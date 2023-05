–Intendente, días atrás, al encabezar el acto por la Revolución de Mayo en el salón Mariano Moreno del Palacio Municipal, manifestó que de la crisis que estamos viviendo no vamos a salir con “menos Estado, menos política y menos participación”. ¿Nota que hay un sector de la política que promueve esto?

Sí, sí, yo creo que hay un sector de la política que demoniza la participación, la política, la militancia, asignándole responsabilidades directas en cuanto a todos los males que nos aquejan. Yo creo que se ha demostrado, sobre todo en la década del ’90, que la tecnocracia o el imperio del mercado no resuelve los problemas, sino todo lo contrario: tiende más bien a profundizarlos. Es con más participación, con más gente involucrada, opinando, conociendo cómo son los procesos, haciéndose cargo de sus propias realidades, del lugar donde cada uno pueda, como se sale de momentos como éste.

–Participó del acto en Plaza de Mayo donde Cristina Kirchner fue la única oradora. Algunos sectores del Frente de Todos (FdT) todavía insisten en que puede llegar a rever su decisión y ser candidata. ¿Usted qué opina?

No, naturalmente que me gustaría que, además de la condición de líder y referente indiscutible, también sea candidata, pero a juzgar por sus últimas declaraciones parecería que ella se concibe en este proceso más como estratega que como candidata. No tenemos por qué no confiar en que también desde ahí pueda hacer un inestimable aporte al espacio y, sobre todo, en defensa de los intereses de la gran mayoría del país.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–Rumbo al cierre de listas, ¿piensa que el espacio puede alcanzar un candidato de síntesis o todo se definirá en las PASO?

Aspiramos a eso, a que haya una fórmula que sintetice para rápidamente ponernos a trabajar de cara a la instancia decisiva que tenemos en octubre.

–En este contexto de crisis, principalmente económica, que atraviesa el país, ¿cómo avanza la gestión en Morón? ¿Cuáles son los principales desafíos de su gobierno?

Estamos con un plan de gestión muy activo en la calle, procurando dar respuesta a todas las demandas de nuestra comunidad. Entre los temas más sensibles, como se repite a lo largo y a lo ancho del país, está lo que tiene que ver con la inflación y con la inseguridad. Para ambas cosas construimos políticas públicas, tanto en materia de prevención y distintas estrategias para mejorar la convivencia en nuestro distrito, como en relación al acceso a bienes de la canasta básica. Acabamos de inaugurar un mercado que facilita el acceso con precios muy competitivos y productos de calidad a todos nuestros vecinos.

Además de seguir con la agenda del gobierno, que tiene que ver con infraestructura, ¿no? Hace poquito alcanzamos el 100% de las cloacas; estamos detrás del 100% de agua potable tambié. Avanzando con un plan de reconversión de la red vial para dejarla en condiciones. Con mejoras en el sistema educativo, tanto municipal como provincial, las escuelas, los jardines. Intervenciones importantes también en equipos de salud: inauguramos hace algunos meses el centro de atención primaria “Juana Azurduy” y estamos trabajando también para la construcción de un nuevo centro de atención que se llamará “Bernardino Rivadavia”. Con más intervención en los espacios públicos; con políticas vinculadas al acceso al hábitat, con el Procrear y otras cuarenta viviendas en Castelar Sur, más las casi 600 que estamos construyendo en Palomar. Avanzando también en la ampliación de nuestro parque industrial, la Cantábrica. Más industria, más trabajo; más trabajo, más desarrollo para nuestro pueblo. Esas son las líneas sobresalientes de esta etapa en la gestión.