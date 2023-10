Your browser doesn’t support HTML5 audio

20231017 Matías Nebot

–Matías, obtuvieron muy buenos resultados en las elecciones PASO. ¿Cómo encaran estos últimos días de campaña a nivel local? ¿Con qué expectativas?

Primero, con mucha expectativa, y con una calidez muy grande por parte de los vecinos en lo que fue este mes de campaña. Yo siempre digo que un mate, un abrazo, un diálogo, una comprita en el supermercado o en algún local y demás. Para quienes vivimos en distritos pequeños y estamos en el pago chico, realmente hay un contacto muy grande con el vecino, y se generan espacios de encuentro que son sumamente importantes, en donde realmente se ve una recepción y un apoyo a la lista de Ttodos por Saavedra muy buena.

MIRÁ TAMBIÉN Hospital Provincial Cordero: la Pediatría y Terapia Intensiva Pediátrica están muy avanzadas

Y, sobre todo, muy contentos, porque nosotros en estas últimas dos semanas iniciamos lo que para nosotros es el tramo más importante de la campaña, que tuvo que ver con la comunicación de nuestra plataforma de gobierno, que la denominamos Municipio en Movimiento. Nuestra plataforma de gobierno es el resultado, no solo de un laburo que venimos haciendo desde el año 2018 y que surge de las propuestas de los propios vecinos, sino que también está sustentada y fundamentada por un equipo técnico de profesionales y de gente vinculada a distintos sectores de todo el distrito de Saavedra. Y también, obviamente, que ya no es una plataforma de gobierno de

Todos por Saavedra, sino que es una plataforma de gobierno que le pertenece a cada uno de los vecinos de nuestro distrito.

La verdad que para nosotros es un orgullo, porque hemos sido el único espacio político en el distrito de Saavedra que ha dado a conocer su plataforma de gobierno. Ningún otro espacio la ha dado a conocer.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–¿Cuáles son los ejes principales de esta plataforma de gobierno?

Para nosotros el punto central tiene que ver con el vecino en el centro de la plataforma de gobierno. Hay tres cuestiones que para nosotros son fundamentales, que tienen que ver con un reordenamiento del sistema de salud. Nosotros no tomamos el concepto de salud simplemente con el funcionamiento de los hospitales y de las salitas médicas, sino que cuando uno habla de salud también habla de prevención, de buenas prácticas en el deporte, de buenas prácticas en la comida saludable, de buenas prácticas en la vida cotidiana. Entonces pensamos en una reorganización del sistema de salud, puntualizando primero con una mayor fortaleza para los sistemas de salud en las distintas localidades del distrito y un reordenamiento del hospital municipal de Pigüé con un mejoramiento del sistema de turnos; también con el foco más puesto en todo lo que tiene que ver con campañas de prevención, que han sido bastante dejadas de lado en estos últimos cuatro años. Vamos a fortalecer también los centros de atención primaria de la salud (CAPS) de nuestro distrito para darles mayor potencia y poder descentralizar el trabajo dentro del hospital municipal de Pigüé; y también, por supuesto, lo que tiene que ver con una Secretaría de Salud que articule los 365 días del año con las instituciones educativas del distrito.

–También anunciaron que van a desarrollar acciones para potenciar el sistema educativo local. ¿Cuáles son estas acciones?

En primer lugar, jerarquizando el área. Hoy tenemos una Secretaría de Cultura, Educación y Deporte que para nosotros debería estar jerarquizada. Y jerarquizada no tiene que ver con personal, sino que tiene que ver con el contenido dentro de la Secretaría que realmente genere un cambio.

Nosotros vamos a jerarquizar la educación. Vamos a crear la primera Mesa de Ciencia, que potencie a todas las instituciones educativas. Vamos a pensar en un Fondo de Financiamiento Educativo que también realmente resuelva los problemas y las problemáticas que hoy tiene el sistema educativo y las instituciones educativas en nuestro distrito. Para nosotros eso es totalmente fundamental. También seguir acompañando a la educación no formal, como los clubes deportivos de nuestro distrito.

También pensamos en acompañar a las instituciones educativas con mayor trabajo de concientización y sensibilización en todo lo que tiene que ver con materia ambiental, movilidad segura, sistemas de seguridad vial, también tenencia responsable. Son trabajos que vamos a hacer en articulación con Jefatura Distrital.

Carlos Bevilacqua.

–Pensando en la posibilidad de que este partido vecinalista llegue al gobierno, ¿cómo ha sido el vínculo durante estas últimas semanas de campaña con aquellos municipios vecinalistas? Por ejemplo, Villarino, con Carlos Bevilacqua, o Chivilcoy, con Guillermo Britos. ¿Cómo es la relación?

Totalmente fluida. No solamente porque compartimos una forma de hacer política, sino porque vamos compartiendo nuestras experiencias y nuestras plataformas de gobierno para así poder darles mayor calidad a nuestras propuestas. Con Carlos Bevilacqua hablo prácticamente todos los días. Es una gestión que para nosotros es ejemplar, y obviamente vamos a tomar mucho de su trabajo. El 19 vamos a estar haciendo el cierre de campaña y nos va a estar acompañando Carlos Bevilacqua. Me va a estar acompañando también una gran amiga con quien empecé a trabajar en mis primeros años de militancia, que es la ex diputada nacional Virginia Linares.

Virginia Linares.

Así que, bueno, también aguardando. Mañana tenemos el debate en Canal 4 de nuestra localidad, el debate de candidatos e intendentes, y después, el 19 a la noche, tenemos nuestro cierre de campaña, para que se pueda aguardar el resultado de los comicios.

–Matías, por último, me gustaría que les dejara un mensaje a los vecinos de Saavedra en el marco de estas elecciones.

En primer lugar, yo siempre digo que mi abuela, con quien me crié, me enseñó que en la vida hay que ser agradecido. Primero, gracias. Lo primero que les digo a los vecinos del distrito de Saavedra es gracias. Gracias por el recibimiento, por el acompañamiento, por el apoyo, por el buen trato, por el diálogo, por el acercamiento de ideas, también, a nuestro espacio.

Les digo a los vecinos del distrito de Saavedra que nos vuelvan a acompañar. Que no somos improvisados, que tenemos un equipo con amplia capacidad de gestión, que me vengo preparando como candidato a intendente y quiero ser intendente del distrito de Saavedra porque vengo trabajando en esto desde el año 2007.

Tenemos un equipo ampliamente preparado, con gran capacidad de gestión, con funcionarios que no van a estar adentro de una oficina, sino que van a estar al lado de la gente. Y que éste es el momento de cortar con lo de siempre y empezar algo nuevo.