20230808 Eduardo Campana

–En el marco de un año electoral trascendental para el país, usted ya ha decidido que no se presentará a un próximo mandato. En su lugar estará presentándose la candidata Marina Justo. ¿Cómo avanza la gestión en General Villegas?

Mirá, la verdad que muy bien, en el sentido de que hemos continuado trabajando. Estamos con la licitación y ya adjudicación y ya firmamos el contrato para la obra del gas, que es llevar un caño madre hasta un barrio donde está ubicado nuestro hospital municipal, que está detrás de las vías del ferrocarril. Son más o menos tres kilómetros y medio, cuatro kilómetros. Eso es para comenzar con la red de esta nueva etapa después de tener el gas natural. Nosotros ya teníamos una red anterior que abarcaba a unos 3500 vecinos. Ésta es la etapa donde vamos a tratar, después de este comienzo, de llegar a toda la ciudad. Eso van a ser tres caños madre que van a ir a distintos lugares. Es el primero que ya licitamos.

Después continuamos con otra obra: hemos licitado con los fondos de ayudas a municipios que nos otorga la Provincia un acceso, que va a ser con pavimento de hormigón, donde va a haber luminarias y un arbolado. Eso también está licitado. Es una obra que se va a comenzar más que probablemente entre esta semana y la otra. Luego estamos con cordón cuneta en los pueblos. Así que continuamos con muchas obras de gestión y con actividades. Actividades culturales, actividades deportivas.

–En el marco bueno de todas estas obras en marcha, estos proyectos, estas actividades culturales y deportivas que usted señala, me gustaría conocer qué balance puede hacer de sus años de gestión al frente del municipio. Usted está hasta diciembre como líder municipal. ¿Qué balance, en general, puede hacer?

Mirá, yo realmente estoy muy conforme con la gestión. Nosotros hemos tenido dos crisis muy importantes, que han sido las inundaciones en la primera gestión, en los primeros cuatro años, y la pandemia en estos en estos últimos cuatro. Pero independientemente de eso hemos podido avanzar mucho. Consideramos que este hemos tenido una apertura muy importante y que estamos desarrollando este potencial que realmente tiene nuestra ciudad, la ciudad de General Villegas, con obras de infraestructura muy importantes.

Si pensamos que fue una crisis que realmente nos castigó mucho la inudación, sobre todo a lo que es la producción, lo que fueron las localidades, e incluso aquí en la ciudad cabecera, nos dejó muy buenos accesos para cuatro localidades que tienen acceso de tierra para poder conectarse a la ruta, nos ha dejado la protección a cada uno de los pueblos, sobre todo para poder hacer que las aguas escurran. Y lo mismo hicimos aquí en la ciudad cabecera. Se levantó una altura de un metro a lo largo de 18 kilómetros, con una muy buena infraestructura, y esas obras de infraestructura fueron muy importantes.

Hemos avanzado mucho en cuanto a los pueblos. Cada pueblo tiene su delegado. Entonces, eso hace que sea, si me permite esta expresión, como una mini intendencia. Esas delegaciones son tan importantes porque tienen una comunicación directa con el con el ejecutivo y con las distintas áreas de la ciudad cabecera y hemos establecido reuniones con ellos. Entonces los pueblos están realmente muy prolijos, y sobre todo, cada uno este con su infraestructura, para poder dar los servicios que se necesitan.

Y en cuanto a obras, hemos conseguido una planta potabilizadora de agua para nuestra ciudad cabecera; nosotros no teníamos agua en condiciones. Y hemos conseguido esta obra muy importante que es la de gas natural. Han llegado obras de electricidad también, muy importantes, y de energías renovables en distintos lugares.

Pudimos mejorar la situación en seguridad, creando una guardia urbana municipal que tiene dos vehículos. Ahora compramos cuatro motos. Tienen varios efectivos que ayudan en la prevención del delito. Bueno, son actividades este múltiples, ¿no?

Por supuesto, hemos trabajado mucho en los barrios también: en las plazas de los barrios, en el cordón cuneta, en el mejorado de las calles, sobre todo para facilitarles los accesos. Y la educación ha sido muy muy importante, porque hemos conseguido una sede de la universidad UNNOBA, con carreras que se pueden desarrollar aquí, con el desarrollo de idiomas y de cursos. Y eso se suma a lo que era el centro de educación, que está conectado con otras universidades y tienen carreras a distancia, //online.

–Intendente, pensando ya en las próximas elecciones, usted apoya la lista de Marina Justo. ¿Por qué los vecinos deberían acompañarla para que sea la próxima intendenta de la ciudad?

Marina Justo.

Yo creo que es por todo esto que te he estado comentando. Puedo agregar también, en cuanto a modernización, que hay una gran conectividad en todo el partido de General Villegas, y hemos podido avanzar en digitalización en varias áreas del municipio. Ahora estamos trabajando en la digitalización de las historias clínicas en el hospital. Y yo creo que por eso Marina Justo tiene que ser elegida por los vecinos: porque va a tener una continuidad. Ella tiene una impronta, por supuesto, diferente de la mía. Seguramente lo va a saber llevar. Pero ella tiene experiencia de trabajo en lo público. Estuvo a cargo de la dirección de la escuela agraria durante mucho tiempo. Ella es ingeniera agrónoma, de formación universitaria. Ha desarrollado actividades en una empresa familiar, que todavía las desarrolla. Así que tiene conocimiento y capacidad. Y después, bueno, me ha estado acompañando todos estos años como jefa de gabinete. Así que ella tiene la relación tanto con Nación como Provincia, entonces no tiene que aprender lo que tiene que hacer, sino que ya está trabajando y actuando. Y después, la capacidad que tiene. Tiene una convicción, una capacidad de trabajo tremenda.