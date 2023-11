Your browser doesn’t support HTML5 audio

20231102 Javier Osuna

–Javier, el pasado 22 de octubre fue reelecto para cuatro años más al frente del municipio. ¿Por qué considera que nuevamente la ciudadanía le ha dado este voto de confianza?

Bueno, es difícil interpretar con exactitud esa voluntad, pero nosotros creemos o presumimos que es porque la gestión realmente ha sido una gestión que ha tratado de dar respuestas a casi todas las preguntas que la comunidad hace en el día a día, intentando llegar y atender cada una de las áreas de la manera más eficiente. Creo que definitivamente hoy la gente reclama a la política más eficiencia en cada una de las áreas. Y nosotros entendemos que a nivel local hemos logrado consolidar un esquema de trabajo que ha podido avanzar mucho en soluciones que la gente esperaba en materia de salud, en materia de educación, en materia de inclusión, promoviendo actividades deportivas como hacía mucho tiempo que no se hacía, también trabajando mucho en la parte de nuestra cultura, la integración con las instituciones intermedias, la administración responsable del poder. Porque también eso creo que hoy es algo que se le cuestiona mucho a la política: tratar de no hacer un uso abusivo de este poder delegado por el pueblo. Aquí no somos ni más ni menos que representantes transitorios; hay que tener siempre claro esto.

Y después, porque hemos logrado hacer junto con Provincia y con Nación un trabajo muy bien hecho, desde la articulación, desde la puesta a punto de programas que se han podido aprovechar en el orden local. Así que también estamos muy agradecidos y estamos muy contentos de que tanto el gobernador como también Sergio Massa hayan hecho una gran elección en la ciudad, porque hemos podido contarle a la gente lo mucho que hemos podido trabajar junto con el gobierno nacional y provincial en estos últimos cuatro años.

–¿Y cuáles son las metas a concretar de acá a cuatro años a nivel local?

Hoy tenemos la responsabilidad, primero, de cuidar todo lo que hicimos. Es muy interesante todo lo que se ha hecho, y a veces cuidar las cosas es tan difícil como hacerlas. Y después, darles profundidad a las políticas, teniendo en cuenta que hoy tenemos una estructura que antes no teníamos.

Para ser más claro, sería más o menos algo así: no teníamos un polideportivo, que hoy tenemos, lo que nos permitió elevar las escuelas de deporte de 60 chicos a 600. O sea que hemos crecido diez veces, y hoy prácticamente todos los chicos de Las Heras hacen una actividad deportiva gratuita en la ciudad. Poder capitalizar también la creación, por ejemplo, de los centros de desarrollo infantil, que no teníamos. Hoy tenemos uno en Villar, estamos próximos a inaugurar otro acá en Las Heras, creamos un materno nuevo que nos permite duplicar las matrículas que teníamos. Ahí también podemos trabajar mucho con políticas de primera infancia. Estamos hace poquito inaugurando la sala de Hornos de primeros auxilios, ahora estamos terminando la de La Choza. Así que también seguimos creando infraestructura en materia de salud, que es una de las cosas que

más la gente nos pide, en un contexto complicado para la salud a nivel nacional y provincial. Si bien se hacen enormes esfuerzos, tenemos que tener en cuenta que en el 2019 prácticamente arrancamos de –10, y recién ahora podemos estar diciendo que tenemos la estructura suficiente.

Y así te podría nombrar prácticamente todas las áreas. El área ambiental, porque cerramos un basural a cielo abierto que había a veinte cuadras de la plaza y hoy lo estamos convirtiendo en un parque recreativo productivo para poder tener ahí nuestro chipeo de ramas, poder tener ahí también nuestro primer vivero municipal, para forestar todo el partido y aportar desde acá, también, a una conciencia verde que necesariamente tiene que fortalecerse en el tiempo. Estamos próximos a terminar un polideportivo con pileta cubierta, para que todos los chicos de Las Heras tengan la oportunidad de aprender a nadar, no solamente desde el punto de vista recreativo o deportivo, sino también desde la seguridad. Hemos tenido episodios tristemente lamentables, donde chicos se han ahogado en piletas de amigos, y entonces creemos que hoy tenemos que enseñar a los chicos, por lo menos, primero a flotar, a nadar mínimamente, a salir de alguna situación complicada.

Bueno, todas estas cosas que hemos ido trabajando, la recuperación de los espacios públicos, que como decimos siempre, son el jardín del que no tiene jardín. Hoy las plazas de Las Heras están recuperadas, están disfrutables realmente. Se han visto los esfuerzos que hemos puesto junto con el gobernador en gestionar la reparación de la Ruta 6, que era una ruta que ha traído muchísimas muertes en los últimos 40 años, y que este gobernador y todos los que de alguna manera pudimos ayudarlo, en este tiempo estamos viendo una ruta absolutamente recuperada.

La inversión en educación que se realizó: estamos haciendo un edificio para un instituto superior que cumplía 50 años y que paradójicamente no tenía edificio propio. Era una escuela sin casa, digamos. Y todos sabemos que el hogar se compone con la familia y con la casa. Entonces nos faltaba la estructura; lo estamos haciendo con aportes de Nación. Estamos también invirtiendo permanentemente en infraestructura educativa para que los chicos estén más cómodos, los docentes estén más cómodos, más protegidos, más seguros.

Nosotros somos un municipio rural; prácticamente somos, como dicen algunos, el último pueblo del conurbano o el primero del interior. Y la necesidad de mantener casi 800 kilómetros de caminos rurales, que hoy están muy bien mantenidos, con la reparación del 90% de los puentes rurales, garantizando que la producción pueda salir, que se pueda sembrar, que se pueda trabajar en los tambos que se tienen acá, que la actividad agropecuaria no se interrumpa.

Y de alguna manera también tener hacia todo el partido una mirada federal. Porque hemos trabajado mucho para que localidades como Lozano, que hacía muchísimos, pero muchísimos años que estaban olvidadas, puedan recuperar la estación, asegurar la vuelta del tren los fines de semana, que hoy garantiza casi la llegada de 200 vecinos que a nivel turístico vienen a disfrutar un poco del día en el campo, de su gastronomía que va creciendo en el día a día. Lo mismo pasó con Plomer, con Villar, con La Choza, a través de la recuperación del tren turístico, del servicio de trenes a Villar. El recambio de todas las vías de Merlo a Lobos, eso también la gente lo vivió como una situación de mucha mejora. Los que usamos el tren sabemos lo que significa traer más servicio, que sean más rápidos, más seguros y que se interrumpan menos. Pudimos conseguir una línea de transporte que nos une con las universidades, tanto de Luján como de Cañuelas, que no existía; eso también trajo mucha satisfacción. Y ahora vamos por el sueño propio de tener nuestro polo universitario, que si Dios quiere, a partir de marzo y en un convenio que ya hemos firmado con la Universidad de Buenos Aires (UBA), vamos a poder tener el Ciclo Básico y el UBA XXI en nuestra ciudad, que para ser un municipio realmente todavía pequeño, que no llega a los 20.000 habitantes, estar convenido con la UBA habla de nuestro compromiso con la educación.

–Fundamental también para el arraigo, ¿no, intendente?

Exacto. Quienes nos criamos acá en Las Heras somos felices con estas cosas. No necesitamos un puente colgante. Necesitamos una escuela digna donde poder estudiar, un lugar donde practicar un deporte, un lugar de encuentro, unas instituciones fuertes, poder viajar de manera segura cuando tenemos que viajar hacia adentro o hacia afuera, sentir orgullo, cuando recorremos el partido, de que todas las localidades del interior, donde de alguna manera se reservan aquellas viejas tradiciones de nuestro partido, estén bien. Y creo que la gente está cómoda con este modelo que le hemos propuesto y nos ha confiado una vez más esta reelección.

Intentaremos, ya te digo, profundizar las cosas que estamos haciendo, tratando de usar las cosas que antes no teníamos y con las que ahora contamos, y sobre todo intentando ayudar mucho a aquellas familias donde las oportunidades han llegado menos o no han llegado, intentando que les llegue. Esta mirada siempre de carácter inclusivo, porque concebimos que la ciudad de Las Heras, como la provincia y como la Nación, tiene que tener la mirada de que podamos entrar todos, una Argentina que reclama una mirada sobre todos.

–Intendente, más allá de este gran trabajo que están haciendo, y como usted señala, en conjunto con Provincia y con Nación, imagino que las expectativas estarán puestas en el próximo 19 de noviembre: qué va a pasar con el ballotage. ¿Cómo se imagina esa jornada electoral, y qué expectativas tiene con respecto a la performance que pueda tener Sergio Massa en las urnas?

Yo no tengo duda de que estamos terminando un periodo en el que, por esas cosas que a veces tiene la vida, por esas cosas que tiene la política, por las circunstancias, hubo que atravesar inconvenientes que realmente no estaban en el libreto: una sequía que para muchos es una anécdota, pero yo te garantizo que fue una sequía tremenda, tremenda. Nosotros mismos estamos teniendo dificultades, una emergencia agropecuaria, dificultades para poder cobrar los impuestos, la dificultad de haber productores realmente muy angustiados, muy complicados, donde toda la matriz productiva se alteró en su orden; tener que haber gobernado dos años en pandemia, que hoy parece también parte del pasado, pero todavía hoy estamos pagando las consecuencias de esa pandemia, a veces personalmente, con algunas secuelas que nos dejó el COVID, a los que tuvimos un COVID, y también en el dolor y en la pérdida de mucha gente, muchos vecinos. Acá más de cincuenta personas murieron, y son familias que quedan realmente muy complicadas en lo anímico, que es en definitiva un índice que lamentablemente no estamos acostumbrados a medir, que es el índice de la felicidad. A veces es una pérdida familiar, que nos deja realmente angustiados durante mucho tiempo. A la vez también, hay que decirlo, el contexto internacional no ha ayudado. Estamos en un mundo convulsionado, otra vez, y paradójicamente, ahora, cuando tenemos la posibilidad de ver el dolor en vivo, parece mentira que hayamos caído nuevamente, ahora también, con otro foco más de violencia a nivel mundial. Parece que no hemos aprendido nada. Y en eso rescato nuestra condición de argentos, que tantas veces se nos critica por tantas cosas, pero hemos sabido construir en 40 años de democracia que la violencia no es el camino, y vemos cómo en otros lugares del mundo, a veces catalogados de primermundistas, se resuelven las cosas a los tiros.

Y por eso creo que estamos en el preámbulo de que esto se va terminando, pero va naciendo también, o empieza a asomar, me parece, lo que puede ser un gran momento para el país. Primero porque quedó atrás la sequía, quedó atrás la pandemia, no hemos entrado en el conflicto a niveles internacionales. Creo que también se está viendo una clara recuperación, ya de hace un año a esta parte, de lo que tiene que ver con el desarrollo económico. Acá en Las Heras realmente hoy tenemos un problema: que no tenemos más trabajadores. Estamos a pleno con la producción.

Sí creo que hay que ordenar algunas variables que tienen que ver lógicamente con la inflación, que es lo que la gente nos pide, porque no todo el mundo tiene la formación para poder surfear exitosamente la convivencia con una inflación que nos desgasta el bolsillo en lo cotidiano. Pero estoy seguro también de que hoy por hoy es una de las grandes metas de este equipo que hoy viene gobernando, y estoy seguro de que, si tenemos la suerte de ser gobierno, y ya no teniendo a Sergio en su rol de ministro, sino teniéndolo en su rol de presidente, con el liderazgo que lo caracteriza, con la fortaleza realmente que se le conoce, y con un criterio de gobierno bien amplio, es decir, donde todas las áreas del gobierno estén integradas, que no estemos hablando solo de lo económico, sino de lo económico asociado al trabajo, asociado a la producción, asociado a las relaciones internacionales, asociado a la promoción de las políticas que tengan que ver con la primera infancia, para empezar a cambiar las cosas desde el fondo, empezar a trabajar fuertemente con el tema de la inseguridad, que muchas veces también repercute en la calidad de vida y en la economía de los vecinos, bueno, yo estoy seguro de que tenemos la posibilidad de tener en poco tiempo un presidente que tiene un gran recorrido en la política, que ha sido exitoso en cada una de las áreas donde se ha desempeñado, y que seguramente como presidente vamos a volver a ver un dirigente muy parecido a lo que vimos en su momento en el 2003 con Néstor (Kirchner): esos dirigentes que tienen la experiencia de haber sido intendentes, es decir, esta cualidad tan particular que se desarrolla en el mano a mano con el vecino, un dirigente que ha tenido enormes responsabilidades, como ha sido presidir la Cámara de Diputados, el Ministerio de Economía, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), y lo ha hecho bien. Y después, que está justo en un vértice de edad que nos permite de alguna manera poder capitalizar la enorme experiencia que tiene la dirigencia que ya tiene algunos años, que es muy importante, pero a la vez también tiene la apertura suficiente para hacerles lugar a las nuevas generaciones, con todo lo que implica hoy el proceso de modernización y de tecnologías que son tan necesarias para poder asegurar la existencia de un gobierno eficiente.

Creo que Sergio tiene realmente todas esas condiciones. A la vez, también, en mi caso me cuesta mucho ser objetivo, porque yo tengo una experiencia personal: me siento un amigo. Pero también tengo que decir que hace diez años o más que lo acompaño en buenos y malos momentos, que hoy veo al mejor Sergio de todo lo que vi en términos de preparación. Antes por ahí había un Sergio con la misma capacidad, pero al que le faltaba un poco más de moderación, le faltaba templanza. Hoy tiene todas esas condiciones, sumadas a la capacidad innata que siempre tuvo y ese apego a la capacitación que ha tenido y que le conocemos quienes somos los que lo acompañamos hace muchos años. Así que vamos a trabajar mucho para que Sergio sea nuestro futuro presidente, que tiene una mirada también muy generosa en lo que él ha muchas veces calificado como la provincia más productiva, a esta provincia que necesariamente tiene que seguir ordenándose a través de Axel. Y bueno, ojalá tengamos cuatro buenos años para adelante. No tengo duda de que, si logramos el triunfo el 19, así va a ser.