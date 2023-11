Your browser doesn’t support HTML5 audio

20231101 Sergio Bordoni

–El pasado 22 de octubre, en las urnas, volvió a tener el respaldo y el acompañamiento de los vecinos del distrito. ¿A qué atribuye que nuevamente hayan depositado su voto de confianza en la gestión?

La verdad que feliz de haber sido reelecto nuevamente intendente de mi distrito. Y eso es el fruto de una gestión de trabajo de ocho años, donde la gente puso en la balanza lo que se hizo en ocho años y lo que se va a hacer en estos cuatro que quedan. Por eso la gente eligió de vuelta nuestra gestión de trabajo, y creo que eso es un reconocimiento al trabajo y el esfuerzo que venimos realizando con todo el Ejecutivo municipal para que las cosas del distrito vayan mejorando y cambiándole la vida a cada tornquistense que vive en el distrito.

–¿Y cómo se imagina los próximos cuatro años de gobierno? Imagino que con un trabajo mancomunado con la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se imagina el vínculo con el Ejecutivo bonaerense?

Muy bueno, como fue en estos cuatro años. Desde que me fui de Juntos y pasé a Unión por la Patria (UP), el diálogo permanente con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, del cual yo dije que iba a ser reelecto sin ningún impedimento y así fue. Y esperando que en el ballotage gane Sergio Massa. Bueno, ahí vamos a tener muchísimo trabajo, realmente va a ser un Ejecutivo que va a tener que arremangarse de vuelta y ponerse a trabajar porque vamos a tener muchas obras en ejecución seguramente. Vamos a tener un país en crecimiento y puesto a disposición, tanto la Nación como la Provincia, para todo el distrito de Tornquist.

–El otro día, hablando con el intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, me decía que él va va a depositar todos sus esfuerzos de acá al 19 de noviembre para convencer a los intendentes radicales de la zona de que voten a favor de Sergio Massa. Ahora lo que se viene ¿es así, es una militancia activa del voto para Massa de cara al ballotage?

Yo creo que la gente sensata, la gente pensante, uno tiene mucho que elegir acá. Acá hay una gestión de gobierno que encabezó Sergio Massa en el momento que agarró de ministro de Economía, un país que estaba a punto de explotar por los aires, y si bien es cierto que la impresión todavía nos agobia (no voy a tapar el sol con las manos, como digo siempre), les puso el pecho a las balas y está tratando de sacar el país adelante. Y por el otro lado tenemos una persona que hoy no sale a los medios, no sale a hablar con la gente porque se deprime (y todavía no es gobierno), y tiene ideas muy raras, muy raras, como todos sabemos, no voy a mencionarlas, pero una persona que quiere ir a un debate y si no lo dejan leer no va a ir al debate. Es alguien que me parece a mí que no está en su sano juicio, o sea que acá no hay mucho para pensarla: hay que terminar con la grieta y pensar en la Argentina.

Es un antes y un después si llega a ganar (Javier) Milei. Y no es meter miedo, ¿eh? Esto es una realidad. Acá no se trata de meter miedo. Es una persona que no está en su cabales para mí. Pero bueno, la gente es la que decide. Acá no se trata de que sean radicales o antiperonistas o antirradicales, no; acá hay que pensar en el país. Y si sos sensato y tenés sentido común, Milei es una persona que no se puede votar, con las ideas que tiene y lo que piensa que va a hacer. Y después no va a hacer nada, porque dijo que iba a terminar con la casta política y a los veinticuatro horas estaba reunido con (Patricia) Bullrich, después de que le dijo millones de cosas, desde montonera hasta asesina de jardines de infantes. Y al rato estaban charlando y dialogando como si no hubiera pasado nada.

Yo creo que no tanto por Milei, ¿no? Bullrich bajó diez escalones de donde estaba políticamente, me parece a mí. Porque después de todo lo que se dijo en el debate, a las veinticuatro horas estar dialogando con Milei, por más que Macri te haya puesto un revólver en la cabeza, como dicen que fue... A Macri no le interesa nada de la Argentina. Porque esa es la verdad: a Macri le interesa él y nada más que él. Nunca le interesó la Argentina. Ella tenía una representación de mucha gente que la había votado y que no estaba a favor de Milei. Estaban a favor de lo que Bullrich proponía. Y los dejó a todos en banda. Uno no se puede llevar los votos, como cuando dicen: “Yo voy a llevar todos mis votos a Milei”. No, mentira: la gente está sola donde quiere. No se la lleva como ganado al corral.

Yo creo que pasa por ahí. Obviamente, ya hubo intendentes radicales, como Facundo Castelli, de Puan, que salieron a darle todo el apoyo a Massa, por lo que yo le estoy diciendo: por el sentido común, que dice que Milei es algo que se creó para las elecciones nada más, me parece a mí. Los medios lo crearon como alguna solución para terminar con la casta política y termina aliándose con la peor casta política, que es Mauricio Macri.

–Usted mencionó que en su momento estuvo en Juntos por el Cambio (JxC). ¿Le parece que el candidato de Mauricio Macri siempre fue Javier Milei?

Mauricio no tiene candidato. No tiene patria. Mauricio Macri va a tirar siempre agua para su molino. Y lo que más miedo tiene Mauricio Macri es de ir preso. Porque tiene causas abiertas por todos lados. Y como la Justicia es muy lerda en este país, siempre queda el miedo de que venga un gobierno y pueda ir preso. Entonces él trata de llevar agua a su molino. El otro día le dijeron: “¿Por qué perdió Juntos?” “Porque no fui yo de candidato.” Y tenía un 70% de imagen negativa en marzo. Y después decir: “No, porque mi hija (nueve años creo que tiene la hija) me dijo: Papá, hay que votar a Milei porque es la única solución, y yo no le puedo decir que no a mi hija”. La verdad, eso es ser muy infantil, muy cínico. Y eso es lo que es Mauricio Macri. Es un cínico al que no le interesa la Argentina, no le interesó nunca, y dice cosas que puede decir un chico de jardín de infantes. Decir que porque una hija de nueve años le haya dicho que hay que votar a Milei, hay que votar a Milei, me parece que no está a la altura de las circunstancias.

Por eso te digo: yo puedo entender lo que es Mauricio Macri; no entiendo lo que hizo Bullrich. Porque realmente, por más que vos seas presidenta del PRO, yo creo que hay un límite, y el límite era Milei. Y pasaron esa barrera. Acá tiene que primar el sentido común. Y no te estoy hablando de que sea Massa. Para mí es el mejor, pero para que los radicales piensen que Massa es kirchnerista, todo lo que ellos piensen, tendrán sus motivos; pero si ponés en la balanza entre Massa, un hombre sensato que agarró el país en llamas, porque estaba en llamas, a punto de explotar, y lo está tratando de llevar como puede, porque no es que tomó el país y era presidente, era un diputado nacional que salió de la zona de confort para meterse en un despiole enorme, y está sacándolo como puede adelante. Y candidato a presidente a la vez. Yo como intendente siempre digo que te desgasta mucho más una campaña que una gestión de gobierno, porque tenés que hacer las dos cosas a la vez. Y él tuvo que llevar las riendas del país, y a su vez hacer una campaña, que no es fácil. Si yo te estoy hablando de que como intendente te desgasta, calculá para Presidente de la Nación, ¿no?, que tenés que ir por todo el país. Así que no hay mucho para pensar acá. Acá hay que votar a Masssa y nada más. No hay otra solución.