle a la sociedad en esas cuatro patas, más o menos, cuáles eran las ideas.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Después tenemos lo cotidiano: el ambiente, que sabemos que tenemos que trabajar en la separación de residuos, en el tema de los perros sueltos, que se ha desmadrado en Roque Pérez, y no solo porque los animales estén sueltos y no tengan contención, sino también por la cantidad de accidentes que causa eso, o de mordeduras de los animales hacia las personas. Algo muy cotidiano que se ha hecho en Roque Pérez y no se han tomado cartas en el asunto, y que preocupa.

El sueldo de los municipales, que no solo en Roque Pérez, sino creo que en todas las ciudades de la provincia de Buenos Aires es muy bajo: plantear un desafío distinto a lo que se viene haciendo durante años y años, por lo menos en Roque Pérez, porque es lo que nos interesa, que después por ahí se pueda ver reflejado y copiado en otras localidades. Algo distinto, que por ahí va por un desarrollo de la parte industrial, generando un mixto con el Estado y el privado, para poder generar divisas e ingresos nuevos al municipio, y no a través de impuestos. Por ahí es el desafío más grande que tenemos y que tenemos ganas de llevar adelante nosotros.

–En este marco, se reunió recientemente también con Guillermo Jelinski, para proyectar obras de infraestructura para la ciudad, pensando en la posibilidad de ejecutar este plan maestro que usted señalaba, tanto hidráulico como social y ambiental.

Tal cual. Hace como quince días me junté con Axel (Kicillof) en una reunión con intendentes y candidatos que ganaron internas. Posteriormente, la semana pasada, me junté con Cristina Álvarez Rodríguez para charlar puntualmente y empezar a articular algunas cosas con Provincia y también para que nos vayamos conociendo, porque las grandes relaciones que tengo del sector político están mucho más relacionadas a lo nacional que a lo provincial, por donde trabajaba, vinculado a Sergio (Massa). Hoy en día estoy conociendo un poco a la gente y los distintos estamentos dentro de la Provincia.

Y con Guillermo Jelinsky, sí, tuve ya un par de reuniones. Ayer justamente estuve con él de vuelta para hablar de Roque Pérez, porque yo me dediqué toda la vida a la construcción, en una empresa portuguesa, y mi desafío en Roque Pérez es que yo veo que en muchas localidades del interior de la provincia, y a lo mejor también del conurbano, se ha logrado cumplir el 100% de cloacas y agua en algunas ciudades que son muy parecidas a Roque Pérez, y yo digo: “¿Por qué Roque Pérez no lo tiene?”. Es a lo mejor falta de gestión, o falta de tiempo para poder gestionar esas cuestiones. Creo que tenemos las herramientas y tenemos el recurso humano para poder desarrollar esos proyectos, para poder llevarlos adelante; y la Provincia, a través de Guillermo, tiene ese compromiso de desarrollar el 100% de cloacas y agua en esos cuatro años posteriores, ya que uno tiene el sueño de ganar y poder llegar al municipio.

–Por último, y pensando en esta posibilidad de ganar y de alcanzar la intendencia, ¿qué mensaje le gustaría dejarles a los vecinos de Roque Pérez?

Qué voy a dar la vida por Roque Pérez. Los que son de Roque Pérez saben que yo no soy nacido ahí, que hace más de la mitad de mi vida que estoy ahí, que decidí, que tengo mi familia, mis hijos, que no pude decidir nacer ahí, pero sí decidí morirme en Roque Pérez y que voy a dar mi vida, si es necesario, por la gestión, por la gente. Y que voy a hacer las cosas como la gente sabe que las voy a hacer. Que soy transparente, soy honesto, y que le voy a poner día y noche, 24 x 7, para poder lograr los objetivos y los sueños que les planteamos a los vecinos. No prometiéndoles cosas imposibles, porque no soy ese tipo de persona que dice: “Sí, quedate tranquilo que te voy a dar una casa cuando entre”, “Sí, te voy a dar un terreno”.

La gente que me conoce y con la que he charlado últimamente, desde hace más de un año y medio, sabe que lo que le digo es verdad y que los planteos son compromisos hacia la sociedad y hacia Roque Pérez para poder lograr objetivos, y que voy a dar lo máximo para poder lograrlo. Eso es lo que le digo. Y obviamente, que me acompañen. Como acompañaron ahí el 13 de agosto, que nos acompañen el 22 de octubre. Que esos sueños ojalá se nos cumplan entre todos. Y que van a tener un intendente que va a estar de puertas abiertas y que va a poder hablar en cualquier rincón y que va a ser el mismo Maxi de cuando llegó a Roque Pérez, que no va a cambiar en nada. Soy la misma persona, igual que cualquier vecino de Roque Pérez