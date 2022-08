Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con María Celia Gianini.

María Celia Gianini

Me gustaría conocer cómo avanza la gestión municipal, teniendo en cuenta que días atrás el Gobernador Axel Kicillof visitó el distrito e inauguró obras en el Hospital Resano. ¿Cómo es el día a día de la agenda de trabajo?

La agenda de trabajo en Carlos Tejedor es muy parecida a lo que nos ha enseñado el Gobernador de la provincia de Buenos Aires que direcciona todo esto.

De la misma manera que gestiona y anda todo el día nuestro Gobernador, así lo hacemos también los intendentes que estamos contentos de trabajar de esta manera, con una cantidad de obras que nunca se pararon, con una cantidad de gestiones que el Gobernador baja a los distritos, y nosotros nos movilizamos también de la misma manera.

¿Cuáles fueron exactamente estas obras que se hicieron el Hospital Resano y por qué son tan importantes para una ciudad como Carlos Tejedor?

Carlos Tejedor tiene dos hospitales municipales, uno en la ciudad cabecera, que es el Hospital Garré, y el otro en Tres Algorrobos, que es el Hospital Resano, que justamente ahí es donde se hizo la ampliación de esta obra: quirófanos, sala de partos, shock room.

Una ampliación muy necesaria porque contábamos con un quirófano que tenía muchísimos años. Tenemos hoy dos quirófanos muy importantes en el distrito de Carlos Tejedor.

Siempre hemos sido un distrito que hemos apostado y mucho a la salud, porque nosotros lo que hacemos acá es la salud primaria, y tenemos que salir a buscar los grandes efectores, las especializaciones o aquellas operaciones que hay que hacer en lugares donde está la alta complejidad.

Como estamos a 1000 kilómetros entre ida y vuelta de Buenos Aires, de La Plata, necesitamos tener bien cubierta lo que es la salud primaria y a eso agregarle, para que esto funcione de la mejor manera, las ambulancias de alta complejidad. Cuando nosotros subimos a una persona arriba de la ambulancia, tiene que llegar a las mejores condiciones a los efectores de alta complejidad.

¿Cómo es el trabajo que llevan adelante con el Gobernador Axel Kicillof? ¿Hay buena relación con la Provincia?

Excelente. Tenemos un Gobernador de la provincia de Buenos Aires, una persona de muchísimo trabajo. En las redes podemos ver el día a día de nuestro Gobernador, desde que sale desde su casa hasta que vuelve otra vez a llegar a la noche.

Tenemos un Gobernador que no escatima el trabajo, que está permanentemente en contacto con todos los intendentes, y cuando digo todos, es todos.

No es eso que muchas veces dicen que trabaja más con los intendentes del mismo color político. Yo vivo en Carlos Tejedor y la mayoría de los distritos que me rodean son de Cambiemos, y te puedo asegurar que cuando pasa el Gobernador por la cuarta sección electoral pasa por todos los distritos.

La cantidad de programas con recursos económicos que ha bajado este Gobernador nunca en la historia se ha dado. Hay un gran trabajo de los ministros, de los secretarios de los directores de la provincia de Buenos Aires, y se trabaja en permanente contacto muy articulado con los distritos.

Nosotros pasamos y tienen que quedar las obras. A pesar de los dos años de pandemia que hubo, nunca Carlos Tejedor paró.

Usted hace mención en este punto a que hubo también ciertas denuncias de intendentes, principalmente del PRO, asegurando que Axel Kicillof discriminaba a sus municipios con las obras. ¿Usted nota que esto no es así?

Bueno, eso es lo que yo veo. Veo que hay un Gobernador de la provincia Buenos Aires que nos está representando a todos. Un Gobernador que está preocupado en el día a día por todos los bonaerenses. Esto es la realidad. Esto es lo que vemos nosotros en la región.

No hay un día que no tengamos para gestionar en la provincia de Buenos Aires algo nuevo. Es permanente. Ahora si como intendente vos no estás atento a lo que da el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, las herramientas que te está dando, bueno, ya es problema tuyo.

Vos tenés que estar preparado con el equipo para que se trabaje con responsabilidad, porque esto es para la gente. Tenemos que aprovechar este tiempo con este Gobernador que está permanentemente bajando recursos económicos.

Estamos los intendentes en un grupo de WhatsApp con el Gobernador y le escribimos directamente a él. Tenemos un Gobernador que te responde en cualquier momento y en cualquier hora.

Yo vengo trabajando desde el 2003 y nos encontrarnos con ministros que antes ni les conocíamos la cara. Acá le conocemos la cara a todos y nos hablamos entre todos. Y así es muy lindo trabajar.

¿Debe apostar Axel Kicillof a la reelección?

Pero nosotros vamos a apostar a la reelección de los compañeros aquellos que haya que apoyar. Pertenecemos a un frente y en eso somos respetuosos.

Más que los nombres, acá hay que consensuar quién es la persona, y el que haya demostrado también que ha trabajado bien con este proyecto nacional y popular que tenemos nosotros los peronistas