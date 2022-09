Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con el intendente Lucas Ghi.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Lucas Ghi

-No puedo dejar de preguntarle por el intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El Concejo Deliberante de morón repudió el hecho. ¿Cómo vivió este episodio?

Estamos tan conmovidos como angustiados por una situación de la que no tenemos antecedentes que merece el repudio unánime sin vacilaciones del conjunto de los hombres y mujeres que deseamos vivir en el marco de una sociedad democrática.

MIRÁ TAMBIÉN Saladillo: Salomón presentó nueva unidad 0KM

El Concejo Deliberante se expresó días pasados con un documento que repudia y se solidariza con la actual vicepresidenta y confiamos en que este episodio sea un punto de inflexión para encontrarnos en los debates, aun en los más acalorados, con un tono que sea el adecuado.

-¿Cómo analiza el rol de la oposición?

Me preocupan aquellas voces que no se habían manifestado hasta el momento de la expresión, concretamente el caso del diputado Milei, que no se pronunció rápidamente condenando lo hecho y cuando lo hizo casi que lo circunscribe a un episodio delictivo más, cuando a todas luces es un atentado contra la democracia independientemente de la condición de la vicepresidenta.

"Le pusieron un arma en la cabeza a la vicepresidenta y eso debió tener una respuesta contundente que no llegó"

Cristina es una líder de la fuerza política que gobierna en nuestro país, que fue dos veces presidenta. Merece un repudio sin ningún tipo de especulaciones.

Y otro tanto de un sector de la oposición que se puso a analizar sobre las presuntas utilizaciones políticas de algo que no resiste ningún tipo de consideración. Le pusieron un arma en la cabeza, le gatillaron a la vicepresidenta y eso entendemos que debió tener una respuesta contundente, inequívoca, que sin embargo no llegó.

-Estuvo en Plaza de Mayo el pasado viernes. ¿Cómo se vivió esa jornada?

Fue una jornada de paz, de expresión democrática de las distintas organizaciones políticas, sociales, culturales, religiosas que quisieron decir presente, poner el cuerpo para condenar este hecho y que reafirman la voluntad no solo de la dirigencia política sino también de buena parte de la dirigencia institucional, económica, gremial de nuestro país, a no permanecer indiferentes a un hecho de semejante envergadura y que genera tamaña consternación.

-Desde el partido Nuevo Encuentro manifestaron públicamente que previo a este gravísimo hecho hubo un fusilamiento mediático constante hacia la vicepresidenta. ¿Usted también sostiene esos términos?

Yo creo que lo que hay es un sector de los medios de comunicación que tienen especial animosidad para con la actual vicepresidenta y que se pone de manifiesto en sus editorializaciones, sobre todo en los medios que están caracterizados con un fuerte tono opositor.

Pero me parece que lo que hoy se espera de mí, de los que tenemos responsabilidad de gestión, es no tanto análisis en relación a la coyuntura, que por cierto es bastante delicada, sino construir las soluciones de cara a los problemas y a las prioridades de nuestros vecinos y vecinas