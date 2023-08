E:

–Intendente, en principio, felicitarlo por el triunfo, que realmente ha sido muy amplio tanto en la ciudad cabecera como en el resto de las localidades: obtuvo el 45% de los votos. ¿Qué análisis hace de estos comicios?

Bueno, en principio, gran satisfacción, porque a nivel distrito alcanzamos el 49,8%, me parece, y en la ciudad cabecera, en Vedia, el 45, y hubo localidades como Alberdi, donde superamos el 60%. A nivel distrital, casi cerca del 50%. La verdad que, bueno, contentos, sobre todo por la lista, por el equipo de trabajo, por el esfuerzo que ha hecho tanta gente. Tener el reconocimiento de los vecinos quiere decir que se está poniendo en valor todo el esfuerzo que se ha hecho. Y por supuesto que renueva las energías para seguir adelante y para encarar la definición en octubre.

–Me imagino que debe ser una satisfacción enorme contar con el apoyo de los vecinos, principalmente en un contexto económico tan complicado.

Yo siempre lo he dicho: nos tocó un contexto muy adverso, muy difícil, primero por lo sanitario y después por lo económico. Y estar en los distritos gobernando realmente no es fácil, más con esta mirada progresista, donde uno trata siempre de estar haciendo cosas, donde el municipio tiene tantos frentes, porque todos los servicios pasan por el municipio, porque la salud pública es municipal, la obra pública también pasa por el municipio, los servicios, bueno, un fuerte apoyo a la educación pública... La verdad que ha sido difícil y sigue siendo difícil, ¿no?, porque también ha afectado rotundamente las decisiones y las finanzas y la organización... Todo lo que afecta a la economía de la familia, en el municipio yo les digo a los vecinos que es lo mismo multiplicado por más cantidad de hogares, ¿no?

Pero a pesar de eso yo creo que la gente valoró la vocación, la dedicación plena que tenemos para con el cargo, la transparencia, la manera de pelearla y acompañar siempre a todas las instituciones. Me parece que puso en valor esas cosas, y eso a uno lo llena de orgullo. Pero ya te digo, yo me quedo siempre con lo que falta hacer. Me parece que además de tantas obras y cosas que estamos haciendo, lo más importante es mirar todo lo que no pudimos hacer, lo que falta hacer. Y bueno, con las ganas de ir por todo eso, y convencido de que de este lugar uno puede dar una mano para que los vecinos vivan un poquito mejor. Esa es la mirada que tenemos.

–Intendente, a nivel nacional, ¿cuáles considera que serán los desafíos de UxP en estos 60 días para intentar revertir el resultado de las PASO, en un marco sorprendente, en el que Javier Milei fue el candidato más votado?

Mirá, estoy sumamente preocupado por el resultado a nivel nacional, pero acá el problema no es el 30% de personas que confiaron en la boleta de Javier Milei. El problema es qué es lo que estamos haciendo nosotros, los dirigentes políticos, para ayudar a esclarecerle a la gente y hacerla pensar y para que no suceda eso. Porque lógicamente hay un voto de enojo, un voto de descontentos, un voto de descreídos que encuentran una alternativa para canalizar esa sensación que tiene este votante.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Pero yo creo que el desahogo ya ocurrió este domingo, y ahora empieza otra etapa: empieza la etapa donde los candidatos quedan y ya se analizan otras cosas, ¿no? El votante analiza: “Bueno, a ver de qué manera me va a gobernar, qué proyecto tiene, cómo va a manejar el país, cómo lo trata, incluso cómo es su trato con la ciudadanía”. Y me parece que los disparates que ha hecho este candidato para esta elección sirven, o le sirvieron a él, pero ya a partir de ayer, o del lunes, ya no sirven. Por eso también creo que ya empieza a cambiar su relato, porque sus asesores le estarán diciendo “Mirá, ahora hay que mostrarse como coherente para gobernar, no solamente como una persona que transmitía los enojos de tantos argentinos”.

Entonces, a partir de ahí Javier Milei tiene que empezar a transitar la incoherencia de todo lo que ha hecho en esta campaña, con los desafíos que tiene por delante. Y, bueno, la realidad es que no hay ningún tipo de futuro para la sociedad argentina en ese espacio. Cuando uno analiza esto de querer cerrar los ministerios, esto realmente es muy preocupante, muy grave, porque podrá haber errores en el trabajo de gestión, sí, siempre los hay, los hubo, hay gobiernos que son más eficientes, hay gobiernos que les cuesta más, pero en realidad uno sabe que la Argentina tiene una historia con la educación pública reconocida en Latinoamérica y realmente me parece que cuando se habla de esos temas está en juego el jardín, la primaria, la secundaria, los institutos, la universidad de nuestros hijos, de nuestros seres queridos. Cuando se habla de la salud pública, se está hablando de los hospitales públicos, se está hablando de las unidades sanitarias, de las salas de primeros auxilios, de los centros de atención primaria de la salud, se está hablando de una red tan grande... se está hablando de los médicos, de los enfermeros, de las mucamas, de los auxiliares, se está hablando realmente de mucha gente que trabaja y que nos cura también. Y bueno, y así con cada uno de los temas, ¿no? Con lo cual creo que hay un desafío donde lo fundamental es que los dirigentes políticos estén en este momento todos ayudando a esclarecerle al votante lo que viene. Hay que recorrer los medios de comunicación, hay que hablar con las radios, hay que hablar con los medios gráficos, los portales, los canales de televisión, para ayudar. Y yo creo que ahí también va a haber otra señal, porque los artistas, por ejemplo, ya se están de alguna manera manifestando. Y al periodismo, en su mayoría, también creo que le ha hecho ruido este 30%, y saben que no hay un país viable con alguien que dice que se puede comprar armas libremente, andar armado, vender órganos, y que la educación no es un derecho, y bueno, todos esos disparates.

Entonces, me parece que más allá de las diferencias que puede haber entre Sergio Massa y Patricia Bullrich, todos van a coincidir en que el ballotage tiene que ser entre ellos y no con un Milei siendo presidente. Creo que ahí va a haber un trabajo correspondiente. En nuestro caso, en nuestro distrito, la boleta completa de UxP ganó, con lo cual estamos realmente convencidos de que es por acá, de que es por esta boleta, es por la de Axel Kicillof gobernador y la de Sergio Massa presidente. Ahí estamos. Ya logramos el primer objetivo y ahora ya estamos trabajando de cara a octubre.