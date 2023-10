Your browser doesn’t support HTML5 audio

20231026 María Celia Gianini

–Intendenta, en principio, quiero felicitarla porque se llevó más del 60% de los votos el pasado domingo en las elecciones a nivel local. ¿Por qué piensa que los vecinos volvieron a apostar a su gestión?

Fundamentalmente, porque estamos al lado de todos los vecinos y las vecinas de Carlos Tejedor en forma permanente, todo el gabinete y esta intendenta. Y por el otro lado, porque nunca ocultamos la realidad que estábamos transitando en el país, políticamente, económicamente; todo lo que lo que conlleva hacer en el día a día de los vecinos. Eso es fundamental: no seguir engañando a la gente, no querer seguir vendiéndoles espejitos de colores, y fundamentalmente porque les podíamos demostrar en el día a día que había un acompañamiento tremendo, fenomenal del gobernador de la provincia de Buenos Aires.

–Pensando en lo que viene a futuro, en este acompañamiento por parte del gobernador, ¿cuáles serán los ejes fundamentales de su gestión en los próximos cuatro años, Celia?

Más de lo que hemos hecho. Porque Carlos Tejedor es un distrito de la provincia de Buenos Aires que fue muy olvidado durante muchísimos años, y nosotros, cuando perdimos en el 2015 y volvimos en el 2019, estaba todo detonado. Las cosas estaban como las habíamos dejado nosotros y fue un volver a remontar todos los lugares del distrito Carlos Tejedor. Y cuando quisimos tomar carrera, o calentar los motores como siempre decimos nosotros, tuvimos la pandemia. Ahí tuvimos un año con un parate que no podíamos ir a la velocidad que queríamos ir. Y todo lo que pudimos hacer en estos últimos años, en estos dos y medio que llegamos hasta aquí, fue gracias al acompañamiento que tuvimos del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Mucha infraestructura, mucha obra, mucho compromiso y seguir en esa dirección.

Nosotros estamos necesitando más cloacas, más pavimento, más cordón cuenta, más vivienda, el gasoducto. Y todo eso yo creo que va a venir de la mano de este gobernador de la provincia de Buenos Aires, hacia adelante todo el futuro que pueda venir para Carlos Tejedor, porque así lo demostró. Un gobernador que se comprometió mucho con todos los vecinos y las vecinas de Carlos Tejedor.

–Bueno, también fue aplastante la victoria en las urnas de Axel Kicillof. Esto demuestra justamente lo que usted señala, el acompañamiento por parte del gobernador a los distintos municipios. Y pensando en Kicillof, también ayer usted estuvo en La Plata visitando al gobernador; estuvo el candidato a presidente, Sergio Massa. En esta cumbre junto a los intendentes electos y reelectos ¿le pidieron redoblar esfuerzos para ganar el ballotage?

Primero, para nosotros todavía no terminó la campaña. La próxima campaña es lograr que Sergio Massa sea nuestro presidente. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de lo que es Sergio Massa como persona, como político, como administrador, como un montón de cosas. Y en la reunión se planteó cómo vamos a seguir trabajando para que Sergio Massa sea presidente de los argentinos.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–Pensando en el ballotage del próximo 19 de noviembre, ¿cómo lo ve plantado a Sergio Massa? ¿Lo ve con grandes posibilidades de ganar frente a Javier Milei?

Grandísimas posibilidades tiene. Hasta el mismo radicalismo en Carlos Tejedor apoyaría a un Sergio Massa. Porque la realidad es esa. Estamos frente a un candidato coherente, inteligente, responsable, que no solamente ha demostrado internamente en el país lo uqe puede lograr Sergio Massa, sino viéndolo en las relaciones afuera que tiene esta persona. Y nosotros los argentinos necesitamos tener esas relaciones fuera de nuestro país para que Argentina siga creciendo. Y lo ha demostrado en estos últimos tiempos con las medidas que tomó. No le tiembla el pulso cuando tiene que tomar una medida y ponerse enfrente al círculo rojo, a los empresarios, a los políticos. No le importa. Él ha demostrado en este poco tiempo que tuvo una papa caliente, como ministro de Economía, que no la tiró abajo de la alfombra. Agarró y empezó a pelearla. Incluso se plantó ante el Fondo Monetario Internacional, que era uno de los interlocutores mejores que tenemos en la Argentina. Y se plantó para defender, porque no nos olvidemos todo lo que quiere el Fondo. Un Fondo de 55.000 mil millones de dólares, que lo creó Macri.

–Ahora que menciona a Macri, ¿qué lectura puede hacer de lo que está pasando en la vereda de enfrente, en Juntos por el Cambio (JxC), en la oposición, que estalló en mil pedazos tras las elecciones del domingo?

Yo creo que lo que están demostrando es muy pobre, es muy lastimoso. La verdad yo no me voy a poner a opinar de ellos. Yo lo que te puedo decir es lo que puede llegar a ser nuestro candidato en el futuro de los argentinos. Pero la opinión que pueda tener de JxC la está dando el periodismo, la está dando la gente en la casa. Yo la verdad que no quiero perder tiempo en eso. A mí me parece que hay otras cosas más importantes para poder hablar.

–Por último, y volviendo a lo que fueron las elecciones del pasado domingo a nivel local, ¿qué mensaje le gustaría dejar a los vecinos de Tejedor, también pensando en el futuro, en los próximos cuatro años?

Primeramente, agradecerles a todos ellos que siguen creciendo en nosotros, que quieren seguir construyendo la historia de Carlos Tejedor con nosotros, con Unión por la Patria. Que somos el peronismo, que todo esto que estamos demostrando es porque hemos dado sobradas muestras de que queremos, todos, el crecimiento de Carlos Tejedor.