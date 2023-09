Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230929 Facundo Diz

–Me gustaría conocer cómo está avanzando este último tramo de la campaña a nivel local. En los últimos días, desde el partido que usted comanda, han relanzado su candidatura, y también presentó la lista que lo acompañará en las elecciones generales. ¿Qué balance hace de este último tramo de campaña?

Es un trabajo arduo, porque al estar en gestión corremos con una ventaja, que es la de mostrar lo que estamos haciendo, pero también ocurre que no podemos desatender los problemas cotidianos de la sociedad, de mi pueblo, porque muchas no son cosas simples de resolver, y no está bueno que queramos ofrecer lo que vamos a hacer, y estando en gestión se complica porque es doble trabajo. Pero estamos bien. Hicimos una presentación, no hubo alteraciones de la lista porque se trató de resolver, así que los concejales y los consejeros escolares no tuvieron alteración. Hicimos una incorporación de un concejal suplente, una consejera suplente, pero la esencia de la lista, la esencia de lo que estamos buscando para poder darle continuidad a la gestión, no fue fue alterada. Así que ojalá que en esta nueva disputa, en la que hay cuatro candidatos (están la lista de Bullrich, la lista de Milei, la lista del Movimiento Vista y CETEP por un lado, y la nuestra), podamos ser victoriosos. Porque, de verdad, lo que pasa a nivel provincia y a nivel nacional también ocurre en los pueblos: que quienes puedan llegar a comandar una ciudad tengan un interés propio o de muy pocas personas, o nosotros, que tenemos que bregar por la obtención de derechos, por poder alcanzar nuevos horizontes y que la comunidad plena pueda disfrutar de la vida.

–¿Cuál es la característica que tiene la lista que lo acompaña? ¿Qué esencia tiene?

La primera esencia que tiene, y que por primera vez se dio en mi pueblo, es que tuvieron la libertad uno por uno, quienes integramos la agrupación y el partido; que podamos elegir libremente y no que sea una dedocracia, como ocurrió siempre, tanto en el partido radical como en nuestro partido. Así que eso es lo esencial. Hay mucha representatividad de instituciones, barrios, distintas edades, géneros. Bueno, la verdad que fue lindo, fue emotivo, porque muchas veces la sociedad se alejaba de participar, sobre todo de integrar una lista. Nosotros tuvimos que dirimir casi entre 150 postulantes, que no eran que se autopostulaban, pero que sí aceptaban que alguien los pudiera tener en cuenta. Y se eligió así.

También se trabajó de una forma muy casera la gestión: con mucho recorrido, con mucha militancia, con mucha variedad de opiniones, también. Porque un rasgo que hay que empezar a dejar de lado es el partidismo, no la ideología porque no se renuncia nunca, pero sí poder escuchar las distintas voces para no tener tantos errores después cuando uno es gestión.

–El miércoles estuvo acompañando a Axel Kicillof y a Sergio Massa en Ensenada. ¿Cómo vivió ese momento, este mega acto? Porque realmente estuvieron involucrados tanto sectores sociales como políticos: legisladores, intendentes, también el movimiento obrero estuvo muy presente.

La verdad que fue magnífico. Porque es lo mínimo que podemos hacer para con Axel y para con Sergio, porque son dos de las personas que no solamente hoy están haciendo lo imposible para que Argentina pueda comenzar a sostener esta realidad, sino también a impulsar nuevas políticas que hagan que no siga sufriendo nuestro pueblo. Y lo digo en primera persona, porque Navarro no podría estar hablando de la realidad que atraviesa si no hubiera un sostenimiento económico: subsidios, escuelas, caminos rurales, maquinarias. Y lo hace de la mano de un gobernador que estuvo presente, recorriendo la provincia, y del ministro de Economía, que también nos visitó varias veces y sabe (y lo conozco desde hace mucho tiempo) de qué estamos hablando. Y hoy, las medidas.

Hace poco tiempo, cuando asumió este compromiso Sergio Massa, nuestro país se derrumbaba. Y sin embargo, a pesar de que corría riesgo su sueño, entregó todo para que Argentina tuviera una nueva oportunidad. Hoy la mezquindad de las personas hace que se cuestionen hasta los actos que están demandando socialmente los argentinos, para poder vivir un poco mejor. Ojalá que la gente no compre nuevamente lo que fue la venta de una ilusión, hace muchos años, en el 2015, como también fue con la Alianza y De la Rúa y podamos ver lo concreto y real: que tenemos que estar unidos para poder salir adelante todos juntos y con un futuro mucho mucho mejor que el presente que estamos viviendo.

Así que el apoyo es incondicional para con Sergio y todo el equipo, para con Axel y todo el equipo. Lo mínimo es ir cuando somos convocados por ellos, porque han dado todo por nuestros pueblos.

–Cuando habla de mezquindades ¿se refiere a las de la oposición, que ha cuestionado en el último tiempo las medidas de Sergio Massa, tildándolas de electoralistas, por ejemplo?

Claro, sí. La oposición cree que la gente puede seguir esperando. Y por más medidas que se tomen, sean electoralistas o no, la necesidad de poder tener dinero para comprar alimento, para poder darles algo a los vecinos, a los hijos, no tiene plazo. Hay que dejar de lado lo electoral y mirar la realidad de la sociedad, porque la gente está, no cansada, está agotada. Y por eso mismo aparecen personajes que no tienen ni siquiera un libreto concreto para llevar a cabo, no en una gestión, no se puede llevar a cabo en ninguna realidad, ni siquiera de un videojuego. Hoy la gente está enojada y hay quien en un principio especuló con eso. Pero hoy está viendo la realidad; saben que no hay muchas opciones. Que o vivimos todos mejor o viven muy pocos bien y los demás tenemos que penar por varias generaciones.