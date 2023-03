Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230330 Héctor Gay

–En los últimos días, intendentes y referentes bonaerenses del PRO se reunieron con Mauricio Macri tras anunciar la decisión de no competir en las próximas elecciones. Como jefe comunal, ¿qué reflexión le merece esta decisión del expresidente?

En principio, la reunión de esta semana estaba prevista antes de que Mauricio comunicara su decisión, porque los que nos reunimos somos los que integramos la mesa de conducción del PRO de la provincia y habíamos cursado una invitación para dialogar con Mauricio, con Horacio Rodrí­guez Larreta, con Patricia Bullrich y con Marí­a Eugenia Vidal respecto de la estrategia electoral en la provincia de Buenos Aires. Por lo menos en nuestra interna, ¿no? Después hay que consensuar con el radicalismo, con la coalición y finalmente confeccionar las listas, para lo que queda algo menos de tres meses. En este interregno entre que se confirmó el día de la reunión, que era el martes, y el pedido, llegó este renunciamiento, por así decir, de Mauricio, que de algún modo cambió el espectro porque clarificó algunas cosas. Vos sabés bien que en las últimas semanas había crecido la incertidumbre respecto de si Mauricio se iba a presentar o no, y eso, evidentemente, no es neutral dentro de lo que puede ser la interna del PRO.

Nos amplió un poco, como primer tema de la reunión del martes, su idea, su concepto del porqué de lo que había manifestado, tanto en su video del domingo como en alguna aparición periodística después. Lo entendemos perfectamente y, en lo personal, comparto sus ideas y esta decisión, más allá de las especulaciones que pueden hacerse de uno y otro lado, porque es un momento en el que hay que pensar muy bien en los pasos a dar, es un momento muy delicado en lo económico-social en la Argentina, y me parece que hay que tener, entre otras cosas, a la hora de dirimir las candidaturas y demás, mucha generosidad, mucha empatía. Y me parece que esta decisión de Mauricio, incluso no sólo por la decisión en sí sino por el momento en que la da, es positiva para ordenar cosas dentro de nuestra agrupación política. Y así se lo hicimos saber.

–¿Cómo considera que se realineará el PRO? Porque imagino que, como usted bien señaló, ahora es tiempo de buscar consensos dentro del espacio para unificar las listas.

Entendemos que sí, y en lo personal creo que es indudable que la interna nacional va a ser entre Patricia y Horacio; me parece que no hay otro camino. Lo cual, lejos de ser un obstáculo, si se hace con madurez y demás, es una cuestión que tiene que ver con una nueva etapa dentro del PRO. Ya no es como 2015 y 2019, donde había liderazgos marcados y las controversias en lo nacional las resolvía Mauricio y las controversias en lo provincial las resolvía María Eugenia. Hoy eso ha cambiado. Hay un liderazgo natural de Mauricio, pero fuera del tema electoral, y en la provincia también hay una mayor horizontalidad en los distintos actores. Ahora, dicho esto, tampoco es lógico que a esta altura tengamos cinco o seis precandidatos a gobernador de la provincia. Me parece que en este mes de abril esto tiene que ir hacia una depuración bastante lógica. Patricia deberá decir quién va a ser su precandidato; Horacio ya lo ha dicho. Hay que ver cuál es la actitud de María Eugenia, si sigue con su candidatura.

Los tiempos del calendario electoral corren; el PRO, creo, debería resolver en abril su situación, así en mayo empezamos la discusión con los socios del radicalismo y la coalición, porque en junio hay que integrar las listas, y entonces hay alternativas, desde que haya interna en todos lados hasta que haya consensos en algunos sectores, como pueden ser los distritales o seccionales, para evitar esta interna. Todo está en el cubilete, pero empieza la época de definiciones.

–¿Coincide con Macri en que cada candidato a jefe comunal pueda ir con diferentes boletas del PRO en las primarias, a diferencia de Bullrich y Larreta, que abogan por que cada candidato esté alineado con una lista a gobernador?

Esas cosas van cambiando. Nosotros estamos de acuerdo; lo hemos pedido en los 22 distritos que gobierna el PRO, como regla general. Después hay situaciones particulares que siempre hay que analizar. Pero nos parece bien para evitar, por un exceso de decir le doy boleta a todo el mundo, comprometer algunas situaciones y perder territorios que nos han costado mucho durante ocho años. Horacio ha ido cambiando esa postura. Por eso también hemos pedido las reuniones con Horacio, con Patricia y con María Eugenia: para hacerles llegar nuestra posición y nuestra defensa de lo territorial. Algunos hemos tenido algún diálogo con Horacio, es mi caso, también Julio Garro y demás, y entiende, y lo último que nos ha dicho es que no va a tener inconveniente en eso, porque hay una visión de algunos de que quién defiende las boletas y demás. A ver, los intendentes vamos a defender las dos boletas si son dos candidatos, porque también nos interesa sumar para nosotros. Y además, porque estamos hablando de las elecciones de agosto, pero el verdadero objetivo son las elecciones de octubre, donde tenemos que estar todos juntos más allá del resultado electoral de agosto. Entonces, entendemos que hay que ser lo más amplios posible, defendiendo los territorios, aprovechando algunas experiencias anteriores que tuvimos, por ejemplo, en 2021. Entonces, creo que vamos a llegar a un punto de coincidencia, más allá de que implique que alguno quede en el camino. Esto es así.

–Por último, lo llevo al ámbito de la gestión local. ¿Cómo avanza el trabajo municipal de su gobierno en este último año, justamente, de su gestión?

Bien. Es un año con complicaciones, porque, obviamente, la situación socioeconómica impone alguna problemática. Por ejemplo, el tema de las obras. Nosotros tenemos un municipio, por suerte, muy saneado, muy bien en lo administrativo y en lo financiero. Esto nos permite hoy, en el presupuesto de este año, que está en el orden de los 40.000 millones de pesos, el 10%, es decir 4000 millones, va a ser obra neta, es decir, con fondos propios, más allá de lo que venga del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) y de algunos acuerdos con Nación de Argentina Hace. Y estamos teniendo una cantidad importante de obra pública, pero también se nos están generando dificultades con algunas licitaciones que se caen, con empresas que hoy están reticentes a participar, sobre todo en aquellas que exceden los cuatro meses: cuando vos querés licitar una obra de seis, siete, ocho meses, ahí se te complica, porque las empresas tienen temor por los índices inflacionarios, que en el caso de la construcción, sobre todo, son más que el 100% anual, esto está claro. Y además porque todos tienen fresca la memoria de 2019, donde el resultado de las PASO disparó una serie de variables, la inflación, el dólar y demás, que impactan directamente en las empresas. Y la verdad que nos está costando conseguir, para determinadas obras, empresas que las lleven adelante. Lo mismo le está pasando a la Provincia. Yo tengo un caso emblemático acá que es la ruta 51, que atraviesa casi toda la provincia, que termina en Bahía pero que nace en el norte de la provincia. Hay un tramo importante que la empresa se fue hace seis, siete meses, y no ha vuelto porque no se puso de acuerdo con la redeterminación de precios con el gobierno de la Provincia por esta disparada de la inflación, con lo cual eso nos está generando inconvenientes. Por el resto, obviamente, con los problemas y las dificultades que hoy tiene toda la sociedad argentina.