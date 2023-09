–Fueron más que auspiciosos para Todos por Saavedra los resultados de las pasadas elecciones del domingo 13 de agosto. Por primera vez, el vecinalismo tiene grandes chances de acceder a la intendencia. ¿Cómo toman esto? ¿Qué balance pueden hacer de los números de las PASO?

Bueno, la verdad que contentos por el gran acompañamiento que nos brindó la ciudadanía, los vecinos del distrito de Saavedra, acompañando la lista verde, nuestra la lista, que es la de Todos por Saavedra, en estas elecciones, sacando un gran margen de diferencia con respecto a quien quedó segundo, al candidato de Juntos por el Cambio (JxC). Y esto no es más que el fruto de un trabajo continuo, de muchos años. Yo siempre digo que es un trabajo de hormiga el del vecinalismo.

Nosotros iniciamos en el año 2018, me acuerdo que organizamos la primera reunión en el patio de mi casa. Y ahí empezó todo un proceso de, primero, entender que en la diversidad radica la mayor fortaleza del vecinalismo. Nosotros hoy somos un espacio que está formado por gente y por vecinos que vienen de diferentes espacios: del radicalismo, del peronismo, gente incluso que este viene de diferentes sectores religiosos, de diferentes espacios culturales. Y me parece que hoy, lo que al principio es más trabajoso, que es lograr la aglutinación de todo ese grupo, hoy es la mayor fortaleza. Esa diversidad es lo que a nosotros nos dio una gran potencia y es lo que hizo este que el vecino del distrito de Saavedra elija la lista verde y nos está dando una gran posibilidad de poder acceder al municipio a partir del 10 de diciembre de este año.

Pero eso fruto de un trabajo este incansable de hormiga que vinimos haciendo y que la respuesta está en la cercanía al vecino y en la cercanía a la gente. Fundamentalmente es eso.

–Y han logrado imponerse por sobre los dos partidos tradicionales del distrito. En en este sentido, Matías, ¿considera usted que hay una crisis de representación política de los partidos tradicionales, a nivel nacional?

Esto lo puedo decir a título personal y también como espacio colectivo, desde Todos por Saavedra. Cuando nosotros tomamos la decisión de transformarnos en un vecinalismo, esto tenía que ver, porque empezamos a observar que los partidos a nivel nacional y los partidos con estructuras nacionales realmente se empezaban a alejar de las necesidades de la gente, de las necesidades de los vecinos. Y de hecho me parece que eso quedó demostrado en las elecciones que han hecho, incluso en la República Argentina, dejando de lado si podemos estar de acuerdo o no, que eso es otro tema que también por ahí podemos discutirlo, pero me parece que la gente ha tomado una decisión de elegir otra cosa. Y en el distrito de Saavedra es la primera vez que un partido vecinal tiene la posibilidad de acceder al municipio, a la intendencia, y tiene que ver con el trabajo incansable, con el trabajo hormiga que te decía recién, pero también con un agotamiento de la forma de hacer política de los partidos tradicionales, como bien lo mencionaste vos recién.

Yo siempre digo que nosotros tenemos que entender que cuando estamos en la función pública y cuando somos militantes políticos, nosotros estamos para trabajar en pos de las necesidades y resolver las necesidades de los vecinos, en este caso. Y me parece que los partidos políticos tradicionales piensan más en los beneficios propios como partidos políticos y no como beneficio en mejorar la calidad de vida, en este caso, de los vecinos de nuestro distrito. Me me parece que los vecinos fueron muy contundentes con la elección que hicieron en las PASO en cuanto a la boleta verde y tiene que ver con un alejamiento de los partidos políticos tradicionales de las necesidades de los vecinos.

–¿Y cuáles son los ejes centrales de Todos por Saavedra, aquellas propuestas que llevarán adelante en caso de llegar a la intendencia? Porque uno de los puntos fundamentales de la lista que usted encabeza es la idea de descentralizar, quitar un poco la visión centralista del distrito.

Sí, lo que yo siempre digo es que, para hacer política y trabajar en mejorar la calidad de vida de los vecinos, tenés que hacerlo predicando con el ejemplo. Si no, es muy difícil.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Entonces nosotros decimos que somos federales, que nosotros apostamos al federalismo pero en serio, no solamente porque decirlo es muy sencillo. Nosotros estamos muy acostumbrados en el distrito de Saavedra a que los dirigentes políticos hablen mucho de federalismo pero después, al momento de ver los resultados, no se observa, y en nuestro caso predicamos con el ejemplo.

Primero, no solamente porque tenemos una lista integrada por absolutamente todas las localidades del distrito de Saavedra, sino que nuestro equipo técnico, que es el que le da solidez, firmeza y sustentabilidad a nuestro proyecto de distrito, ese equipo técnico está integrado por todas las localidades del distrito también. Es decir que nuestro proyecto de distrito tiene una visión sumamente federal. Porque ese equipo técnico, que seguramente de ahí saldrá el futuro gabinete de gobierno, está integrado por todas las localidades. Entonces realmente la mirada del proyecto de distrito es federal.

Y ese proyecto de distrito, para nosotros, tiene ejes fundamentales y ejes básicos que tienen que ver, en primer lugar, con un reordenamiento del sistema de salud en el distrito de Saavedra, en todo el distrito, pero sobre todo en una reorganización en el hospital municipal de la localidad de Pigüé. Eso se hace con acuerdo, con diálogo con los profesionales, con los profesionales médicos, los profesionales enfermeros. Hay que hacer una reorganización del sistema de turnos, algo que se puede resolver en un corto y mediano plazo. Para nosotros es fundamental, porque decimos que hay medidas que se pueden tomar en el corto y mediano plazo, en donde uno observa que los resultados van a ser más pronto, y después tenemos medidas estructurales, que van a tender a tomar decisiones para mejorar algunas cuestiones a largo plazo. En el sistema de salud también tenemos que volver a las políticas de prevención. En estos últimos cuatro años las políticas de prevención, para nosotros, podrían haber estado mucho mejor, y se podrían haber llevado más adelante algunas campañas más. Reorganización del sistema de turnos y algo para nosotros fundamental, que tiene que ver con tener una futura Secretaría de Salud que articule los 365 días del año con todas las instituciones educativas. ¿Por qué digo esto? Porque la pandemia obviamente afectó a quienes somos más adultos, afectó también a los adultos mayores, pero en cuanto a nuestros jóvenes, nuestros pibes, nosotros quienes somos docentes (en mi caso soy docente) hemos observado en las aulas que los jóvenes también se ven muy afectados. Entonces necesitamos una Secretaría de Salud que esté fuertemente presente en las instituciones educativas.

Como te decía: primer eje, reordenamiento del sistema de salud. Segundo

eje: potenciar y apostar al desarrollo económico en base a dos cuestiones fundamentales. Nosotros somos un distrito fundamentalmente agropecuario; por eso lo primero que vamos a hacer es poner en funcionamiento la comisión de la red vial. Es más, en la sesión anterior presenté un proyecto de ordenanza vinculado a esto. Crear la comisión asesora de la red vial, que tiene que ver con vincular al sector agropecuario y a quienes realmente transitan por los caminos rurales y hacer un trabajo articulado con el municipio. Hemos tenido reuniones con entidades agropecuarias, con la Dirección de Caminos de CARBAP, con docentes rurales (fundamental), también con CONINAGRO, visitas que hemos hecho a productores agropecuarios. Y esta comisión en realidad ya funcionaba en años anteriores, funcionaba muy bien, porque hay un delegado de cada cuartel que integra al distrito de Saavedra y se hace una planificación conjunta. Potenciar el desarrollo económico tiene que ver con darles las herramientas necesarias a nuestros productores para que puedan llevar adelante su actividad y la mejor forma en que puede ayudar el municipio es mejorando el estado de la red vial, de los caminos rurales.

Por el otro, fundamental para nosotros también es potenciar y acompañar los sectores industriales planificados que tenemos en nuestro distrito: localidad de Pigüé, localidad de Saavedra y Espartillar. Son los tres lugares en donde tenemos sectores industriales planificados. A mediano y corto plazo, ¿qué medidas vamos a tomar si nos toca ser gestión? En primer lugar, forestación y mejoramiento de la circulación de las calles. Tenemos un parque industrial en el distrito de Saavedra muy abandonado, muy descuidado, con un gran compromiso de las empresas que están instaladas, pero con una falta de acompañamiento que para nosotros es fundamental. A corto plazo, forestación y mantenimiento de calles, cordones cuneta y todo lo que tiene que ver con obras a corto plazo. A largo plazo, tiene que ver con tratar de conseguir y poner toda la capacidad de gestión de nuestro futuro equipo de gobierno, si la gente así lo decide, en poder conseguir programas y presupuesto para poder mejorar el sector industrial desde otro lugar, con infraestructura. Estamos investigando también la posibilidad de desarrollar un parque industrial fotovoltaico. El ente regulador a nivel nacional y provincial tiene programas y presupuesto para eso. Simplemente tenemos que aportar a la capacidad de gestión y seguramente hacer los contactos y las gestiones necesarias para que eso ocurra. Desarrollo económico potenciando el sector agropecuario y el sector industrial planificado.

Y por el otro lado, también fundamental: volver a poner al desarrollo y a la gestión de la obra pública en un lugar de privilegio en el distrito de Saavedra. Eso tiene que ver en primer lugar con capacidad de gestión, con tratar de conseguir las mejores obras para el distrito de Saavedra. Yo siempre digo que estamos en tiempos en donde el presupuesto, los programas tanto nacionales como provinciales hay que ir a buscarlos, no van a llover de arriba. Los tenemos que ir a buscar y para ir a buscarlos necesitamos un fuerte equipo de gestión. Estamos preparados para eso. Y por el otro lado, también, tratar de trabajar en articulación con la Provincia y con Nación en garantizar el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que tiene que ver con el acceso a la vivienda. Para nosotros eso es fundamental. Y pensar en el desarrollo de la vivienda tiene que ver en un primer lugar con hacer las gestiones con el Instituto de la Vivienda para poder continuar con un desarrollo de viviendas sociales. La gestión actual también ha trabajado en ese desarrollo de plan de vivienda. Nosotros somos un espacio político que es muy constructivo; nosotros venimos a mejorar lo que se hizo bien y venimos, obviamente, a transformar lo que creemos que hay que transformar y lo que se hizo mal. Pero siempre desde un punto de vista constructivo. Me parece que se tiene que continuar lo que se hace bien y lo que creemos que se hace mal, tratar de transformarlo. Y por el otro lado, también poder articular con el sector privado un plan de viviendas que esté también destinado, quizás, a un sector medio, que también es importante, de la comunidad, para no dejar afuera a nadie. Trabajar en desarrollo de viviendas sociales, y articular con el privado también para poder desarrollar viviendas.

–¿Cómo es el vínculo con los vecinalismos del resto de la provincia? Son pocos los gobiernos vecinalistas, pero me imagino que tiene buen diálogo o al menos diálogo fluido con Carlos Bevilacqua, el intendente de Villarino, uno de los principales referentes de la zona, de la sexta sección, del vecinalismo. ¿Cómo es ese vínculo?

También es un proceso y un trabajo que venimos haciendo hace tiempo. Tenemos comunicación prácticamente cotidiana con Carlos Bevilacqua, con Arturo Rojas, con Guillermo Britos también. Tenemos diálogo fluido, tanto con Necochea, con Villarino, no solamente para compartir experiencias, sino también para poder pensar en articulaciones futuras, si nos toca ser gobierno a los tres vecinalismos. Cuando pensamos similar en lo que tiene que ver con el desarrollo de políticas públicas que beneficien la calidad de vida de los vecinos, la potencia es mucho más grande, se enriquecen mucho más las propuestas, y me parece que para nosotros este es el camino de seguir trabajando. Así que nuestra relación con los vecinalismos es impecable y nos sirve a nosotros, también, para poder pensar en plataformas de gobierno que han sido exitosas en otros municipios, como lo son, por ejemplo, Villarino y Necochea.

–Matías, por último, me gustaría que les deje un mensaje a los vecinos de Saavedra, pensando ya en las próximas elecciones.

Bueno, en primer lugar, decirles a todos los vecinos gracias. Yo siempre digo que uno en la vida tiene que ser agradecido, y no estoy hablando solamente de este resultado electoral, porque desde el año 2018, cuando nosotros empezamos con todo este caminito del vecinalismo, hasta el día de hoy, los vecinos nos han recibido en su casa de una manera muy amable, siempre de forma muy positiva, constructivamente. Yo siempre digo que en un mate, en un encuentro, en un abrazo, en una charla con un vecino, ahí es donde están las soluciones y la potencia para poder mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Volver a decirles que confíen en nosotros, que den a los vecinalistas, a los “verdes”, a quienes integramos la lista verde, la posibilidad de gobernar a partir del 10 de diciembre, porque estamos totalmente convencidos de que podemos tener un distrito de Saavedra mucho mejor. Que tenemos un equipo de gestión altamente preparado para traer las mejores obras al distrito de Saavedra, para poder mejorar el desarrollo económico, para mejorar la obra pública, para reorganizar y tener un sistema de salud que funcione mucho mejor. Así que decirles a los vecinos que confíen en nosotros y que vuelvan a votar verde otra vez en las próximas elecciones de octubre.