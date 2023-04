–¿Qué lectura podés hacer del discurso de Cristina ayer en el Teatro Argentino de La Plata, donde estuviste presente? ¿Qué rescatás de sus palabras?

La primera lectura es la ratificación de la centralidad de Cristina, por un lado, y la unidad como un imperativo, ¿no? Una unidad que, más que nunca, tiene que tener profundidad programática, no sólo como una estrategia electoral sino fundamentalmente como un núcleo de coincidencias vinculadas al rumbo de la gestión en la etapa que viene.

Sus palabras son siempre lúcidas, esclarecedoras, con una consistencia que abruma. La capacidad asociativa, la mirada estratégica que tiene, en términos locales y geopolíticos internacionales.

–¿Te quedaste con una sensación de “renunciamiento” o creés que todavía está abierta la puerta para que sea candidata?

No, de renunciamiento no, porque eso implicaría cierta resignación o un rol pasivo. Yo creo que eso no va a pasar. No sé si se traduce necesariamente en una candidatura, pero la vi tan comprometida y activa como siempre.

–Ayer Cristina dijo: “El bastón de mariscal no es para dárselo por la cabeza a otro compañero”. ¿Considerás que le bajó el tono a la interna?

Me parece, como siempre, la palabra y el tono adecuado, en una coyuntura donde necesitamos más que nunca volver a confluir, reconstruir confianza, y articular una propuesta que logre ser expresión de la mayoría del país. Porque de cara a los dos modelos que están en pugna, hay uno que no piensa en beneficio del conjunto, sino sobre todo en sostener los privilegios de algunas pocas minorías, en lo que sería una profunda reconfiguración regresiva del Estado en general y de la distribución de la riqueza en particular.