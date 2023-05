Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230529 Javier Martínez

–Tras varias gestiones ante la Provincia, finalmente comenzará a funcionar la escuela de policías de Pergamino. ¿Desde cuándo será esto y cómo funcionará?

Bueno, estamos tratando de suscribir el convenio con la Provincia, en una negociación que está muy avanzada. Pensamos que para los primeros días de agosto estaría funcionando la escuela, en un muy lindo predio que tenemos nosotros dentro del municipio. Digamos que pusimos a disposición de la escuela de policía un predio donde los aspirantes van a estar cómodos, van a poder estudiar con comodidad. Hemos hecho también un convenio con el Tiro Federal para que puedan ellos tener estas prácticas en ese lugar.

MIRÁ TAMBIÉN General Alvear: Capra recorrió el predio donde se construye el nuevo CAPS

La verdad que es una ciudad que les da todas las condiciones, al tener también nuestra universidad, algún cuerpo de docentes especializados en ciertas cosas. Es muy positivo que podamos tener la escuela acá. Ojalá se termine de concretar, en algo que está muy avanzado realmente.

–La inscripción para los aspirantes comenzó este lunes.

MIRÁ TAMBIÉN Stadnik entregó nueva unidad de traslado al equipo sanitario de Cadret

Sí, empezó este lunes para los aspirantes y tengo entendido que también están inscribiendo los cargos docentes.

–Lo llevo ya al plano electoral. Horacio Rodríguez Larreta visitó días atrás la ciudad. Usted también tiene una muy buena relación con Patricia Bullrich, otra de las candidatas presidenciables del espacio. ¿Cómo analiza esta interna dentro del PRO a nivel nacional?

Nosotros siempre esperamos que sea una competencia positiva, una competencia de ideas, donde cada uno exprese junto a sus equipos qué es lo que tengan para hacer en ciertas áreas que puedan diferenciarse. Entendemos que no, eso no sucede en todas las áreas, porque somos conscientes de que en muchas áreas, por sobre todas las cosas la planificación de la economía, prácticamente no hay diferencia entre los distintos aspirantes. Sí puede haber algunos algunos pequeños ribetes en otras en alguna otra área o en la forma de manejar esto. Lo que yo digo es que lo que se va a elegir quizás es más un piloto que una planificación. Que sea con respeto, siempre pensando que el día 13 a la noche vamos a estar todos juntos y que nuestro real adversario es pelear contra y poder derrotar al kirchnerismo, tanto en la Provincia como en la Nación, y también en algunos municipios que creo que estamos cerca de poder ganarlos.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Así que uno aspira a que ellos, que ejercen el liderazgo de nuestro espacio, junto con otros líderes que también tenemos, que esto sea para sumar, que sea para bien.

–En este contexto, muchos intendentes del interior bonaerense han comenzado a definir apoyos, en este caso en particular a Patricia Bullrich, como Javier Reynoso, Mariano Uset, Héctor Gay. ¿Usted se siente representado por alguno de ellos en particular?

Hoy por hoy nos sentimos representados por los dos. Con los dos nos ha tocado trabajar desde distintos ángulos. Cuando Patricia fue ministra de Seguridad pudimos juntos trabajar con nuestro monitoreo, que hoy lo tenemos, un buen centro de monitoreo para la ciudad. Con Horacio venimos trabajando casi desde el 2015, porque tanto él como Jorge Macri, que eran dos personas que tenían bastante conocimiento de la gestión, nos dieron una mano, incluso con equipos propios. Con lo cual uno les agradece a los dos el hecho de habernos ayudado en esa etapa de nosotros haber comenzado. Y bueno, aspiramos a que el futuro, en ese camino, nos vuelva a encontrar a todos juntos.

–Entonces coincide en cierto punto con Julio Garro, el intendente de La Plata, un hombre cercano a Larreta, que dijo que Patricia Bullrich también es su candidata.

Uno está esperando un gesto también de nuestros presidenciables para no generar conflictividad en los territorios. Creo que eso también tiene que ser un emblema. Lo marcó Mauricio Macri ya hace un tiempo y en la reunión con nosotros: que nosotros tenemos que apoyar a los 22 intendentes y tratar de ir por más intendencias, no generar desgastes y competencia en territorios sin sentido; que los intendentes están bien posicionados, bien vistos por sus sus ciudadanos.

Así que en eso sí coincido coincido mucho con Julio: en que los territorios de los intendentes del PRO ambos candidatos deberían preservarlos.

P: