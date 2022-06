Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Carlos Bevilacqua.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Carlos Bevilacqua

Me gustaría conocer su consideración con respecto a este debate que puso en agenda la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en relación a los planes sociales, ¿qué consideración le merece este tipo de asistencia social?

En principio, independientemente del color político de quien provenga la propuesta, los intendentes del vecinalismo de la provincia de Buenos Aires le hemos hecho saber al ministro que estamos de acuerdo con esta propuesta de que los planes puedan ser articulados a través de los intendentes, que es la manera institucional, lo más correcto.

MIRÁ TAMBIÉN Lezama: Harispe acompañó la entrega de netbooks a alumnos de la Escuela Secundaria 1

Si bien en un principio han tenido una derivación a movimientos sociales, me parece que con el tiempo es bueno que tanto los gobernadores e intendentes puedan hacer un trabajo de articulación con asistentes sociales de control respecto a quienes se les entregan. De nada vale que se lo puedan pasar los gobernadores a los intendentes si se sigue con el mismo procedimiento. En principio estaríamos de acuerdo.

Es decir que comparte la iniciativa que propuso el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, de municipalizar los planes sociales.

Yo creo que sí. Los intendentes son los ciudadanos que elige la comunidad bajo un sistema democrático y esa autoridad le da la competencia correcta para administrar y otorgar los planes de la mejor manera.

Cuando se pone en tela de juicio cómo se adjudican, cómo se otorgan y cómo es el manejo, para evitar todo ese tipo de cuestiones, me parece que lo mejor es canalizarlo institucionalmente a través de las personas que han sido elegidas para poder gobernar los distritos o las provincias.

En Villarino, ¿cómo repercute esta situación? ¿Cómo es el sistema de planes sociales en la ciudad?

Generalmente nosotros tenemos en el distrito dos zonas. Una es la zona norte, otra es la zona sur. La zona sur es donde hay más movimientos sociales, que operan de acuerdo a lo que podemos ver en los medios de comunicación.

A ciencia cierta, no conozco bien cómo es el manejo. Simplemente, como cualquier ciudadano, me informo con los medios de comunicación. Hay movimientos de carácter nacional, que me imagino deben tener la misma articulación.

Por otro lado, la Cámara de Diputados de la Nación tratará la inclusión de Villarino como Zona Austral Desfavorable. Para ustedes es una reparación histórica, tanto para los vecinos como para los productores de la ciudad.

Sí, la provincia de Buenos Aires tiene una zona marginal en los partidos de Patagones, de Villarino y los cuarteles. Se le ha dado tratamiento durante más de 20 años de esa manera a este sector de la Provincia por sus particularidades geológicas, de clima, de suelo, productivas, económicas y sociales.

Está fundamentado por un informe de la Universidad Nacional del Sur. La Constitución Nacional habla y da esas herramientas de promociones, de fomento, que muchas veces se han practicado en distintos lugares. Por ejemplo, todo el sur del país, San Luis y otros lugares.

"La Provincia ha reconocido a Villarino como Zona Austral Desfavorable. Estamos intentando que la Nación le de ese mismo tratamiento"

En la provincia de Buenos Aires, la Legislatura hace 20 años que viene acompañando esta ley para darle una posibilidad de futuro a la zona, si no es muy complicado.

La Provincia la ha reconocido como Zona Austral Desfavorable. Lo que estamos intentando es que la Nación le de ese mismo tratamiento y ese mismo reconocimiento. Hoy, a nivel nacional, está gozando de ese beneficio todo el sur del país. Después se le añadió la provincia de La Pampa, y últimamente el distrito de Carmen de Patagones. En principio queremos que se nos trate de igual manera porque tenemos las mismas dificultades.

¿Cómo avanza la gestión municipal? ¿Cuál es la agenda de trabajo que se está desarrollando?

Estamos articulando obras del programa ReNaBaP. Justamente esta tarde tenemos una reunión en un barrio donde estamos llevando a cabo más de la mitad de la obra de cordón cuneta, senda peatonal y gas natural, en la localidad de Pedro Luro; también hay otras a empezar.

Y después hay obras que tenemos de Argentina Hace, de cordón cuneta, de pavimento, que en muchos de los casos son obras que llevan más de 60 años: Médanos - Ombucta, un camino que une el distrito y acorta las distancias.

Con las dificultades que tiene todo el mundo, tanto el sector privado, como el público, con el tema de la inflacionario. Muchas veces uno prevé determinadas obras y tiene las ganas, firma el convenio, pero cuando lo va a ejecutar y lo va a llevar a cabo los valores son totalmente distintos y eso hace tener dificultades con las empresas contratistas