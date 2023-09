Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230915 Marcelo Santillán

–Intendente, participó este miércoles, en La Plata, del Consejo del PJ bonaerense, encabezado por Máximo Kirchner. ¿Qué balance hace de ese encuentro y qué ejes se abordaron durante la jornada para profundizar la campaña de cara a octubre?

Fue una reunión, la verdad, linda. El Consejo del Partido, mientras podamos reunirnos, y lo estamos haciendo, sirve para que los compañeros de las distintas secciones electorales podamos expresar lo que vemos en la comunidad. Fue una digna reunión. La mayoría expresamos el momento que se está viviendo desde lo económico, la problemática con el empleo, con los sueldos de los empleados municipales, que han quedado retrasados; les es muy difícil a los municipios poder acompañar el proceso inflacionario. Un análisis que se ha hecho muchísimo, tanto a nivel nacional como provincial, en lo que es obra pública, pero evidentemente algunas medidas no tomadas a tiempo o quizás tomadas erróneamente, básicamente con el tema de la deuda que dejó el macrismo, que hizo que la economía esté ahogada y falta la plata en el bolsillo de la ciudadanía, no solo del asalariado sino de la pequeña y mediana empresa también.

Así que básicamente se dialogó sobre estos ejes, en que se coincidía. Sabíamos todos del esfuerzo que está haciendo Sergio (Massa) con las medidas, pero también pensábamos o discutimos que a veces no son suficientes.

–¿Y llegan tarde también, Marcelo? Aprovechan desde la oposición para decir que estas son medidas electoralistas.

MIRÁ TAMBIÉN Zamora acompañó la presentación del proyecto para la construcción de la nueva sede de la Universidad de San Andrés

Yo creo que no son medidas electoralistas. Quizás errores propios. Creo que el acuerdo con el Fondo (Monetario Internacional, FMI), los vencimientos justo en un proceso electoral, la devaluación que el Fondo exigió después de las primarias, bueno, eso impacta fuertemente en el bolsillo de la gente. No creo que sean medidas electoralistas porque también el electorado ve lo que se viene haciendo, y creo que se ha hecho mucho. Y todos coincidimos en que si mostramos lo que hicimos, vamos a tener una oportunidad en los tres niveles de continuar gobernando. Porque también la oposición hoy, tanto Milei como Bullrich, no ofrece ningún plan de gobierno ni certidumbre.

–La campaña de las PASO siempre es más corta, pero ¿nota que faltó mayor profundización en la charla mano a mano con los vecinos sobre los logros de las gestiones, tanto provincial como nacional?

Sí, sí, no hay duda de que faltó esto, y nos ocurre también en los municipios. Es decir, una sociedad que toma la obra pública como un derecho, pero quizás no lo pueda reconocer porque está agobiada por la situación económica.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Porque la situación económica no sólo tiene que ver con gran parte de los asalariados que no puede llegar a fin de mes, que les cuesta, sino, para aquel que llega, con la incertidumbre que producen las escaladas de precios. Porque éstas producen incertidumbre tanto para, en el caso de los comercios chicos, tanto para el comerciante como para el vecino que va a adquirir el producto. Entonces, esa sensación de inseguridad creo que es lo que más está afectando para que la ciudadanía nos acompañe con el voto.

–Y desde el municipio ¿qué decisión han tomado con respecto al bono o a esta suma fija que se ha establecido?

Nosotros pagamos el bono en tiempo y forma, de $ 30.000 a todos los compañeros. Pero también sabemos que no alcanza. Yo creo que es una buena medida; fue muy bien recibida por el empleado municipal. Pero aquella persona que tiene un ingreso superior, que nosotros tenemos dentro del municipio, no significa un gran recurso; y para el pequeño, para el que recién ingresa, que tiene un ingreso de $ 110.000, tampoco son paliativos. La gente sabe que lo cobra este mes y el mes que viene. Yo creo que debemos comprometernos con la sociedad en que le vamos a dar certeza y seguridad al ingreso.

Creo que la equiparación de salario y precios, como lo dijo Cristina allá por el 2021 o 2020, es el gran desafío. La inseguridad en llevar el sustento a la casa o saber que uno va a poder mantener el nivel de vida creo que es lo que está afectando. Y después, para los municipios, también lo decimos, es difícil el traslado de los procesos inflacionarios, porque nosotros no tenemos ni posibilidad de tomar créditos ni posibilidad de emitir bonos ni deuda. Y después, en esta escalada, la inflación también hace que lo que siempre pregonamos, que es la carrera municipal, es decir, que haya diferencia entre quien recién ingresa y el que se está por jubilar, cuando hay que dar aumentos también se produzcan diferencias enormes, porque fijate que yo te estoy hablando de salarios de $ 400.000 pesos y salarios de 100.000; es decir, si les doy un 20%, al que cobra 400.000 le implica un sueldo del que recién ingresa. Bueno, creo que tenemos que corregir esto y prometerlo a la sociedad. Y la sociedad yo creo que nos va a creer, que nos va a acompañar, porque si se lo explicamos, si pudimos hacer todo lo que se hizo en dos años de gestión (porque no nos tenemos que olvidar de lo que fue la pandemia, lo que es la guerra, la sequía), creo que nos va a acompañar nuevamente con el voto, porque tampoco desde enfrente se ofrecen más que críticas. Y me parece que la sociedad, al momento de votar, va a reconocer los derechos que, con defectos, este gobierno pudo darle.